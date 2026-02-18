सस्ते में आ रहा है 200MP कैमरा और 7000mAh बैटरी वाला Vivo फोन, फीचर्स हुए लीक

Feb 18, 2026 12:04 pm IST

सामने आया है कि Vivo पावरफुल कैमरा वाला नया बजट फोन लाने की तैयारी में है। Vivo V70 FE बजट सेगमेंट में एक दमदार ऑप्शन साबित हो सकता है और इसमें 200MP कैमरा सेटअप मिलेगा।

स्मार्टफोन मेकर Vivo अपने बजट V-series स्मार्टफोन लाइनअप को और मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में लीक हुई जानकारी और प्रिव्यू इमेज के मुताबिक, नया Vivo V70 FE अफॉर्डेबल प्राइस पर जल्द ही लॉन्च हो सकता है। यह फोन अपने सेगमेंट में धाकड़ फीचर्स के साथ नजर आ रहा है, जो इसे बजट स्मार्टफोन मार्केट में खास बनाएंगे।

डिवाइस का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 200MP मेन कैमरा है। लीक हुए प्रिव्यू पोस्टर में इस कैमरे को साफ देखा जा सकता है। यह दिखाता है कि Vivo ने फोटोग्राफी को इस मॉडल में प्राथमिकता दी है। फोन के रियर में एक सेकेंडरी कैमरा भी नजर आ रहा है, लेकिन इसके फीचर्स और रेजॉल्यूशन के बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिली है। हालांकि, 200MP कैमरा बजट सेगमेंट में एक बड़ा गेम-चेंजर साबित हो सकता है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो मोबाइल फोटोग्राफी पसंद करते हैं।

सामने आई डिवाइस से जुड़ी यह जानकारी लीक रिपोर्ट के अनुसार, Vivo V70 FE दो वेरिएंट में आएगा। पहला वेरिएंट 8GB RAM + 256GB स्टोरेज के साथ आएगा, जबकि दूसरा 12GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन होगा। प्रोसेसिंग के लिए फोन MediaTek के Dimensity 7300 SoC पर चलेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह फोन Android 16 OS के साथ OriginOS 6 कस्टम स्किन पर काम करेगा। यह कॉम्बिनेशन बजट स्मार्टफोन में स्मूद परफॉर्मेंस और बेहतर यूजर एक्सपीरियंस देने की उम्मीद जगाता है।

बैटरी और चार्जिंग फीचर्स भी इस फोन को खास बनाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि Vivo V70 FE में 7,000mAh की बड़ी बैटरी होगी। इतना बड़ा बैटरी पैक लंबी बैटरी लाइफ और लगातार गेमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के लिए पर्याप्त शक्ति देगा। इसके साथ ही, 55W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जिससे यूजर्स को लंबे समय तक चार्जिंग के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

डिजाइन के मामले में Vivo V70 FE स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगता है। लीक इमेज से पता चला है कि फोन दो कलर ऑप्शंस- डार्क ब्लू और लैवेंडर, में उपलब्ध होगा। इसका लुक प्रीमियम फील देता है और खासकर युवा यूजर्स को पसंद आ सकता है।