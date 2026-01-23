Hindustan Hindi News
भारत में इतनी होगी Vivo V70 सीरीज की कीमत, सामने आई लॉन्च डिटेल, यह होगा खास

संक्षेप:

Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Vivo V70 Series लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक टिप्स्टर के अनुसार, Vivo V70 सीरीज अगले महीने भारत में लॉन्च होगी। देखें अपकमिंग फोन्स की लॉन्च टाइमलाइन और कीमत

Jan 23, 2026 08:57 pm IST
Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। अब कंपनी Vivo V70 Series लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। एक टिप्स्टर के अनुसार, Vivo V70 सीरीज अगले महीने भारत में लॉन्च होगी। अफवाहों के मुताबिक, इस लाइनअप में Vivo V70 और Vivo V70 Elite मॉडल शामिल होंगे। हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस सीरीज में Vivo V70 FE को भी शामिल कर सकती है। देश में इसके संभावित लॉन्च से कुछ हफ्ते पहले, Vivo V70 सीरीज की प्राइस रेंज, कथित रेंडर और कलर ऑप्शन की डिटेल ऑनलाइन सामने आई है। हाल ही में Vivo V70 Elite को भी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) डेटाबेस पर देखा गया है, जिससे इसके जल्द लॉन्च होने का हिंट मिलता है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

भारत में Vivo V70 सीरीज की कीमत और लॉन्च टाइमलाइन (संभावित)

टिप्स्टर योगेश बरार के हवाले से, स्मार्टप्रिक्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वीवो V70 सीरीज भारत में फरवरी के बीच में प्रीमियम मिड-रेंज कैटेगरी के हिस्से के तौर पर लॉन्च होगी। उम्मीद है कि इस लाइनअप की कीमत देश में 55,000 रुपये से कम होगी। रिपोर्ट के अनुसार, Vivo V70 पैशन रेड और लेमन येलो कलर में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, जबकि रूमर्ड Vivo V70 Elite के पैशन रेड, सैंड बेज और ब्लैक शेड्स जैसे कलर्स में आने की उम्मीद है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इन स्मार्टफोन्स के लॉन्च की पुष्टि नहीं की है।

ये भी पढ़ें:छप्परफाड़ ऑफर, आधी से कम कीमत में 1 लाख का 65 इंच TV; इन मॉडल्स पर भी बड़ी छूट
ये भी पढ़ें:हाथ से न निकल जाए डील: Sony, Samsung समेत इन 43 इंच TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट
vivo v70 series

डिजाइन के मामले में, Vivo V70 Elite और Vivo V70 एक जैसे दिखते हैं। दोनों फोन ब्लैक कलर में दिखाए गए हैं। Vivo V70 सीरीज में एक स्क्वायर शेप के कैमरा आइलैंड के अंदर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसके साथ एक एलईडी फ्लैश भी होगा।

पीछे के पैनल पर नीचे-बाएं कोने में वर्टिकल वीवो ब्रांडिंग दिखती है। फोन में राइट साइड पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर भी हो सकते हैं। सामने की तरफ, Vivo V70 Elite में सेल्फी कैमरे के लिए होल पंच डिस्प्ले कटआउट हो सकता है। इसमें काफी पतले बेजल भी दिखाए गए हैं।

फोन में डिस्प्ले, कैमरा और दमदार प्रोसेसर भी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Vivo V70 और Vivo V70 Elite में 6.59-इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले होगा, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट देगा। जबकि एलीट मॉडल में स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट होने की उम्मीद है, स्टैंडर्ड मॉडल में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट हो सकता है। कैमरे की बात करें तो, इस लाइनअप में पीछे की तरफ 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, साथ में 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रावाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50-मेगापिक्सेल का Zeiss-ट्यून्ड टेलीफोटो कैमरा हो सकता है।

हाल ही में, मॉडल नंबर V2538 वाले एक वीवो फोन का EU एनर्जी लेबल देखा गया, जिससे इसकी बैटरी और ड्यूरेबिलिटी की डिटेल्स सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, यह लेबल वीवो V70 का था, जिसमें कथित तौर पर 6,320mAh की बैटरी होगी, जिसे शायद 6,500mAh बैटरी के तौर पर बेचा जाएगा। कहा जा रहा है कि यह बैटरी अपनी 80 प्रतिशत कैपेसिटी तक पहुंचने से पहले 900 चार्ज साइकिल तक चलेगी। यह 55W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, यह फोन डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग के साथ आएगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
