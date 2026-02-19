आ गए 6500mAh बैटरी वाले वीवो को दो धांसू फोन, कैमरा और प्रोसेसर भी दमदार, सेल इस दिन
Vivo V70, Vivo V70 Elite 5G launched in india: वीवो ने भारतीय बाजार में आज नई वीवो V70 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इनकी शुुरुआती कीमत 45,999 रुपये है। ये फोन 26 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। देखें अलग-अलग मॉडल की कीमत और खासियत
Vivo V70, Vivo V70 Elite 5G launched in india: वीवो ने भारतीय बाजार में आज नई वीवो V70 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। सीरीज में दो स्मार्टफोन मॉडल Vivo V70 और Vivo V70 Elite 5G शामिल हैं। दोनों ही मॉडल दिखने में बेहद खूबसूरत हैं। वीवो V70 एलीट मॉडल स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 चिपसेट से लैस है, जबकि स्टैंडर्ड वीवो V70 मॉडल में स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिप है। दोनों ही फोन में 6.59-इंच 1.5K डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। दोनों ही फोन 6500mAh की बैटरी से लैस हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इन दोनों फोन्स की कीमत और खासियत पर...
कीमत और उपलब्धता
Vivo V70 के 8GB+256GB मॉडल की कीमत 45,999 रुपये है। इसके 12GB+256GB मॉडल की कीमत 49,999 रुपये है।
Vivo V70 Elite के 8GB+256GB मॉडल की कीमत 51,999 रुपये है, जबकि इसके 12GB+256GB मॉडल की कीमत 56,999 रुपये और टॉप-एंड 12GB+512GB मॉडल की कीमत 61,999 रुपये है।
इनकी प्री-बुकिंग आज, 19 फरवरी दोपहर 3PM बजे से Vivo.com, Amazon.in, Flipkart और ऑफलाइन स्टोर से शुरू होगी।फोन 26 फरवरी से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।
खबर अपडेट हो रही है...
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
