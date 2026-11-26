Vivo Watch GT 2 भारत में लॉन्च, 25 दिन चलेगी बैटरी; जानें कीमत और फीचर्स
Vivo ने भारत में अपनी पहली स्मार्टवॉच Vivo Watch GT 2 लॉन्च कर दी है। इसमें 2.07 इंच AMOLED डिस्प्ले, 25 दिन तक की बैटरी लाइफ, GPS, ब्लूटूथ कॉलिंग और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं।
स्मार्टफोन ब्रैंड Vivo ने भारतीय मार्केट में अपनी पहली स्मार्टवॉच Vivo Watch GT 2 लॉन्च कर दी है। कंपनी की यह नई स्मार्टवॉच 25 दिनों तक की बैटरी लाइफ, बड़े AMOLED डिस्प्ले और एडवांस्ड हेल्थ मॉनिटरिंग फीचर्स के साथ आई है। इसमें 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इसके अलावा यूजर्स को ब्लूटूथ कॉलिंग, गूगल मैप्स नेविगेशन और मैसेज नोटिफिकेशन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी ने इसे Obsidian Black और Stellar White कलर में पेश किया है।
सम्बंधित सुझाव
21% OFF
Daniel Hechter Paris Bercy Collection Modern Chronograph Watch for Men with Square Dial and Silicon Band-DHM1001
- Daniel Hechter Paris Bercy Collection Modern Chronograph Watch for Men with Square Dial and Silicon Band-DHM1001
₹2689₹3390
खरीदिये
25% OFF
Fastrack Smart Flex Band | 10-Day Battery Life | Heart Rate, SpO2, Sleep, Stress & Women's Health Tracking | 100+ Sports Modes | IP68 | Distraction-Free Fitness Band | Black
- Fastrack Smart Flex Band | 10-Day Battery Life | Heart Rate
- SpO2
- Sleep
₹4499₹5999
खरीदिये
90% OFF
Fire-Boltt Legacy Luxury Round Smart Watch 1.43″ Super AMOLED,Bluetooth Calling,Wireless Charging,Voice Assistant,SpO₂ & Heart Rate Monitor,110+ Sports Modes,Metal Smart Watch for Men & Women - Silver
- Fire-Boltt Legacy Luxury Round Smart Watch 1.43″ Super AMOLED
- Bluetooth Calling
- Wireless Charging
₹2099₹21000
खरीदिये
90% OFF
Fire-Boltt Ninja X Ring Smart Watch with 1.96” Large Display, Bluetooth Calling, Wireless Charging, AI Voice Assistant, 500+ Watch Faces, Health Suite, Smart Watch for Man & Woman
- Fire-Boltt Ninja X Ring Smart Watch with 1.96” Large Display
- Bluetooth Calling
- Wireless Charging
₹999₹9999
खरीदिये
19% OFF
Garmin Venu 3 Slate Stainless Steel Smart Watch Bezel with Black Case | AMOLED GPS Smartwatch | Speaker & Microphone | Sleep Coach | ECG App Support* | Upto 14 Days Battery
- Garmin Venu 3 Slate Stainless Steel Smart Watch Bezel with Black Case | AMOLED GPS Smartwatch | Speaker & Microphone | Sleep Coach | ECG App Support* | Upto 14 Days Battery
₹40990₹50490
खरीदिये
Vivo Watch GT 2 की शुरुआती कीमत 14,999 रुपये रखी गई है। इसकी सेल 3 दिसंबर, 2026 से शुरू होगी। ग्राहक इसे वीवो की आधिकारिक वेबसाइट, Flipkart, ई-स्टोर और पार्टनर रिटेल स्टोर्स से खरीद सकेंगे। कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शुरू की है।
Vivo Watch GT 2 में 2.07 इंच का AMOLED डिस्प्ले
Vivo Watch GT 2 में 2.07 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह 60Hz रिफ्रेश रेट और 2400 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। कंपनी के मुताबिक, इसमें 82.4 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो मिलता है। इससे डिस्प्ले पर कंटेंट देखने और स्मार्टवॉच इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस बेहतर होगा।
इसमें हाई-ग्लॉस एल्युमिनियम अलॉय फ्रेम दिया गया है। स्मार्टवॉच में कस्टमाइज किए जा सकने वाले वॉच फेस और क्विक रिलीज स्ट्रैप मैकेनिज्म भी मिलता है। इससे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से वॉच का लुक बदल सकते हैं।
सम्बंधित सुझाव
Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men& Women (Black)(38086PP01K)
- Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling
