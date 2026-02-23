Vivo का धमाका: ला रहा 200MP कैमरा, 7000mAh बैटरी, 6 साल तक पुराना नहीं होने वाला फ्लैगशिप फोन

Feb 23, 2026 01:09 pm IST

7000mAh बैटरी, 200MP कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले और 6 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ Vivo अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लाने की तैयारी कर रहा है। अब लॉन्च से पहले Vivo V70 FE के फीचर्स लीक हो गए हैं:

Vivo अपनी V70 सीरीज के तहत एक और नया फोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में विवो ने Vivo V70 और V70 Elite को पेश किया गया है और अब Vivo V70 FE नाम से एक और मॉडल जल्द ही पेश होने वाला है। लीक रिपोर्ट के अनुसार यह फोन फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के मामले में फ्लैगशिप फोन जैसा है। Vivo V70 FE शानदार बैटरी और कैमरा से लैस है। खास बात यह है कि इसमें 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलने की खबर है, जो इसे बैटरी के मामले में बेहद मजबूत बना सकती है। इतना ही नहीं, Vivo इस फोन के साथ 6 साल तक सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर सकता है। इस प्राइस रेंज में इतने लंबे अपडेट कम ही देखने को मिलते हैं। बड़े डिस्प्ले, हाई-रेजोल्यूशन कैमरा और दमदार प्रोसेसर के साथ यह फोन उन यूजर्स को पसंद आ सकता है जो लंबे समय तक चलने वाला और भरोसेमंद स्मार्टफोन चाहते हैं।

Vivo V70 FE के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स (लीक) लीक जानकारी के अनुसार Vivo V70 FE में 7000mAh की बड़ी बैटरी दी जा सकती है। एक बार फुल चार्ज करने के बाद फोन आराम से पूरा दिन या उससे भी ज्यादा चल सकता है। वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और सोशल मीडिया जैसे काम करने वालों के लिए यह बैटरी बड़ी राहत साबित हो सकती है। रिपोर्ट्स में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की भी बात कही जा रही है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो सकेगा। फोन में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है, जो 1.5K रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। 120Hz रिफ्रेश रेट से स्क्रॉलिंग और ऐप्स का इस्तेमाल और ज्यादा स्मूद लगेगा।

Vivo V70 FE में 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिए जाने की चर्चा है। इतना हाई-रेजोल्यूशन कैमरा इस सेगमेंट में कम ही देखने को मिलता है। इसके साथ अल्ट्रा-वाइड कैमरा और फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा भी मिल सकता है। इससे साफ और डिटेल वाली फोटो लेने में मदद मिलेगी। कम रोशनी में भी बेहतर फोटो मिलने की उम्मीद है।