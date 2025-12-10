सम्बंधित सुझावऔर मोबाइल देखें
BIS पर दिखे वीवो के दो नए फोन, लॉन्च जल्द, मिल सकते हैं जबर्दस्त फीचर
Vivo V70 लॉन्च होने वाला है। यह फोन BIS पर लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग के अनुसार फोन का मॉडल नंबर V2538 है। इसके अलावा कंपनी मार्केट में एक फोन लाने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम वीवो T5x है। आइए जानते हैं डीटेल।
वीवो के दो नए फोन लॉन्च होने वाले हैं। कंपनी के इन फोन का नाम Vivo V70 और Vivo T5x है। लॉन्च से पहले V70 अलग-अलग सर्टिफिकेशन पर दिखता रहा है। हाल में इस फोन को IMEI डेटाबेस में भी देखा गया था, जिससे यह मॉडल ग्लोबल रिलीज के लिए कन्फर्म हो गया। खास बात है कि वीवो का यह फोन जल्द भारत में भी एंट्री करने वाला है। गिजमोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार यह फोन BIS पर लिस्ट हो गया है। लिस्टिंग के अनुसार फोन का मॉडल नंबर V2538 है। यह वही मॉडल नंबर है, जो IMEI रिकॉर्ड में देखा गया था।
अगर आप वीवो फैन हैं, तो आपके लिए एक और खुशखबरी है। कंपनी का एक और मार्केट में एंट्री करने वाला है। यह फोन भी BIS लिस्टिंग में आ चुका है। इसके अनुसार इस डिवाइस का मॉडल नंबर V2545 है। माना जा रहा है यह फोन Vivo T5x के नाम से मार्केट में एंट्री कर सकता है।
इन फीचर्स के साथ आ सकते हैं कंपनी के ये नए फोन
वीवो V70 को गीकबेंच पर भी देखा जा चुका है। लिस्टिंग के अनुसार फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर के देने वाली है। फोन अड्रीनो 722 GPU से लैस होगा। कंपनी इस फोन को 16जीबी रैम और ऐंड्रॉयड 16 बेस्ड OriginOS 6 के साथ लॉन्च करेगी। गीकबेंच के सिंगल-कोर टेस्ट में इसे 1235 और मल्टी-कोर टेस्ट में 3920 पॉइंट मिले हैं।
लीक रिपोर्ट के अनुसार वीवो V70 स्मार्टफोन S50 का ग्लोबल वेरिएंट हो सकता है। अगर यह सच होता है, तो वीवो V70 में आपको 1.5K रेजॉलूशन के साथ 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला फ्लैट OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा। फोटोग्राफी के लिए इसमें कंपनी 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ एक अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 3x ऑप्टिकल जूम वाला 50 मेगापिक्सल का टेलिफोटो कैमरा दे सकती है।
सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर सकती है। फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोन IP69 डस्ट और वॉटर प्रोटेक्शन रेटिंग से लैस होगा। वीवो T5x की जहां तक बात है, तो फोन के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
(Photo: Gizmochina)