- AI Voice Assistant
- 100+ Sports Modes
₹2995
खरीदिये
28% OFF
Fastrack Smart Revoltt R1 Smartwatch with 1.38 Inch Display, Bluetooth Calling, AI Voice Assistant and SpO2 Monitor
- Fastrack Smart Revoltt R1 Smartwatch with 1.38 Inch Display
- Bluetooth Calling
- AI Voice Assistant and SpO2 Monitor
₹1799₹2499
खरीदिये
67% OFF
GOBOULT Newly Launched Mustang Stallion Smart Watch 1.43'' AMOLED Display, Rotating Bezel, BT Calling, 200+Watchfaces, 700 Nits Brightness, AI Voice Assistant, SpO2 Monitoring (Turbo Orange)
- GOBOULT Newly Launched Mustang Stallion Smart Watch 1.43'' AMOLED Display
- Rotating Bezel
- BT Calling
₹4999₹14999
खरीदिये
63% OFF
Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling, AI Voice Assistant, 100+ Sports Modes, 5-Day Battery, Fast Charge, Health Tracking, – Smartwatch for Men & Women (Beige)
- Fastrack Limitless FS2 Pro 1.96" AMOLED Smart Watch with BT Calling
- AI Voice Assistant
- 100+ Sports Modes
₹2995₹7995
खरीदिये
25 दिन तक चलेगी बैटरी
इस स्मार्टवॉच की सबसे बड़ी खासियत इसकी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि Vivo Watch GT 2 लाइट यूसेज में एक बार चार्ज करने पर 25 दिनों तक चल सकती है। वहीं, नॉर्मल यूजेस में इसकी बैटरी लाइफ 14 दिनों तक बताई गई है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले (AOD) चालू रखने पर यह 12 दिनों तक चल सकती है। इसमें 595mAh की बैटरी दी गई है।
100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और हेल्थ ट्रैकिंग
Vivo Watch GT 2 में 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं। इनमें रनिंग, साइकिलिंग, जिम वर्कआउट, बैडमिंटन, टेनिस और पिकलबॉल जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं। इसमें रनिंग कोच और गाइडेड ट्रेनिंग कोर्स भी मिलते हैं।
स्मार्टवॉच में रनिंग के दौरान ग्राउंड कॉन्टैक्ट टाइम, फ्लाइट टाइम और वर्टिकल ऑसिलेशन जैसी जानकारियां भी मिल सकती हैं। इसमें पांच सैटेलाइट सिस्टम को सपोर्ट करने वाला GPS दिया गया है, जिससे यूजर्स बिना स्मार्टफोन साथ रखे आउटडोर वर्कआउट के रूट ट्रैक कर सकते हैं।
हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए इसमें हार्ट रेट और ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग और गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे फीचर्स हैं। यह नींद के अलग-अलग स्टेज, रेस्पिरेटरी रेट और HRV से जुड़ी जानकारी भी ट्रैक कर सकती है। इसमें महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग फीचर भी दिया गया है। हालांकि, कंपनी ने साफ किया है कि ये फीचर्स सामान्य फिटनेस और वेलनेस के लिए हैं और किसी तरह की मेडिकल जांच के विकल्प नहीं हैं।
ब्लूटूथ कॉलिंग और गूगल मैप्स का सपोर्ट
कनेक्टिविटी के मामले में भी Vivo Watch GT 2 में कई फीचर्स मिलते हैं। यूजर्स स्मार्टवॉच से सीधे ब्लूटूथ कॉल कर और रिसीव कर सकेंगे। इसमें मैसेज सिंक्रोनाइजेशन और चुनिंदा ऐप्स के लिए क्विक रिप्लाई का फीचर भी है।
इसके अलावा गूगल मैप्स नेविगेशन, फ्लाइट और ट्रेन रिमाइंडर तथा फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स ऐप्स के नोटिफिकेशन भी देखे जा सकते हैं। इसमें ऑफलाइन वॉकी-टॉकी फीचर दिया गया है, जो दो स्मार्टवॉच के बीच 150 मीटर और स्मार्टवॉच व कम्पैटिबल फोन के बीच 300 मीटर तक की दूरी पर काम कर सकता है। इसके लिए इंटरनेट या मोबाइल नेटवर्क की जरूरत नहीं होती।
यह स्मार्टवॉच Android और iOS दोनों के साथ कम्पैटिबल है। हालांकि, कुछ खास फीचर्स केवल Vivo और iQOO के OriginOS 6 या उससे नए वर्जन वाले स्मार्टफोन के साथ ही काम करेंगे। ऑफर की बात करें तो, Vivo Watch GT 2 खरीदने पर चुनिंदा Vivo स्मार्टफोन के साथ 1,500 रुपये का बंडल डिस्काउंट मिलेगा। ऑनलाइन शॉपिंग पर 6 महीने की नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी दिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।