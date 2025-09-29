200MP के कैमरा वाला नया फोन, 2 घंटे तक रह सकता है पानी के अंदर, लॉन्च से पहले कीमत लीक

वीवो अपने नए फोन V60e को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले इस फोन के खास फीचर के साथ इसकी कीमत लीक हो गई है। फोन तीन वेरिएंट में आएगा। कंपनी इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

वीवो ने हाल में भारत में अपनी V सीरीज के नए फोन- Vivo V60 Lite 5G को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपनी V सीरीज के एक और नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस फोन का नाम Vivo V60e 5G है। कंपनी ने अभी इस फोन की लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच टिपस्टर पारस गुगलानी ने X पर फोन के इमेज और स्पेसिफिकेशन को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है।

टिपस्टर ने फोन के बारे में X पर दो पोस्ट किए हैं। इस में फोन के खास फीचर्स के साथ इसके डिजाइन को देखा जा सकता है। वहीं, दूसरे में टिपस्टर ने इस अपकमिंग फोन की कीमत को लीक किया है। पोस्ट में फ्लिपकार्ट लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसमें फोन के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत को देखा जा सकता है।

इन फीचर्स के साथ आएगा वीवो का नया फोन यह फोन सेगमेंट का पहला ऐसा फोन होगा जो 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आएगा। फोन में कंपनी 85mm का एक टेलिफोटो लेंस भी देने वाली है। शेयर्ड पोस्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में IP68/IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी देने वाली है। कंपनी के अनुसार यह फोन 1.5 मीटर तक की गहराई को 120 मिनट तक यानी 2 घंटे तक झेल सकता है।

फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 6500mAh की होगी। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। यह भारत का पहला फोन होगा, जो एआई फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड के साथ आएगा।

टिपस्टर के अनुसार फोन तीन वेरिएंट- 8जीबी+128जीबी, 8जीबी+256जीबी और 12जीबी+256जीबी में आएगा। पोस्ट के अनुसार फोन के बेस वेरिएंट की कीमत ऑफर्स के साथ 28749 रुपये और मिड-वेरिएंट की कीमत ऑफर्स के साथ 30749 रुपये होगी।