Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo v70 and vivo v70 elite all variants price in india leak ahead of 19 jan launch
खुल गया राज, इतनी होगी Vivo V70 और V70 Elite की कीमत, सेल डेट भी लीक

खुल गया राज, इतनी होगी Vivo V70 और V70 Elite की कीमत, सेल डेट भी लीक

संक्षेप:

Vivo V70 और Vivo V70 Elite स्मार्टफोन भारत में 19 फरवरी को लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। लॉन्च से पहले, इन दोनों फोन के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत सामने आ गई है। खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट, चलिए बताते हैं

Feb 12, 2026 01:10 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Vivo भारतीय बाजार में दो धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए तैयार है। हम बात कर रहे हैं Vivo V70 series की। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि वीवो V70 सीरीज भारत में 19 फरवरी को डेब्यू करेगी। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल - Vivo V70 और Vivo V70 Elite शामिल हैं। एक खास बात यह है कि V70 Elite कंपनी का पहला V-सीरीज स्मार्टफोन होगा जो स्नैपड्रैगन 8-सीरीज चिपसेट पर चलेगा। लॉन्च से पहले, इन दोनों मॉडल्स की कीमत ऑनलाइन सामने आ गई है। अगर आप भी इनमें से किसी फोन को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो देखें कितना रखना होगा बजट। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V70 Lite

Vivo V70 Lite

  • check8GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size

₹20990

और जाने

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

18% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹17999

₹21999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20999

₹23499

खरीदिये

इतनी होगी अलग-अलग मॉडल की कीमत (लीक के अनुसार)

दरअसल, टिप्स्टर अभिषेक यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में इन दोनों फोन्स की कीमत और कलर ऑप्शन्स की डिटेल लीक की है। टिप्स्टर के अनुसार, Vivo V70 दो कॉन्फिगरेशन में आ सकता है। इसके 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 49,999 रुपये होगी। इस मॉडल पैशन रेड और लेमन येलो कलर ऑप्शन में आएगा।

vivo v70 series price

दूसरी तरफ, Vivo V70 Elite के 8GB+256GB वेरिएंट की 51,999 रुपये, जबकि 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 56,999 रुपये और टॉप-एंड 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत 61,999 रुपये होगी।

लीक में यह भी दावा किया गया है कि प्री-बुकिंग 12 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगी। सेल शायद 25 फरवरी से 28 फरवरी के बीच होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक एक प्रमोशनल सुपरवीक पीरियड भी होने की उम्मीद है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V70

Vivo V70

  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.83inch Display Size

₹39990

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

Realme 16 Pro 5G

Realme 16 Pro 5G

  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
  • check6.78 inch Display Size
flipkart-logo

₹36999

खरीदिये

Realme 16 Pro Plus 5G

Realme 16 Pro Plus 5G

  • check8GB/128GB RAM
  • check12GB / 256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹45999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:पूरे ₹30,000 सस्ता मिल रहा 1 लाख का Samsung फोन, नया मॉडल आने से पहले गिरे दाम
ये भी पढ़ें:आते ही छा जाएगा यह Motorola फोन, सामने आई तस्वीरें, मिलेंगे इतने सारे कलर ऑप्शन
ये भी पढ़ें:गजब ऑफर: सिर्फ ₹99 में लें ₹2299 के CMF Buds 2, फ्री मिलेंगे ₹5999 के Ear (a)

Vivo V70 सीरीज की खासियत

डिजाइन के मामले में, Vivo V70 Elite और Vivo V70 दोनों ही एक जैसे लगते हैं। दोनों में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, और लेंस एक चौकोर कैमरा आइलैंड के अंदर लगे हैं, साथ में एक एलईडी फ्लैश भी है। बैक पैनल के नीचे-बाएं कोने में वर्टिकली अलाइन्ड वीवो ब्रांडिंग की गई है। फोन में राइट साइड एक पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर हैं। सेल्फी कैमरा, आगे की तरफ स्क्रीन के बीचोंबीच एक पंच होल कटआउट में लगा है।

कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि Vivo V70 Elite में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 चिपसेट होगा, जबकि स्टैंडर्ड Vivo V70 में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिप से लैस होगा। दोनों ही फोन में 6.59-इंच 1.5K डिस्प्ले मिलेगा, जो 459 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी, 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट, 5000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और 1.07 बिलियन कलर्स को सपोर्ट करेगा।

इसके अलावा, आने वाली Vivo V70 सीरीज में 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500mAh की बैटरी होगी। दावा है कि यह डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आएगी। कैमरा की बात करें तो, लाइनअप में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ जाइस-पावर्ड 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 प्राइमरी शूटर, 50-मेगापिक्सेल का टेलीफोटो कैमरा और एक अनस्पेसिफाइड अल्ट्रावाइड कैमरा होगा। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50-मेगापिक्सेल कैमरा होगा।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Vivo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;