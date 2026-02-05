Hindustan Hindi News
19 फरवरी को DSLR जैसे कैमरा के साथ आ रहे Vivo V70 और V70 Elite, रात में भी आएगी क्लियर फोटो

19 फरवरी को DSLR जैसे कैमरा के साथ आ रहे Vivo V70 और V70 Elite, रात में भी आएगी क्लियर फोटो

संक्षेप:

वीवो ने भारत में Vivo V70 Elite और Vivo V70 सीरीज की लॉन्च डेट को कन्फर्म कर दिया है। 19 फरवरी को वीवो दो नए स्मार्टफोन भारत में आएंगे जिनमें Zeiss-tuned कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग से लैस होंगे।

Feb 05, 2026 01:45 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Vivo V70 and Vivo V70 Elite Launch Date Confirm: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में Vivo V70 Elite और Vivo V70 सीरीज अब जल्द ही दस्तक देने वाली है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि दोनों नए हैंडसेट 19 फरवरी 2026 को भारत में लॉन्च होंगे। ये फोन्स Flipkart, Amazon और Vivo की आधिकारिक वेबसाइट से खरीदा जा सकेगा। Vivo लगातार अपनी V-सीरीज में बेहतरीन कैमरा, पावरफुल परफॉर्मेंस और आकर्षक डिजाइन देने की कोशिश की है। यह सीरीज 120Hz रिफ्रेश रेट, 6500mAh बड़ी बैटरी और Zeiss-tuned ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आती है, जो फोटो और वीडियो शूटिंग को बिल्कुल प्रो-लेवल अनुभव देती है। खास बात यह है कि इन फोन का कैमरा सिस्टम Zeiss-tuned है, जिसका मतलब है कि तस्वीरों में कलर और डिटेल शानदार आएगी।

Vivo V70 Elite सीरीज लॉन्च डेट और उपलब्धता

Vivo ने पुष्टि की है कि Vivo V70 Elite और Vivo V70 भारत में 19 फरवरी 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च होंगे। दोनों फोन e-commerce प्लेटफॉर्म्स जैसे Flipkart, Amazon और Vivo की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। कंपनी ने पहले से ही कुछ फीचर्स और डिजाइन को टीज किया है ताकि यूजर्स को फोन के बारे में जानकारी मिल सके।

Vivo V70 Elite और V70 सीरीज का बड़ा धमाका

वीवो वी70 सीरीज के दोनों फोन भारत में 50,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में सबसे पतले बेजल (1.25 मिमी) वाले होंगे। वीवो वी70 पैशन रेड और लेमन येलो कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। वहीं, वीवो वी70 एलीट पैशन रेड, सैंड बेज और ऑथेंटिक ब्लैक शेड्स में सेल के लिए उपलब्ध होगा।

Vivo V70 सीरीज के फीचर्स (लीक)

Vivo V70 Elite में Qualcomm का Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट होने की पुष्टि हो चुकी है, जबकि स्टैंडर्ड Vivo V70 में Snapdragon 7 Gen 4 चिप होगी। Vivo V70 सीरीज में 6.59 इंच का 1.5K डिस्प्ले होने की जानकारी दी गई है। इसके अलावा, आने वाली वीवो वी70 सीरीज में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बैटरी होगी। कंपनी का दावा है कि इसमें धूल और पानी से बचाव के लिए IP68 + IP69 रेटिंग दी गई है।

कैमरे की बात करें तो, इस लाइनअप में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ Zeiss-powered है। इसमें 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX882 प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और एक अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा।

