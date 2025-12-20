Vivo ला रहा ये तीन धांसू फोन, लॉन्च से पहले सामने आई कीमत, जनवरी में हो सकती है एंट्री
वीवो अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इन नए फोन्स का नाम - Vivo V70, V70 Elite और Vivo X200T है। लॉन्च से पहले इन फोन की कीमत लीक हो गई है। ये फोन जनवरी के आखिर में आ सकते हैं।
वीवो अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इन नए फोन्स का नाम - Vivo V70, V70 Elite और Vivo X200T है। अब तक वीवो V70 सीरीज के बारे में कई लीक आ चुकी हैं। इनमें सबसे दिलचस्प है सीरीज में Elite मॉडल का होना। इसी बीच टिपस्टर अभिषेक यादव ने इन फोन की लॉन्च टाइमलाइन और कीमत के बारे में जानकारी देकर यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।
जनवरी के आखिर में लॉन्च हो सकते हैं फोन
टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार वीवो का ये तीनों फोन एकसाथ लॉन्च होंगे। यादव के सोर्स के अनुसार कंपनी इन फोन्स को जनवरी 2026 के आखिर में लॉन्च कर सकती है। लीक में वीवो X300 FE का जिक्र किया गया है। यह फोन बाकी तीनों फोन्स के लॉन्च के कुछ दिन बाद मार्केट में एंट्री कर सकता है।
मिल सकता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा
टिपस्टर अभिषेक यादव के अनुसार वीवो V70 केवल सिंगल कॉन्फिगरेशन - 8जीबी + 256जीबी में आएगा। कंपनी का यह फोन रेज और येलो कलर ऑप्शन में आएगा। एक पिछली रिपोर्ट के अनुसार वीवो का यह फोन 120Hz के रिफ्रेश रेट और 1.5K रेजॉलूशन के साथ आ सकता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और 3x जूम वाला 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो लेंस देने वाली है।
इतनी हो सकती है कीमत
लीक में फोन की कीमत के बारे में भी जानकारी दी गई है। टिपस्टर की मानें, तो वीवो V70 की कीमत 45 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं, वीवी V70 एलीट की कीमत 50 हजार रुपये से कम रहने की संभावना है। X200T की जहां तक बात है, तो इसकी कीमत 55 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। अगर आप X300 FE खरीदने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपको 60 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं।
