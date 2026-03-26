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भूल जाएंगे DSLR! अप्रैल में इस तारीख को Vivo V70 FE ला रहा 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता फोन

Mar 26, 2026 03:44 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo ने अपने नए फोन Vivo V70 FE की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। कंपनी के मुताबिक यह फोन भारत में 2 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। इस फोन में 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं, जो इसे खास बनाते हैं।

भूल जाएंगे DSLR! अप्रैल में इस तारीख को Vivo V70 FE ला रहा 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला सबसे सस्ता फोन

अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जिसमें कैमरा शानदार हो, बैटरी लंबी चले और परफॉर्मेंस भी दमदार मिले, तो Vivo V70 FE आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। अब कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट पर मुहर लगा दी है। Vivo ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि Vivo V70 FE 2 अप्रैल 2026 को भारत में लॉन्च होगा। कंपनी के टीज़र से यह भी साफ हुआ है कि फोन में 200MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और यह दो कलर ऑप्शन में आएगा।

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साथ ही, यह फोन नए OriginOS 6 पर चलेगा, जो कि यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस करता है। कंपनी का कहना है कि यह डिवाइस “all-day performance” देने के लिए डिजाइन किया गया है। Vivo V70 FE में 200MP का हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा मिल सकता है, जो इस सेगमेंट में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके अलावा 7000mAh की बड़ी बैटरी इसे लंबे समय तक चलने वाला फोन बना सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसकी कीमत करीब 30 से 35 हजार रुपये के बीच हो सकती है। अगर इस रेंज में 200MP कैमरा और बड़ी बैटरी मिलती है, तो यह फोन वैल्यू फॉर मनी होगा साथ ही इन फीचर्स के साथ आने वाला सस्ता फोन होगा।

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Vivo V70 FE के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (लीक)

लीक्स के मुताबिक, Vivo V70 FE में 6.83 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है। इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है। इसके अलावा, फोन में 1900 nits तक की ब्राइटनेस मिलने की उम्मीद है, जिससे तेज धूप में भी स्क्रीन साफ दिखाई देगी। परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन काफी मजबूत हो सकता है। इसमें MediaTek Dimensity 7360 Turbo प्रोसेसर मिलने की बात सामने आई है। इसके साथ LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज मिल सकती है, जिससे ऐप्स तेजी से खुलेंगे और मल्टीटास्किंग आसान होगी।

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Vivo V70 FE का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका कैमरा हो सकता है। इसमें 200MP का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जिसमें Samsung HP5 sensor इस्तेमाल होने की उम्मीद है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलेगा, जो 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आएगा। फोन में Vivo का Aura Lighting फीचर भी मिल सकता है, जिससे लो-लाइट फोटोग्राफी बेहतर होगी। इसके अलावा 30x तक जूम का सपोर्ट भी दिया जा सकता है। सेल्फी के लिए इसमें 50MP फ्रंट कैमरा मिलने की संभावना है, जिसमें Eye Autofocus फीचर दिया जाएगा।

बैटरी के मामले में यह फोन काफी आगे निकल सकता है। इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी है। साथ ही, इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा। Vivo V70 FE में IP68 और IP69 रेटिंग मिल सकती है। इसका मतलब है कि यह फोन पानी और धूल से काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। यह फोन OriginOS 6 पर चलेगा, जो Android 16 पर आधारित होगा। कंपनी इस फोन के साथ 4 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिल सकती हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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