गलती से भी खराब हुआ यह फोन तो बिगड़ जाएगा बजट, ₹72000 में सुधरेगा मदरबोर्ड; ₹52000 में स्क्रीन

अगर आप भी Vivo X Fold 6 को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो जरा सोच समझकर फैसला लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने यह बताया है कि अगर यह खराब हो जाता है तो इसे ठीक कराने में कितना खर्च आएगा। देखें अलग-अलग पार्ट्स की रिपेयर कॉस्ट…

Vivo ने हाल ही में अपने नए फोल्डेबल फोन Vivo X Fold 6 को चीन में लॉन्च किया है। इसके बेस 12GB+256GB मॉडल की शुरुआती कीमत 7,999 युआन (लगभग 1,11,000 रुपये) है। इसमें दमदार हार्डवेयर दिया गया है, जैसे 200 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, डाइमेंसिटी 9500 चिप, 7000mAh की बड़ी बैटरी और अंदर व बाहर दोनों तरफ एमोलेड डिस्प्ले, जिनकी ब्राइटनेस 5000 निट्स तक जाती है।

लेकिन अगर आप फोल्डेबल फोन पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो शायद आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर इसमें कुछ खराबी आ जाती है, तो उसे ठीक कराने में कितना खर्च आएगा। खैर, वीवो ने अब अपनी वेबसाइट पर रिपेयर पार्ट्स की आधिकारिक कीमतें जारी कर दी हैं। चलिए जानते हैं कि अगर गलती से भी इस फोन की स्क्रीन टूट जाती है या बैटरी खराब हो जाती है, तो उसे ठीक कराने में कितना खर्च आने वाला है।

Vivo X Fold 6 को रिपेयर कराने में इतना खर्च आएगा किसी भी फोल्डेबल फोन की तरह, इसमें भी अंदर वाली स्क्रीन को बदलना सबसे महंगा काम है। अंदर वाली स्क्रीन की कीमत 3,780 युआन (लगभग 52,000 रुपये) है, लेकिन Vivo पहली बार रिपेयर करवाने पर 25% की छूट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर 2,835 युआन (लगभग 39,000 रुपये) हो जाती है।

अगर सिर्फ अंदर की स्क्रीन का पैनल बदलना हो (पूरा कंपोनेंट नहीं), तो इसकी कीमत 1,899 युआन (लगभग 26,000 रुपये) होगी।

बाहरी स्क्रीन काफी सस्ती है। बाहरी स्क्रीन के ग्लास को ठीक कराने का खर्च सिर्फ 299 युआन (लगभग 4,000 रुपये) है, जबकि पूरी बाहरी स्क्रीन बदलने का खर्च 920 युआन (लगभग 12,000 रुपये) है।

बैटरी बदलने की कीमत ठीक-ठाक है - 259 युआन (लगभग 3500 रुपये), जबकि कैमरे की रिपेयर कॉस्ट मॉड्यूल के हिसाब से अलग-अलग है:

- फ्रंट-फेसिंग कैमरा: 105 युआन (लगभग 1400 रुपये)

- रियर वाइड-एंगल कैमरा: 110 युआन (लगभग 1500 रुपये)

- रियर पेरिस्कोप कैमरा: 290 युआन (लगभग 4000 रुपये)

- रियर मेन कैमरा (200MP): 390 युआन (लगभग 5400 रुपये)

मदरबोर्ड की कीमतें आपके पास मौजूद स्टोरेज वेरिएंट पर निर्भर करती हैं: - 12GB+256GB: 3,700 युआन (लगभग 51,000 रुपये)

- 12GB+512GB: 4,200 युआन (लगभग 58,000 रुपये)

- 16GB+512GB: 4,700 युआन (लगभग 65,000 रुपये)

- 16GB+1TB: 5,200 युआन (लगभग 72,000 रुपये)

अगर जरूरत हो, तो चार्जर सेट 199 युआन (लगभग 2700 रुपये) में उपलब्ध है।

लेबर कॉस्ट एक जरूरी बात यह है कि ऊपर बताई गई सभी रिपेयर कॉस्ट में सिर्फ पार्ट्स का खर्च शामिल है। वारंटी पीरियड खत्म होने के बाद, वीवो हर रिपेयर विजिट के लिए 50 युआन (लगभग 700 रुपये) की अतिरिक्त लेबर फीस लेता है, लेकिन अगर एक ही विजिट में कई पार्ट्स बदले जाते हैं, तो आपको लेबर फीस सिर्फ एक बार देनी होगी।

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत Vivo X Fold 6 के बेस वेरिएंट (12GB रैम और 256GB स्टोरेज) की कीमत 7,999 युआन (लगभग 1,11,000 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, इसके 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 8,999 युआन (लगभग 1,25,000 रुपये) और 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 9,999 युआन (लगभग 1,39,000 रुपये) है। सबसे टॉप मॉडल, जिसमें 16GB रैम और 1TB स्टोरेज है, की कीमत 10,999 युआन (लगभग 1,53,000 रुपये) है। कंपनी ने 11,299 युआन (लगभग 1,57,000 रुपये) में एक 'ब्लैक गोल्ड एडिशन' भी पेश किया है। यह नया फोल्डेबल फोन 1 जुलाई से चीन में वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Vivo X Fold 6 को ब्लू होल, पोलर नाइट और सॉल्ट लेक जैसे कलर्स में पेश किया गया है।

चलिए अब एक नजर डालेत हैं Vivo X Fold 6 की खासियत पर:

दमदार डिस्प्ले और वॉटरप्रूफ बॉडी फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 Fold पर चलता है। इस फोन में 8.02-इंच (2504x2312 पिक्सेल) का फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें सैमसंग M14 ल्यूमिनसेंट मटेरियल, 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 424 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 1.07 बिलियन कलर्स, 100% DCI-P3 कलर गैमट, 300 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और HDR कंटेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स हैं। इसमें बाहर की तरफ 6.51-इंच (1120x2528 पिक्सेल) का एमोलेड डिस्प्ले भी है, जिसमें फोल्डेबल स्क्रीन जैसे ही फीचर्स मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP58+IP59 रेटिंग के साथ आता है।

16GB तक रैम और पावरफुल प्रोसेसर भी फोन में 3nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9500 सुपर चिपसेट दिया गया है। इसमें चार एफिशिएंसी कोर (2.7 गीगाहर्ट्ज), तीन परफॉर्मेंस कोर (3.5 गीगाहर्ट्ज) और एक प्राइम कोर है, जो 4.21 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है। इस फोन में आर्म माली G1-अल्ट्रा जीपीयू के साथ 16GB तक LPDDR5x अल्ट्रा रैम और 1TB तक UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी मिलता है। सिक्योरिटी के लिए, इसमें साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की सुविधा भी दी गई है।

200MP का मेन कैमरा, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट कैमरे की बात करें तो, फोन में Zeiss द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल (f/1.68) का मेन कैमरा है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देता है। इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/2.05) का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल (f/2.57) का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है, जिसमें 100x तक डिजिटल जूम की सुविधा है। फोन में अंदर और कवर डिस्प्ले पर दो 20-मेगापिक्सेल (f/2.4) के सेल्फी कैमरे भी दिए गए हैं। यह फोन 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है।