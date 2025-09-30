वीवो ने किया कन्फर्म, नए फोन में 200MP का मेन और 50MP का सेल्फी कैमरा, बैटरी 6500mAh की vivo v60e will offer 200mp camera and 50mp camera with 6500mah battery confirms company, Gadgets Hindi News - Hindustan
vivo v60e will offer 200mp camera and 50mp camera with 6500mah battery confirms company

वीवो ने किया कन्फर्म, नए फोन में 200MP का मेन और 50MP का सेल्फी कैमरा, बैटरी 6500mAh की

वीवो V60e के फीचर और स्पेसिफिकेशन को कंपनी ने लॉन्च से पहले कन्फर्म कर दिया है। यह फोन 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 6500mAh की बैटरी के साथ आएगा। फोन IP68/69 रेटिंग से लैस होगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 01:38 PM
वीवो ने किया कन्फर्म, नए फोन में 200MP का मेन और 50MP का सेल्फी कैमरा, बैटरी 6500mAh की

वीवो के फैन्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन Vivo V60e के स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन को लॉन्च से पहले की ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है। फोन के अक्टूबर में लॉन्च होने की संभावना है। लॉन्च से पहले इस डिवाइस का लैंडिंग पेज फ्लिपकार्ट औप वीवो इंडिया की वेबसाइट पर लाइव हो गया है। इस लिस्टिंग से फोन के फीचर के साथ इसके खास स्पेसिफिकेशन भी कन्फर्म हो गए हैं। फोन की खास बात है कि यह 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा और 6500mAh की बैटरी जैसे धांसू फीचर्स के साथ आएगा। आइए जानते हैं डीटेल।

इन फीचर और स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा वीवो का नया फोन

कंपनी इस फोन में क्वॉड-कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देने वाली है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट कर सकता है। सेल्फी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का ऑटोफोकस कैमरा देखने को मिलेगा। फोन के रियर में फोटोग्राफी के लिए 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर दिया गया है। वीवो का यह नया फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।

कंपनी ने कन्फर्म किया है कि फोन को तीन बड़े ओएस अपग्रेड और पांच साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। फोन को पावर देने के लिए कंपनी इसमें 6500mAh की बैटरी देने वाली है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। प्रोसेसर के तौर पर आपको इस फोन में डाइमेंसिटी 7360 चिपसेट देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:वॉट्सऐप के 6 नए फीचर, ऐप से ही स्कैन कर सकेंगे डॉक्यूमेंट, AI बैकग्राउंड भी

फोन में कंपनी IP68/69 वॉटरप्रूफ रेटिंग भी ऑफर करने वाली है। वीवो की V सीरीज का यह फोन तीन वेरिएंट 8जीबी + 128जीबी, 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 256जीबी में आएगा। यह फोन दो कलर ऑप्शन- एलीट पर्पल और नोबल गोल्ड में लॉन्च होगा। फोन की शुरुआती कीमत 30 हजार रुपये से कम होगी।

