33 दिन तक चलेगी बैटरी! Vivo की नई Smartwatch में मिलेंगे ऐसे धांसू फीचर्स
Vivo Watch GT 2 जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है। इसमें 2.07 इंच AMOLED डिस्प्ले, 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड और 33 दिन तक की बैटरी लाइफ मिलने की उम्मीद है।
स्मार्टवॉच पसंद करने वाले यूजर्स के लिए चाइनीज टेक कंपनी Vivo जल्द ही नया प्रोडक्ट पेश कर सकती है। कंपनी की अपकमिंग स्मार्टवॉच Vivo Watch GT 2 को लेकर जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्मार्टवॉच भारतीय मार्केट में जल्द लॉन्च हो सकती है। इसमें बड़ी डिस्प्ले, हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग से जुड़े फीचर्स समेत कई अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग को लेकर ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं की है।
Vivo Watch GT 2 में 2.07 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजोल्यूशन 432x514 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 60Hz है। वॉच के डिस्प्ले में 2400 निट्स तक की पीक लोकल ब्राइटनेस मिलती है। इससे तेज रोशनी में भी स्क्रीन पर कंटेंट देखना आसान हो सकता है। स्मार्टवॉच में कस्टमाइजेबल वॉच फेस और बदलने योग्य स्ट्रैप का सपोर्ट भी मिलता है।
हेल्थ और फिटनेस के लिए इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ब्लड ऑक्सीजन (SpO2) ट्रैकिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा यूजर्स को 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इसमें स्लीप मॉनिटरिंग और स्ट्रेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। यह स्मार्टवॉच BlueOS 3.0 पर काम करती है।
बैटरी और कनेक्टिविटी भी खास
Vivo Watch GT 2 को कंपनी ने चाइनीज मार्केट में Bluetooth और eSIM वेरिएंट में लॉन्च किया था। इसमें Bluetooth 5.4 और NFC कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा GPS समेत कई सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का सपोर्ट भी इसमें दिया गया है। स्मार्टवॉच में Bluetooth कॉलिंग के लिए स्पीकर और माइक्रोफोन भी मिलते हैं।
बैटरी की बात करें तो चीन में लॉन्च हुए Bluetooth वेरिएंट में 695mAh की बैटरी दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह वॉच एक बार चार्ज करने पर 33 दिन तक चल सकती है। वहीं, eSIM वेरिएंट में 595mAh की बैटरी मिलती है। किसी वॉच में लंबी बैटरी लाइफ मिलना यूजर्स के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकता है।
भारत में कितनी हो सकती है कीमत?
Vivo Watch GT 2 को चीन में Bluetooth वेरिएंट के लिए 499 युआन (करीब 6,200 रुपये) और eSIM वेरिएंट के लिए 699 युआन (करीब 8,700 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। हालांकि, भारत में इसकी कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
बता दें, भारत में इस स्मार्टवॉच की लॉन्चिंग Vivo X500 सीरीज के साथ होने की उम्मीद है। कुछ रिपोर्ट्स में Vivo X500 सीरीज की संभावित लॉन्चिंग 25 नवंबर बताई गई है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस तारीख या स्मार्टवॉच की लॉन्चिंग को लेकर आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं किया है। यह भी देखना होगा कि भारतीय मार्केट में इसका Bluetooth वेरिएंट आएगा या eSIM वेरिएंट भी लॉन्च किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
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