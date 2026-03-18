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भारत में इतना सस्ता होगा 200MP कैमरे वाला Vivo V70 FE, लॉन्च होते ही मचाएगा धूम

Mar 18, 2026 05:10 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo V70 FE Price in India, Launch Timeline Leaked: वीवो ने इंडोनेशिया में स्टैंडर्ड Vivo V70 के साथ Vivo V70 FE भी लॉन्च किया था। अब, कंपनी 'Fan Edition' मॉडल को भारत में भी लाने की योजना बना रही है। फोन की कीमत और लॉन्च टाइमलाइन लीक हो गई है। 

भारत में इतना सस्ता होगा 200MP कैमरे वाला Vivo V70 FE, लॉन्च होते ही मचाएगा धूम

Vivo V70 FE Price in India, Launch Timeline Leaked: वीवो तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। इस महीने की शुरुआत में, कंपनी ने इंडोनेशिया में स्टैंडर्ड Vivo V70 के साथ Vivo V70 FE भी लॉन्च किया था। अब, कहा जा रहा है कि यह कंपनी 'Fan Edition' मॉडल को भारत में भी लाने की योजना बना रही है। पहले, उम्मीद थी कि Vivo V70 FE को इस साल की पहली तिमाही में देश और चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में पेश किया जाएगा। अब एक टेक ब्लॉगर का दावा है कि Vivo V70 FE अगले महीने की शुरुआत में भारत में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा, भारत में इसकी कीमत, उपलब्धता, खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की डिटेल भी ऑनलाइन सामने आई हैं। भारत में कितनी होगी कीमत और इसमें क्या खास है, चलिए डिटेल में जानते हैं सबकुछ...

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Vivo V70 FE की कीमत और लॉन्च टाइमलाइन (लीक के अनुसार)

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, टिप्स्टर पारस गुगलानी ने एक्स पर Vivo V70 सीरीज के फोन के भारतीय वेरिएंट के बारे में कई डिटेल्स लीक की हैं। रिपोर्ट के अनुसार, Vivo V70 FE की कीमत भारत में 35,000 रुपये से कम होगी, जिसका मतलब है कि यह देश में अपने इंडोनेशियाई वेरिएंट की तुलना में थोड़ी कम कीमत पर बिक सकता है।

Vivo V70 FE Price in India
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इंडोनेशिया में Vivo V70 FE को 9 मार्च को लॉन्च किया गया था, जहां इसके बेस वेरिएंट की शुरुआती कीमत IDR 64,99,000 (लगभग 35,000 रुपये) रखी गई थी, जिसमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलता है। वहीं, इसके 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत IDR 71,99,000 (लगभग 39,000 रुपये) और 8GB+512GB वेरिएंट की कीमत IDR 73,99,900 (लगभग 40,000 रुपये) है। इंडोनेशिया में यह फोन ब्लू, लाइट पर्पल और सिल्वर कलर ऑप्शन में उपलब्ध है।

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कहा जा रहा है कि वीवो भारत में इसे अप्रैल की शुरुआत में लॉन्च करेगी, जिसका मतलब है कि इसके आने में अब बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। लॉन्च होने के बाद, Vivo V70 FE कथित तौर पर भारत में Amazon के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। यह भी कहा जा रहा है कि भारत में यह eSIM सपोर्ट के साथ आएगा। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, Vivo V70 FE का भारतीय वर्जन इंडोनेशियाई मॉडल जैसे ही हार्डवेयर के साथ लॉन्च होगा।

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Vivo V70 FE के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स

इंडोनेशिया में Vivo V70 FE फोन पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए इसके स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। इस में 6.83-इंच का 1.5K (1,260x2,800 पिक्सेल) Q10+ एमोलेड डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 1900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 449 पीपीआई की पिक्सेल डेंसिटी है। इसमें धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68+IP69 रेटिंग भी दी गई है। यह फोन 4nm ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेट से लैस है, जिसके साथ LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज मिलता है।

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Vivo V70 FE में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 200-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए Vivo V70 में 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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