लॉन्च प्राइस से 9099 रुपये सस्ता हुआ 12GB रैम वाला यह धांसू स्मार्टफोन, मिलेगी 120W की चार्जिंग
वीवो का यह शानदार फोन अब अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 9099 रुपये सस्ता हो गया है। फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसका डिस्प्ले भी धांसू है।
12जीबी रैम और धांसू कैमरा सेटअप के साथ तगड़ा प्रोसेसर ऑफर करने वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो Vivo X100 5G आपके लिए एक जबर्दस्त ऑप्शन है। खास बात है कि यह शानदार फोन अब अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 9099 रुपये सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरन स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 63999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन की डील में 54900 रुपये का मिल रहा है।
फोन पर कंपनी 750 रुपये का बैंक डिस्काउंट भी दे रही है। आप इस फोन को 2745 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने उोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 2800 x 1260 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.78 इंच के 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 3000 निट्स का है। यह फोन 16जीबी की LPDDR5x रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Dimensity 9300 दे रही है।
फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 64 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन में आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी। यह बैटरी 120 वॉट की अल्ट्रा-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
फोन IP68 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Funtouch OS 14 पर काम करता है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, ब्लूटूथ 5.4, यूएसबी टाइप-C और एनएफसी जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
