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200MP कैमरे के साथ आ रहा वीवो का नया फोल्डेबल फोन, देखें फर्स्ट लुक; 6900mAh बैटरी मिलेगी

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo X Fold 6 फोल्डेबल फोन बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। यह कंफर्म हो गया है कि फोन 26 जून को चीन में डेब्यू करेगा। फोन में 200 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 6900mAh बैटरी होने की उम्मीद है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर

200MP कैमरे के साथ आ रहा वीवो का नया फोल्डेबल फोन, देखें फर्स्ट लुक; 6900mAh बैटरी मिलेगी

Vivo का नया फोल्डेबल फोन अब बाजार में धूम मचाने के लिए तैयार है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि अब वह X Fold 5 के सक्सेसर के तौर पर X Fold 6 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने चीन की सोशल मीडिया साइट वीबो पर बताया कि यह स्मार्टफोन 26 जून को चीन में लॉन्च होगा और साथ में नया ईयरबड्स vivo TWS 5 Pro भी आएगा। खास बात यह है कि इस फ्लैगशिप में कई अपग्रेड्स मिल सकते हैं। प्रोसेसर से लेकर डिस्प्ले तक, अब तक जो जानकारी सामने आई है, चलिए उन पर एक नजर डालते हैं...

Vivo X Fold 6 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

टिप्स्टर अभिशेष यादव ने एक्स पर डिटेल लीक की है। लीक के अनुसार, स्मार्टफोन ब्लू होल कलर में डेब्यू कर सकता है, जो समुद्र के नीले कलर से इंस्पायर्ड है, और एक्स फोल्ड 5 के समान डिजाइन लैंग्वेज बरकरार रखता है। डिजाइन की बात करें तो, इसमें पीछे की तरफ एक बड़ा सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल पेश करेगा, जिसमें एक क्वाड कैमरा सेटअप और डुअल एलईडी फ्लैश सिस्टम होगा, जिसकी पुष्टि वीवो प्रोडक्ट मैनेजर हान बॉक्सियाओ ने की है।

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फोन में पावरफुल कैमरा भी

इस फोन में Zeiss APO सुपर पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस के साथ 200 मेगापिक्सेल का प्राइमरी कैमरा सेंसर मिल सकता है। इसमें जूम करने की क्षमता के लिए 50 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 50 मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी हो सकता है।

फोन में तेजतर्रार प्रोसेसर भी

प्रोसेसर की बात करें तो, यह स्मार्टफोन डाइमेंसिटी 9500 सुपर एडिशन से चलेगा। डाइमेंसिटी चिप के साथ फोन में वीवो V3 और इमेजिंग चिप भी होगी। कंपनी के अनुसार, यह प्रोसेसर Vivo X Fold 5 में इस्तेमाल किए गए चिप की तुलना में 111 प्रतिशत तक ज्यादा पीक एनपीयू परफॉर्मेंस देता है। इसके अलावा, यह फोन ओरिजनओएस 6 पर चलेगा और इसमें एटॉमिक वर्कबेंच का अपग्रेडेड वर्जन मिल सकता है, जो फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए कंपनी का मल्टी-ऐप प्रोडक्टिविटी फीचर है।

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बड़ा और चमकदार डिस्प्ले

वीवो एक्स फोल्ड 6 में 8.02-इंच का फोल्डेबल इनर डिस्प्ले और 6.51-इंच की कवर स्क्रीन होगी। दोनों डिस्प्ले 5000 निट्स तक की ब्राइटनेस के साथ आएंगे। आंखों की सुरक्षा के लिए डिस्प्ले को TÜV Rheinland ग्लोबल आई प्रोटेक्शन 3.0 सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। इस फ्लैगशिप में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है और इसमें 6900mAh की बैटरी होने की उम्मीद है। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP58 + IP59 रेटिंग के साथ आएगा।

भारत में इतनी होगी कीमत (लीक के अनुसार)

चीन में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले, वीवो ने चीन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने फोल्डेबल डिवाइस के लिए प्री-रिजर्वेशन शुरू कर दिए हैं। भारत में, इस स्मार्टफोन के 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 1,59,999 रुपये होने की उम्मीद है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ जानकारी लीक पर आधारित है, इसलिए इसे पूरी तरह सच नहीं माना जा सकता।

टिप्स्टर का ट्वीट.

Arpit Soni

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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