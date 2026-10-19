Vivo V80 FE भारत में जल्द हो सकता है लॉन्च, BIS पर लिस्ट हुआ फोन
Vivo V80 FE स्मार्टफोन मॉडल नंबर V2624 के साथ BIS वेबसाइट पर लिस्ट हुआ है। इससे भारत में इसके संभावित लॉन्च के संकेत मिले हैं, लेकिन कंपनी ने अभी फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की है।
टेक कंपनी वीवो अपनी V-सीरीज में एक नया स्मार्टफोन शामिल करने की तैयारी कर सकती है। कंपनी का अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo V80 FE भारतीय सर्टिफिकेशन वेबसाइट ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) पर लिस्ट हुआ है। इस लिस्टिंग से फोन के भारत में लॉन्च होने की संभावना बढ़ गई है। इससे पहले यह स्मार्टफोन इंडोनेशिया की SDPPI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर भी दिखाई दिया था। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन के लॉन्च, कीमत और फीचर्स को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है।
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91Mobiles की रिपोर्ट के मुताबिक, Vivo V80 FE को BIS डेटाबेस पर मॉडल नंबर V2624 के साथ देखा गया है। इस लिस्टिंग की तारीख 16 अक्टूबर 2026 बताई गई है। इससे पहले 8 अक्टूबर को यही मॉडल नंबर इंडोनेशिया की SDPPI सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखाई दिया था, जहां इसे Vivo V80 FE नाम से जोड़ा गया था। BIS सर्टिफिकेशन से भारत में फोन की संभावित एंट्री का संकेत मिलता है। हालांकि, केवल इस लिस्टिंग के आधार पर लॉन्च की तारीख या फोन के जल्द मार्केट में आने की पुष्टि नहीं की जा सकती।
Vivo V80 FE के संभावित फीचर्स
Vivo V80 FE के स्पेसिफिकेशंस फिलहाल सामने नहीं आए हैं। BIS लिस्टिंग में फोन के प्रोसेसर, डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और चार्जिंग से जुड़ी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसे में इसके हार्डवेयर के बारे में अभी किसी भी दावे को आधिकारिक नहीं माना जा सकता।
हालांकि, फोन के पिछले मॉडल Vivo V70 FE से इसके संभावित फीचर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है। Vivo V70 FE में 6.83 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर और 7,000mAh की बैटरी मिलती है। फोन में 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी है।
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फोटोग्राफी के लिए Vivo V70 FE में 200 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। हालांकि, ये Vivo V70 FE के फीचर्स हैं। इन्हें Vivo V80 FE के कन्फर्म स्पेसिफिकेशंस नहीं माना जाना चाहिए।
कब लॉन्च होगा और कितनी होगी कीमत?
Vivo ने अभी तक V80 FE की भारत में लॉन्च डेट और कीमत का खुलासा नहीं किया है। फोन के फीचर्स और उपलब्ध स्टोरेज वेरिएंट की जानकारी भी सामने आना बाकी है। आने वाले दिनों में दूसरी सर्टिफिकेशन लिस्टिंग या बेंचमार्किंग वेबसाइट पर इसकी मौजूदगी से कुछ और जानकारियां सामने आ सकती हैं। इस डिवाइस को मिड-प्रीमियम सेगमेंट का हिस्सा बनाया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।