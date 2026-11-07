50MP के तीन कैमरे और 7000mAh बैटरी, भारत में जल्द आ सकता है Vivo V80 FE; सामने आई डिटेल

Vivo V80 FE भारत में जल्द लॉन्च हो सकता है। फोन काफी समय से सुर्खियों में है और धीरे-धीरे इसकी डिटेल्स सामने आ रही हैं। हाल ही में सामने आई एक लिस्टिंग से पता चलता है कि इसमें 7000 एमएएच बैटरी के साथ 50 मेगापिक्सेल के कुल तीन कैमरे होंगे।

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Vivo V80 FE india variant details leak: वीवो तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब ब्रांड एक धांसू फोन भारतीय बाजार में लाने की तैयारी में है। हाल ही में, कंपनी की वेबसाइट पर कुछ चुनिंदा वैश्विक बाजारों के लिए Vivo V80 FE को लिस्ट किया गया है। इस लिस्टिंग से फोन के खास स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स और डिजाइन का पता चला था। इससे पहले, यह फोन भारत में एक सर्टिफिकेशन डेटाबेस पर भी देखा गया था, जिससे यह हिंट मिला था कि जल्द ही फोन भारतीय बाजार में भी डेब्यू कर सकता है। अब, वीवो V80 FE को एक बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया गया है, जिसका मॉडल नंबर वही है जो सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया था। बेंचमार्क साइट से वीवो V80 FE के भारतीय वेरिएंट के परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में हिंट मिलते हैं। उम्मीद है कि भारत में आने वाले इस फोन में वही मीडियाटेक चिपसेट होगा, जो इसके ग्लोबल वर्जन में दिया गया है। हाल ही में इस फोन को फिलीपींस में वीवो ऑनलाइन स्टोर पर लिस्टिंग किया गया, जिससे पता चलता है कि फोन में 50 मेगापिक्सेल का तीन कैमरे और 7000mAh बैटरी होगी। अपकमिंग फोन में और क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए जानते हैं...

Vivo V80 FE में 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रदान करेगा।

Vivo V80 FE के भारतीय वेरिएंट की खासियत (संभावित) गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, एक वीवो स्मार्टफोन को मॉडल नंबर V2624 के साथ गीकबेंच बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किया गया है। इस फोन को पहले ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) डेटाबेस पर वीवो V80 FE के रूप में इसी मॉडल नंबर के साथ देखा गया था, जो देश में इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट देता है। गीकबेंच लिस्टिंग से पता चलता है कि वीवो V80 FE का भारतीय वेरिएंट मीडियाटेक MT6878 चिपसेट से लैस होगा, जो ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400-टर्बो चिपसेट है।

ऐसा लगता है कि इसमें 2.0 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए चार एफिशियंसी कोर और चार परफॉर्मेंस कोर हैं, जो 2.6 गीगाहर्ट्ज तक की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड प्रदान करते हैं। वीवो V80 FE को 7.31GB रैम के साथ देखा गया है, जिसे 8GB रैम के रूप में बेचा जाएगा। इसके अलावा, फोन को एंड्रॉयड 17 के साथ लिस्ट किया गया है। यह गीकबेंच के सिंगल-कोर परफॉर्मेंस टेस्ट पर 911 अंक और मल्टी-कोर परफॉर्मेंस टेस्ट पर 3,041 अंक हासिल करने में कामयाब रहा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन डिटेल्स की पुष्टि नहीं की है। इसलिए इसे एकदम सहीं नहीं मानना चाहिए।

Vivo V80 FE के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स हाल ही में वीवो V80 FE को फिलीपींस में वीवो ऑनलाइन स्टोर पर लिस्ट किया गया था। लिस्टिंग से यह कंफर्म होता है कि फोन चुनिंदा वैश्विक बाजारों में दो कलर्स - चिल ग्रीन और स्पार्कलिंग गोल्ड में लॉन्च होगा। इसमें 6.59-इंच AMOLED डिस्प्ले होगा, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट प्रदान करेगा। स्क्रीन 459 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी प्रदान करेगी।

इसके अलावा, वीवो V80 FE में 8GB LPDDR4x रैम और 256GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज की सुविधा होगी। स्मार्टफोन वीवो के लेटेस्ट ओरिजिनओएस 7 के साथ आएगा, जो एंड्रॉयड 17 पर बेस्ड है। इसमें जीस द्वारा ट्यून्ड किया गया डुअल रियर कैमरा सेटअप होगा, जिसका मेन लेंस ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50-मेगापिक्सेल का होगा, जिसे 50-मेगापिक्सेल के अल्ट्रावाइड कैमरे के साथ जोड़ा जाएगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा होगा। Vivo V80 FE 7000mAh बैटरी के साथ लॉन्च होगा और 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

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