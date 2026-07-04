7000mAh बैटरी और 50MP के तीन धांसू कैमरे, आते ही छा जाएंगे वीवो के नए फोन, डिटेल लीक

वीवो अब भारत में Vivo V80 Series को लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने अपकमिंग फोन के स्पेसिफिकेशन्स को लीक कर दिया है। इसके अलावा, फोन की कीमत का हिंट भी दे दिया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है, चलिए डिटेल में बताते हैं…

Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। खबर है कि वीवो अब भारतीय बाजार में अपना अगला V-सीरीज स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। लॉन्च से पहले एक टिप्स्टर ने इसकी कुछ खास डिटेल्स का खुलासा कर दिया है। सिर्फ स्पेक्स ही नहीं, टिप्स्टर ने लीक में अपकमिंग वीवो फोन की प्राइस रेंज का भी हिंट दे दिया है। अपकमिंग फोन में क्या-क्या खास मिलने वाला है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ…

Vivo V80 Series: भारत में स्पेसिफिकेशन्स और कीमत (लीक के अनुसार) एक्स पर टिप्स्टर संजू चौधरी ने अपकमिंग Vivo V80 Series की डिटेल लीक की है। लीक रिपोर्ट के अनुसार, अपमकिंग वीवो V80 सीरीज के भारत में अगस्त के मध्य तक लॉन्च होने की उम्मीद है। "सीरीज" शब्द से हिंट मिलता है कि वीवो V80 सीरीज के अंतर्गत एक से ज्यादा फोन आ सकते हैं।

लीक के अनुसार, अपकमिग वीवो V80 सीरीज में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.59 इंच का 1.5K फ्लैट डिस्प्ले होने की उम्मीद है, और इसे स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर से लैस किया जा सकता है। फोन में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7200mAh बैटरी मिल सकती है।

फोटोग्राफी के लिए, स्मार्टफोन के रियर में 50MP मेन कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50MP 3x ZEISS टेलीफोटो कैमरा हो सकता है। फोन में 50MP का सेल्फी कैमरा होने की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा, टिप्स्टर ने यह भी बताया है कि अपकमिंग फोन में 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68/IP69-रेटेड बॉडी और एक एल्यूमीनियम अलॉय से बना फ्रेम मिलेगा। कहा जा रहा है कि यह स्पेसिफिकेशन्स वीवो V70 स्मार्टफोन से मेल खाते हैं, जिसे इस साल की शुरुआत में भारत में फरवरी में लॉन्च किया गया था।

भारत में इतनी हो सकती है कीमत इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि फोन की कीमत हाल ही में लॉन्च हुए रेनो 16 के समान होने की संभावना है, जिसकी कीमत 61,000 रुपये से शुरू होती है। अगर यह सच साबित होता है, तो Vivo V80 ब्रांड के सबसे महंगे V सीरीज स्मार्टफोन में से एक बन सकता है।

Vivo X300e की पूरी स्पेसिफिकेशन लीक वीवो X300 सीरीज बड़ी है, इसके पांच मॉडल पहले से ही लाइनअप में हैं। हालांकि, कंपनी का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने पहले बताया था कि X300e, X फोल्ड 6 के साथ IMEI डेटाबेस में दिखाई दिया था, जो सीरीज में एक नए एडिशन का हिंट देता है। अब, टिप्स्टर डिजिटल चैट स्टेशन ने एक डिटेल लिस्ट शेयर की है कि फोन वास्तव में क्या पेशकश कर सकता है।

Vivo X300e के स्पेसिफिकेशन्स (संभावित) लीक के अनुसार, Vivo X300e में फ्लैट पैनल डिजाइन के साथ 6.59-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले होगा। इस फोन में Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट होगा, जो Vivo X300 FE जैसा ही है। सामने की तरफ, फोटो और वीडियो कॉल के लिए 50 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा हो सकता है। पीछे का कैमरा भी काफी दमदार लग रहा है। खबरों के मुताबिक, इसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन सेंसर होगा, जिसके साथ 8 मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस और जूम शॉट्स के लिए 50 मेगापिक्सेल का IMX8 पेरिस्कोप कैमरा दिया जाएगा। X सीरीज से उम्मीद के मुताबिक, कैमरों में Zeiss इमेजिंग ट्यूनिंग होगी, जिससे कलर एक्यूरेसी और ऑप्टिकल क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए।