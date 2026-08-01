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ग्राहकों को झटका, ₹8000 तक महंगे हुए वीवो के ये तीन फोन, देखें नई कीमत

By Arpit Soni
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वीवो ने अपने तीन धांसू स्मार्टफोन Vivo V70, Vivo V70 Elite और Vivo V70 FE की कीमतें 8,000 रुपये तक बढ़ा दी है। अब इन्हें खरीदने किए ग्राहकों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। देखें किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है।

Vivo V70 Series price hike
Vivo V70 और Vivo V70 Elite अब 8000 रुपये तक महंगे हो गए हैं।

कई स्मार्टफोन ब्रांड्स द्वारा हाल ही में कीमतें बढ़ाए जाने के बाद, Vivo ने अब भारतीय बाजार में अपनी Vivo V70 सीरीज के स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी ने सीरीज में शामिल Vivo V70, Vivo V70 Elite और Vivo V70 FE की कीमतों में बदलाव किया है। इनके कुछ मेमोरी वेरिएंट्स की कीमत तो 8,000 रुपये तक बढ़ गई है। अब इन्हें खरीदने किए ग्राहकों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। नीचे देखें किस मॉडल की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है।

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Vivo V70 सीरीज की कीमत में भारी बढ़ोतरी

दटेकआउटलुक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ऑनलाइन शेयर की गई लेटेस्ट जानकारी के अनुसार, Vivo V70 Elite के 8GB+256GB और 12GB+256GB वेरिएंट्स, जिनकी कीमत पहले क्रमशः 58,999 रुपये और 63,999 रुपये थी, अब क्रमशः 66,999 रुपये और 71,999 रुपये में उपलब्ध हैं। यानी इनकी कीमतों में क्रमशः 5,000 रुपये और 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है।

vivo v70 price hike
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स्टैंडर्ड Vivo V70 की बात करें तो इसके 8GB+256GB मेमोरी वाले वेरिएंट की कीमत 6,000 रुपये बढ़ गई है और अब यह 53,999 रुपये के बजाय 59,999 रुपये में मिल रहा है। 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 56,999 रुपये की पिछली कीमत के मुकाबले 64,999 रुपये में उपलब्ध होगा।

आखिर में, Vivo V70 FE के तीनों मेमोरी वेरिएंट की कीमत भी बढ़ गई है। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत अब 41,999 रुपये की जगह 44,999 रुपये हो गई है, जबकि 8GB+256GB वेरिएंट 45,999 रुपये की जगह 49,999 रुपये में मिलेगा। 12GB+256GB वेरिएंट, जिसकी कीमत पहले 46,999 रुपये थी, अब 5,000 रुपये महंगा हो गया है और इसकी कीमत 51,999 रुपये हो गई है।

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जांच करने पर हमने पाया कि बदली हुई कीमतें अभी तक वीवो इंडिया की वेबसाइट या देश के प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपडेट नहीं की गई हैं। हालांकि, विजय सेल्स अभी Vivo V70 के 8GB+256GB वैरिएंट को उसकी नई कीमत 59,999 रुपये पर लिस्ट कर रहा है।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि Amazon Great Freedom Sale 7 अगस्त 2026 को शुरू होने वाली है, जबकि Flipkart की Freedom Sale 8 अगस्त 2026 को शुरू होगी। जिस तरह से आजकल स्मार्टफोन की कीमतें बार-बार बदली जा रही हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि इन आने वाली सेल्स में क्या ऑफर्स दिए जाते हैं और क्या वे हाल ही में हुई कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई कर पाएंगे।

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Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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