200MP कैमरे वाला फोल्डेबल फोन, इसमें 7000mAh बैटरी, तेजतर्रार रैम और प्रोसेसर भी

Vivo X Fold 6 को कंपनी ने अपने नए फोल्डेबल फोन के तौर पर लॉन्च कर दिया है। फोन की शुरुआती कीमत 1.11 लाख रुपये है। फोन में 200 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है और इसमें 7,000mAh बैटरी भी है। फोन 8K क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है।

Vivo X Fold 6 launched: वीवो फैन्स का इंतजार खत्म। वीवो ने अपने नए फोल्डेबल फोन के तौर पर Vivo X Fold 6 को चीन में लॉन्च कर दिया है। वीवो X-सीरीज का यह नया फोन कंपनी का लेटेस्ट बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन है, जिसमें गोल आकार का रियर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। इस नए फोल्डेबल फोन में अंदर की तरफ 8.02-इंच का सैमसंग M14 फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले और बाहर की तरफ 6.51-इंच की कवर स्क्रीन दी गई है। Vivo X Fold 6 में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 सीरीज का चिपसेट लगा है। इस फोल्डेबल फोन में 7,000mAh की बैटरी है और यह 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फोन में 200 मेगाप इसमें दो 20-मेगापिक्सेल के कैमरे भी दिए गए हैं - एक अंदर की तरफ और दूसरा कवर स्क्रीन पर। कितनी है कीमत और इसमें क्या-क्या खास है, चलिए बताते हैं...

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत Vivo X Fold 6 के बेस वेरिएंट (12GB रैम और 256GB स्टोरेज) की कीमत 7,999 युआन (लगभग 1,11,000 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, इसके 12GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 8,999 युआन (लगभग 1,25,000 रुपये) और 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत 9,999 युआन (लगभग 1,39,000 रुपये) है। सबसे टॉप मॉडल, जिसमें 16GB रैम और 1TB स्टोरेज है, की कीमत 10,999 युआन (लगभग 1,53,000 रुपये) है। कंपनी ने 11,299 युआन (लगभग 1,57,000 रुपये) में एक 'ब्लैक गोल्ड एडिशन' भी पेश किया है। यह नया फोल्डेबल फोन 1 जुलाई से चीन में वीवो के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। Vivo X Fold 6 को ब्लू होल, पोलर नाइट और सॉल्ट लेक जैसे कलर्स में पेश किया गया है।

चलिए अब एक नजर डालेत हैं Vivo X Fold 6 की खासियत पर:

200MP का मेन कैमरा, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट फोटोग्राफी के लिए फोन में पावरफुल कैमरा सेटअप है। फोन में Zeiss द्वारा ट्यून किया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल (f/1.68) का मेन कैमरा है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देता है। इसमें 50-मेगापिक्सेल (f/2.05) का अल्ट्रावाइड कैमरा और 50-मेगापिक्सेल (f/2.57) का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है, जिसमें 100x तक डिजिटल जूम की सुविधा है। फोन में अंदर और कवर डिस्प्ले पर दो 20-मेगापिक्सेल (f/2.4) के सेल्फी कैमरे भी दिए गए हैं। यह फोन 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है।

दमदार डिस्प्ले और वॉटरप्रूफ बॉडी फोन डुअल-सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 Fold पर चलता है। इस फोन में 8.02-इंच (2504x2312 पिक्सेल) का फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें सैमसंग M14 ल्यूमिनसेंट मटेरियल, 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 424 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 1.07 बिलियन कलर्स, 100% DCI-P3 कलर गैमट, 300 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट और HDR कंटेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स हैं। इसमें बाहर की तरफ 6.51-इंच (1120x2528 पिक्सेल) का एमोलेड डिस्प्ले भी है, जिसमें फोल्डेबल स्क्रीन जैसे ही फीचर्स मिलते हैं। कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP58+IP59 रेटिंग के साथ आता है।

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी फोन में 7,000mAh की बैटरी है जो 80W (वायर्ड) और 40W (वायरलेस) फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G LTE, वाई-फाई 7, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, यूएसबी टाइप-सी पोर्ट, जीपीएस, ग्लोनास, बाईदौ, गैलिलियो, क्यूजेडएसएस और नाविक का सपोर्ट भी मिलता है। इसमें ग्रेविटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरोस्कोप, ई-कंपास और आईआर ब्लास्टर जैसे सेंसर दिए गए हैं। अनफोल्ड होने पर इसका साइज 157.16x145.66x4.40 एमएम और फोल्ड होने पर 157.16x74.26x9.40 एमएम होता है। इस फोन का वजन लगभग 228 ग्राम है।