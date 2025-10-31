Vivo V60e 5G Review: मिड-रेंज सेगमेंट का नया स्टार; कैमरा डिस्प्ले और बैटरी तीनों जबरदस्त

संक्षेप: लंबे वक्त तक वीवो का नया फोन Vivo V60e 5G इस्तेमाल करने के बाद हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसकी मदद से आप तय कर सकते हैं कि आपको यह फोन खरीदना चाहिए या नहीं।

चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने अपने नए स्मार्टफोन Vivo V60e 5G के साथ यूजर्स को पावरफुल कैमरा, दमदार बैटरी और धाकड़ परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। करीब 29,999 रुपये की शुरुआती कीमत में यह फोन 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे, 6500mAh बैटरी और 90W फास्ट चार्जिंग जैसी खूबियों के साथ आता है। हमने इस डिवाइस को लंबे वक्त तक इस्तेमाल किया और इसका डीटेल्स रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहे हैं।

प्रीमियम डिजाइन और कर्व्ड डिस्प्ले Vivo V60e का डिजाइन पहली नजर में ही प्रीमियम फील देता है। इसका कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले 6.78 इंच का है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और फुल HD+ रिजॉल्यूशन मिलता है। स्क्रीन की ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, जिससे वीडियो देखने और गेम खेलने में मजा आता है। फोन में Diamond Shield Glass प्रोटेक्शन दी गई है, जो इसे स्क्रैच से बचाती है।

IP68 और IP69 रेटिंग्स के साथ यह फोन वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट है, यानी हल्की बारिश या गलती से पानी गिरने पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। 7.49 mm की मोटाई और करीब 190 ग्राम वजन के साथ फोन हाथ में बैलेंस्ड लगता है। हालांकि इसका बैक पैनल पॉलिकार्बोनेट का है लेकिन फिर भी एकदम प्रीमियम फील होता है।

बढ़िया परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर वीवो फोन में MediaTek Dimensity 7360 Turbo चिपसेट दिया गया है, जो 5G सपोर्ट के साथ आता है। रोजमर्रा के कामों जैसे- मल्टीटास्किंग, फोटो एडिटिंग या स्ट्रीमिंग, के लिए यह प्रोसेसर सही और फास्ट है। 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट में भी ऐप स्विचिंग एकदम स्मूद रहती है।

फोन में Android 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 मिलता है। इंटरफेस कस्टमाइजेबल है लेकिन कुछ प्री-इंस्टॉल्ड ऐप्स और नोटिफिकेशन सजेशंस थोड़े परेशान जरूर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि Vivo तीन साल तक OS अपडेट और पांच साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा कर रहा है।

जबरदस्त रही कैमरा परफॉर्मेंस Vivo V60e का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा है। दिन के उजाले में फोटोज बेहद शार्प और डीटेल्ड आती हैं, खासकर जब आप AI Enhance Mode ऑन रखते हैं। कैमरा सेटअप में OIS (Optical Image Stabilisation) भी है, जिससे हाथ हिलने पर भी फोटो ब्लर नहीं होती।

रिव्यू के दौरान लो-लाइट फोटोग्राफी एक्सपीरियंस भी ठीक-ठाक रहा, हालांकि कभी-कभी कलर सैचुरेशन ज्यादा लग सकता है। अल्ट्रा-वाइड लेंस 8 मेगापिक्सल का है, जो बेसिक शॉट्स के लिए सही है। सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो स्किन टोन और बैकग्राउंड दोनों को अच्छे से बैलेंस करता है। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K रिजॉल्यूशन तक हो सकती है, और स्टेबिलिटी भी बेहतरीन है।

बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग भी मिडरेंज फोन में 6500mAh की बैटरी मिलती है, जो हैवी यूजेस की स्थिति में भी आराम से पूरा दिन चल सकती है। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जो फोन को लगभग 30 मिनट में 60 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है। फोन का बैटरी मैनेजमेंट अच्छा है और फोन चार्ज होते वक्त ज्यादा गर्म नहीं होता।