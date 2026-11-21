स्पेशल 'लाल' कलर में Vivo V80 FE, भारत में जल्द होगा लॉन्च, सामने आई डिटेल
लगता है कि Vivo V80 FE जल्द भारतीय बाजार में डेब्यू करने वाला है। इसे भारत के BIS सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर देखा जा चुका है। अब एक टिप्स्टर ने भारतीय बाजार के लिए इसके कलर वेरिएंट की पुष्टि कर दी है। कहा जा रहा है कि इसका रेड कलर वेरिएंट देश के लिए एक्सक्लूसिव होगा।
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Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कहा जा रहा है कि कंपनी अब Vivo V80 FE को भारतीय बाजार में लागने की तैयारी में लगी है, जो वीवो की V80 लाइनअप का एक नया फोन होगा। हालांकि खुद वीवो ने अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन फोन को कई सर्टिफिकेशन साइट्स पर देखा जा चुका है, जिससे यह हिंट मिलता है कि यह फोन जल्द भारत में डेब्यू कर सकता है। अब एक पॉपुलर टिप्स्टर ने यह बता दिया कि वीवो का यह फोन भारत में किन कलर्स में आएगा। बता दें कि यह फोन की ग्लोबल लिस्टिंग के जरिए इसके कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी सामने आ चुके हैं। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
भारत के लिए रेड कलर एक्सक्लूसिव होगा
टिप्स्टर पारस गुगलानी ने अपने ऑफिशियल पेज (@PassionateGeekz) पर बताया कि V80 FE भारत में दो कलर्स - रेड और ग्रीन - में आ सकता है। कहा जा रहा है कि रेड कलर वेरिएंट सिर्फ भारत के लिए है, जबकि अन्य देशों में यह 'चिल ग्रीन' और 'स्पार्कलिंग गोल्ड' कलर्स में भी लिस्ट किया गया है।
हालांकि, अभी तक खुद वीवो ने अपकमिंग फोन की भारतीय लॉन्च डेट या फिर कलर ऑप्शन्स की पुष्टि नहीं की है, इसलिए फिलहाल इन डिटेल्स पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता है। BIS सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर इसे मॉडल नंबर V2624 के साथ देखा गया है, जिससे पता चलता है कि कंपनी इसे देश में पेश करने की तैयारी कर रही है।
Vivo V80 FE के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स
ग्लोबल लिस्टिंग के अनुसार, वीवो V80 FE में फुल एचडी प्लस रिजॉल्यूशन और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.59-इंच का एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। माना जा रहा है कि इस फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट होगा, जिसके साथ 8GB रैम और 256GB तक की स्टोरेज मिलेगी। यह एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड ओरिजिनओएस 7 पर चल सकता है।
कैमरे की बात करें तो, वीवो V80 FE में ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा। इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 50-मेगापिक्सेल का ZEISS-ब्रांडेड प्राइमरी सेंसर और 50-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए भी फोन में 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। इस फोन में 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 7,000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसके अलावा, फोन में IP68 + IP69 रेटिंग, वेपर चैंबर कूलिंग सिस्टम और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है।
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लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें