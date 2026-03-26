भूल जाएंगे DSLR! अप्रैल में इस तारीख को Vivo V70 FE ला रहा 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता फोन

Mar 26, 2026 03:44 pm IST

Vivo ने अपने नए फोन Vivo V70 FE की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। कंपनी के मुताबिक यह फोन भारत में 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस फोन में 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं, जो इसे खास बनाते हैं।

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें कैमरा शानदार हो, बैटरी लंबी चले और परफॉर्मेंस भी दमदार मिले, तो Vivo V70 FE आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट पर मुहर लगा दी है। Vivo ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि Vivo V70 FE 2 अप्रैल 2026 को भारत में लॉन्च होगा। कंपनी के टीज़र से यह भी साफ हुआ है कि फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और यह दो कलर ऑप्शन में आएगा।

साथ ही, यह फोन नए OriginOS 6 पर चलेगा, जो कि यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस “all-day performance” देने के लिए डिजाइन किया गया है। Vivo V70 FE में 200MP का हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा मिल सकता है, जो इस सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके अलावा 7000mAh की बड़ी बैटरी इसे लंबे समय तक चलने वाला फोन बना सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 30 से 35 हजार रुपये के बीच हो सकती है। अगर इस रेंज में 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी मिलती है, तो यह फोन वैल्यू फॉर मनी होगा साथ ही इन फीचर्स के साथ आने वाला सस्ता फोन होगा।

Vivo V70 FE के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (लीक) लीक्स के मुताबिक, Vivo V70 FE में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है। इसके अलावा, फोन में 1900 nits तक की ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी। परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन काफी मजबूत हो सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिल सकती है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलेंगे और मल्टीटास्किंग आसान होगी।

Vivo V70 FE का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका कैमरा हो सकता है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें Samsung HP5 sensor इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलेगा, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आएगा। फोन में Vivo का Aura Lighting फीचर भी मिल सकता है, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी बेहतर होगी। इसके अलावा 30x तक जूम का सपोर्ट भी दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है, जिसमें Eye Autofocus फीचर दिया जाएगा।