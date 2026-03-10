7000mAh की बैटरी के साथ आया Vivo का नया वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 200MP का मेन कैमरा

Mar 10, 2026 11:09 am IST

वीवो ने मार्केट में अपना नया फोन- V70 FE लॉन्च किया है। फोन का मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। इसमें कंपनी 7000mAh की पावरफुल बैटरी ऑफर कर रही है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

वीवो (Vivo) ने मार्केट में अपना नया फोन लॉन्च किया है। कंपनी के इस लेटेस्ट फोन का नाम - Vivo V70 FE है। यह फोन धांसू कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसका मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का है। इसमें कंपनी 7000mAh की पावरफुल बैटरी ऑफर कर रही है। फोन में दिया गया डिस्प्ले भी जबर्दस्त है और यह 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। वीवो ने इस फोन को इंडोनेशिया में लॉन्च किया है। यह 12जीबी तक रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। इंडोनेशिया में इसकी शुरुआती कीमत IDR 6,499,000 (करीब 35,500 रुपये) है। यह फोन प्री-ऑर्डर के लिए वीवो इंडोनेशिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो गया है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के फीचर और स्पेसिफिकेशन के बारे में।

वीवो V70 FE के फीचर और स्पेसिफिकेशन कंपनी स फोन में 6.83 इंच का 1.5K डिस्प्ले दिया गया है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका पीक ब्राइटनेस लेवल 1900 निट्स का है। यह HDR10+ कॉन्टेंट को भी सपोर्ट करता है। वीवो का यह फोन 12जीबी तक की LPDDR5 रैम और 512जीबी तक के UFS 3.1 स्टोरेज में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेट ऑफर कर रही है।

फोटोग्राफी के लिए आपको इस डिवाइस में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। इसमें 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा शामिल है। फोन का मेन कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर किया जा रहा है।

फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करता है। कंपनी इस फोन को 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स देगी। इसे कितने ओएस अपडेट मिलेंगे इस बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है।