Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo V60e 5G Review star of the mid range segment offering amazing camera display and battery too
Vivo V60e 5G Review: मिड-रेंज सेगमेंट का नया स्टार; कैमरा डिस्प्ले और बैटरी तीनों जबरदस्त

Vivo V60e 5G Review: मिड-रेंज सेगमेंट का नया स्टार; कैमरा डिस्प्ले और बैटरी तीनों जबरदस्त

संक्षेप: लंबे वक्त तक वीवो का नया फोन Vivo V60e 5G इस्तेमाल करने के बाद हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी मदद से आप तय कर सकते हैं कि आपको यह फोन खरीदना चाहिए या नहीं। 

Fri, 31 Oct 2025 10:28 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने अपने नए स्मार्टफोन Vivo V60e 5G के साथ यूजर्स को पावरफुल कैमरा, दमदार बैटरी और धाकड़ परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। करीब 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में यह फोन 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियों के साथ आता है। हमने इस डिवाइस को लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया और इसका डीटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रीमियम डिजाइन और कर्व्ड डिस्प्ले

Vivo V60e का डिजाइन पहली नजर में ही प्रीमियम फील देता है। इसका कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले 6.78 इंच का है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और फुल HD+ रिजॉल्यूशन मिलता है। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने में मजा आता है। फोन में Diamond Shield Glass प्रोटेक्शन दी गई है, जो इसे स्क्रैच से बचाती है।

Vivo V60e 5G

IP68 और IP69 रेटिंग्स के साथ यह फोन वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है, यानी हल्की बारिश या गलती से पानी गिरने पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। 7.49 mm की मोटाई और करीब 190 ग्राम वजन के साथ फोन हाथ में बैलेंस्ड लगता है। हालांकि इसका बैक पैनल पॉलिकार्बोनेट का है लेकिन फिर भी एकदम प्रीमियम फील होता है।

ये भी पढ़ें:डील! 50MP सेल्फी कैमरा वाला Vivo फोन जबरस्त छूट पर, बैंक ऑफर अलग से

बढ़िया परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर

वीवो फोन में MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट दिया गया है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। रोजमर्रा के कामों जैसे- मल्टीटास्किंग, फोटो एडिटिंग या स्ट्रीमिंग, के लिए यह प्रोसेसर सही और फास्ट है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट में भी ऐप स्विचिंग एकदम स्मूद रहती है।

Vivo V60e 5G

फोन में Android 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 मिलता है। इंटरफेस कस्टमाइजेबल है लेकिन कुछ प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स और नोटिफिकेशन सजेशंस थोड़े परेशान जरूर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि Vivo तीन साल तक OS अपडेट और पांच साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा कर रहा है।

जबरदस्त रही कैमरा परफॉर्मेंस

Vivo V60e का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है। दिन के उजाले में फोटोज बेहद शार्प और डीटेल्ड आती हैं, खासकर जब आप AI Enhance Mode ऑन रखते हैं। कैमरा सेटअप में OIS (Optical Image Stabilisation) भी है, जिससे हाथ हिलने पर भी फोटो ब्लर नहीं होती।

Vivo V60e 5G

रिव्यू के दौरान लो-लाइट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस भी ठीक-ठाक रहा, हालांकि कभी-कभी कलर सैचुरेशन ज्यादा लग सकता है। अल्ट्रा-वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का है, जो बेसिक शॉट्स के लिए सही है। सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो स्किन टोन और बैकग्राउंड दोनों को अच्छे से बैलेंस करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K रिजॉल्यूशन तक हो सकती है, और स्टेबिलिटी भी बेहतरीन है।

ये भी पढ़ें:Vivo यूजर्स के लिए बड़ी खबर! आ गया OriginOS 6 अपडेट, इन फोन्स में मिलेगा

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी

मिडरेंज फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है, जो हैवी यूजेस की स्थिति में भी आराम से पूरा दिन चल सकती है। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जो फोन को लगभग 30 मिनट में 60 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। फोन का बैटरी मैनेजमेंट अच्छा है और फोन चार्ज होते वक्त ज्यादा गर्म नहीं होता।

Vivo V60e 5G

आपको खरीदना चाहिए या नहीं?

फोन का यूजर एक्सपीरियंस स्मूद और रिफ्रेशिंग है। टच रिस्पॉन्स बेहतरीन है और हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन की वजह से स्क्रॉलिंग में काफी फ्लूइडिटी मिलती है। स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी भी बढ़िया है। ऐसे में मिडरेंज प्राइस पर आपके लिए Vivo V60e 5G बेहतरीन डील साबित हो सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।