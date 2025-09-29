200MP के कैमरा वाला नया फोन, 2 घंटे तक रह सकता है पानी के अंदर, लॉन्च से पहले कीमत लीक vivo v60e price leaked before launch phone will offer 200mp camera and ip 68 and ip 69 rating, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo v60e price leaked before launch phone will offer 200mp camera and ip 68 and ip 69 rating

200MP के कैमरा वाला नया फोन, 2 घंटे तक रह सकता है पानी के अंदर, लॉन्च से पहले कीमत लीक

वीवो अपने नए फोन V60e को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले इस फोन के खास फीचर के साथ इसकी कीमत लीक हो गई है। फोन तीन वेरिएंट में आएगा। कंपनी इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा देने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 11:02 AM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V40 Lite 5G

Vivo V40 Lite 5G

  • checkClassy Brown
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹27999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

200MP के कैमरा वाला नया फोन, 2 घंटे तक रह सकता है पानी के अंदर, लॉन्च से पहले कीमत लीक

वीवो ने हाल में भारत में अपनी V सीरीज के नए फोन- Vivo V60 Lite 5G को लॉन्च किया है। अब कंपनी अपनी V सीरीज के एक और नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस फोन का नाम Vivo V60e 5G है। कंपनी ने अभी इस फोन की लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है। इसी बीच टिपस्टर पारस गुगलानी ने X पर फोन के इमेज और स्पेसिफिकेशन को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo V40 Lite 5G

Vivo V40 Lite 5G

  • checkClassy Brown
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage

₹27999

और जाने

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro

  • checkBlack
  • check16GB RAM
  • check1TB Storage

₹23990

और जाने

discount

18% OFF

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹27999

खरीदिये

discount

16% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹26999

₹31999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo

OPPO K13 Turbo

  • checkFirst Purple
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹27999

और जाने

टिपस्टर ने फोन के बारे में X पर दो पोस्ट किए हैं। इस में फोन के खास फीचर्स के साथ इसके डिजाइन को देखा जा सकता है। वहीं, दूसरे में टिपस्टर ने इस अपकमिंग फोन की कीमत को लीक किया है। पोस्ट में फ्लिपकार्ट लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिसमें फोन के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत को देखा जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33980

₹37999

खरीदिये

discount

26% OFF

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56

  • checkAwesome Pink
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹52999

खरीदिये

इन फीचर्स के साथ आएगा वीवो का नया फोन

यह फोन सेगमेंट का पहला ऐसा फोन होगा जो 200 मेगापिक्सल के मेन कैमरा के साथ आएगा। फोन में कंपनी 85mm का एक टेलिफोटो लेंस भी देने वाली है। शेयर्ड पोस्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में IP68/IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग भी देने वाली है। कंपनी के अनुसार यह फोन 1.5 मीटर तक की गहराई को 120 मिनट तक यानी 2 घंटे तक झेल सकता है।

फोन में ऑफर की जाने वाली बैटरी 6500mAh की होगी। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए फोन में 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। यह भारत का पहला फोन होगा, जो एआई फेस्टिवल पोर्ट्रेट मोड के साथ आएगा।

ये भी पढ़ें:₹6249 में 8GB तक की रैम वाला सैमसंग फोन, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में तगड़ी डील

टिपस्टर के अनुसार फोन तीन वेरिएंट- 8जीबी+128जीबी, 8जीबी+256जीबी और 12जीबी+256जीबी में आएगा। पोस्ट के अनुसार फोन के बेस वेरिएंट की कीमत ऑफर्स के साथ 28749 रुपये और मिड-वेरिएंट की कीमत ऑफर्स के साथ 30749 रुपये होगी।

वहीं, फोन का टॉप-एंड वेरिएंट यानी 12जीबी + 256जीबी ऑफर्स के साथ 32749 रुपये का मिलेगा। कंपनी इस फोन को दो कलर ऑप्शन- नोबल गोल्ड और एलीट पर्पल में लॉन्च करने वाली है। फोन की लॉन्च डेट को अभी वीवो ने कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन इन डीटेल्स के लीक होने से माना जा रहा है कि फोन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है।

Vivo Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.