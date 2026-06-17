200MP कैमरे के साथ आ रहा वीवो का नया फोल्डेबल फोन, देखें फर्स्ट लुक; 6900mAh बैटरी मिलेगी

Vivo X Fold 6 फोल्डेबल फोन बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। यह कंफर्म हो गया है कि फोन 26 जून को चीन में डेब्यू करेगा। फोन में 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 6900mAh बैटरी होने की उम्मीद है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर

Vivo का नया फोल्डेबल फोन अब बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अब वह X Fold 5 के सक्सेसर के तौर पर X Fold 6 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर बताया कि यह स्मार्टफोन 26 जून को चीन में लॉन्च होगा और साथ में नया ईयरबड्स vivo TWS 5 Pro भी आएगा। खास बात यह है कि इस फ्लैगशिप में कई अपग्रेड्स मिल सकते हैं। प्रोसेसर से लेकर डिस्प्ले तक, अब तक जो जानकारी सामने आई है, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं...

Vivo X Fold 6 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स टिप्स्टर अभिशेष यादव ने एक्स पर डिटेल लीक की है। लीक के अनुसार, स्मार्टफोन ब्लू होल कलर में डेब्यू कर सकता है, जो समुद्र के नीले कलर से इंस्पायर्ड है, और एक्स फोल्ड 5 के समान डिजाइन लैंग्वेज बरकरार रखता है। डिजाइन की बात करें तो, इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल पेश करेगा, जिसमें एक क्वाड कैमरा सेटअप और डुअल एलईडी फ्लैश सिस्टम होगा, जिसकी पुष्टि वीवो प्रोडक्ट मैनेजर हान बॉक्सियाओ ने की है।

फोन में पावरफुल कैमरा भी इस फोन में Zeiss APO सुपर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ 200 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिल सकता है। इसमें जूम करने की क्षमता के लिए 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी हो सकता है।

फोन में तेजतर्रार प्रोसेसर भी प्रोसेसर की बात करें तो, यह स्मार्टफोन डाइमेंसिटी 9500 सुपर एडिशन से चलेगा। डाइमेंसिटी चिप के साथ फोन में वीवो V3 और इमेजिंग चिप भी होगी। कंपनी के अनुसार, यह प्रोसेसर Vivo X Fold 5 में इस्तेमाल किए गए चिप की तुलना में 111 प्रतिशत तक ज्यादा पीक एनपीयू परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा, यह फोन ओरिजनओएस 6 पर चलेगा और इसमें एटॉमिक वर्कबेंच का अपग्रेडेड वर्जन मिल सकता है, जो फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए कंपनी का मल्टी-ऐप प्रोडक्टिविटी फीचर है।

बड़ा और चमकदार डिस्प्ले वीवो एक्स फोल्ड 6 में 8.02-इंच का फोल्डेबल इनर डिस्प्ले और 6.51-इंच की कवर स्क्रीन होगी। दोनों डिस्प्ले 5000 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ आएंगे। आंखों की सुरक्षा के लिए डिस्प्ले को TÜV Rheinland ग्लोबल आई प्रोटेक्शन 3.0 सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। इस फ्लैगशिप में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है और इसमें 6900mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP58 + IP59 रेटिंग के साथ आएगा।

भारत में इतनी होगी कीमत (लीक के अनुसार) चीन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले, वीवो ने चीन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने फोल्डेबल डिवाइस के लिए प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दिए हैं। भारत में, इस स्मार्टफोन के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 1,59,999 रुपये होने की उम्मीद है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ जानकारी लीक पर आधारित है, इसलिए इसे पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता।