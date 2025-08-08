बस इतनी होगी Vivo V60 की कीमत, लॉन्च से पहले देखें 8GB मॉडल का दाम vivo v60 india price leak ahead of 12 august launch date, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo v60 india price leak ahead of 12 august launch date

बस इतनी होगी Vivo V60 की कीमत, लॉन्च से पहले देखें 8GB मॉडल का दाम

Vivo V60 india price leak: वीवो अपने नए स्मार्टफोन Vivo V60 को भारतीय बाजार में 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च करने के लिए तैयार है। लॉन्च से पहले एक पॉपुलर टिप्स्टर ने फोन की कीमत को ऑनलाइन लीक कर दिया है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 8 Aug 2025 02:52 PM
Vivo V60 india price leak: वीवो अपने नए स्मार्टफोन Vivo V60 को भारतीय बाजार में लॉन्च करने के लिए तैयार है। भारत में इसे 12 अगस्त को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। फोन की माइकोसाइट Flipkart पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसमें मिलने वाले खास फीचर्स का खुलासा किया है। कंपनी का दावा है कि यह 6500mAh बैटरी कैटेगरी में भारत का सबसे पतला फोन है। लेकिन लॉन्च से पहले ही फोन की कीमत सामने आ गई है। एक पॉपुलर टिप्स्टर ने फोन की कीमत को लॉन्च से पहले ही ऑनलाइन लीक कर दिया है।

भारत में इतनी होगी फोन की कीमत

दरअसल टिप्स्टर अभिषेक यादव ने अपने एक्स पोस्ट में बताया कि भारत में फोन की कीमत 37,000 रुपये होगी। इस कीमत में फोन का 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आएगा। जैसे कि हम बता चुके हैं लॉन्च के बाद इसे खासतौर से Flipkart पर बेचा जाएगा।

Vivo V60 india price leak

तीन कलर में आएगा Vivo V60, स्पेसिफिकेशन दमदार

वीवो ने फोन की माइक्रोसाइट में टीज किया है कि भारत में यह फोन तीन कलर्स - ऑस्पिशियस गोल्ड, मूनलिट ब्लू और मिस्ट ग्रे में आएगा। फोन में क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा, जो कंटेंट देखना का एक इमर्सिव एक्सपीरियंस देगा। फोन स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 प्रोसेसर पैक करेगा, जिसमें 12GB तक रैम के साथ 12GB एक्सटेंडेड रैम का सपोर्ट भी मिलेगा। कंपनी ने कहना है कि यूजर्स 40 से ज्यादा ऐप्स और गेम्स के बीच हाई फ्रेम रेट पर स्विच कर सकते हैं। फोन फनटचओएस 15 पर चलेगा। फोन में गूगल जेमिनी का सपोर्ट भी मिलेगा। फोन हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग को संभालने में सक्षम है।

ये भी पढ़ें:आ गया LED लाइट वाले धांसू गेमिंग फोन, कीमत 17,999 रुपये, पहली सेल इस दिन

फोन में मिलेगा तगड़ा कैमरा

फोन में दमदार कैमरा सेटअप भी मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए, इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50 मेगापिक्सेल Zeiss सोनी IMX766 मेन सेंसर (1/1.56″, OIS), 50 मेगापिक्सेल Zeiss सोनी IMX882 टेलीफोटो लेंस (1/1.95″, OIS, 10x जूम) और 8 मेगापिक्सेल Zeiss अल्ट्रा-वाइड-एंगल कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए, फोन में 92-डिग्री वाइड-एंगल लेंस के साथ 50 मेगापिक्सेल Zeiss कैमरा है। फोन में Zeiss मल्टीफोकल पोर्ट्रेट और AI फोर-सीजन पोर्ट्रेट जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। फोन में एक्स वेडिंग व्लॉग ( Wedding vLog) फीचर भी मिलेगा।

6500mAh बैटरी कैटेगरी में सबसे पतला

कंपनी ने टीज किया है कि अपकमिंग वीवो V60 स्मार्टफोन में 6500mAh की ब्लूवोल्ट बैटरी है और यह 90W फ्लैशचार्ज को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह 6500mAh बैटरी कैटेगरी में भारत का सबसे पतला फोन है। वीवो का दावा है कि यह बैटरी चार साल तक रोजाना इस्तेमाल के बाद भी विश्वसनीय परफॉर्मेंस दे सकती है।

2 घंटे तक पानी में काम कर सकेगा फोन

धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आएगा और यह फोन 1.5 मीटर गहरे पानी में 2 घंटे तक काम कर सकता है और हाई टेम्परेचर वाले पानी के जेट को भी झेल सकता है। यह फनटच ओएस 15 पर चलता है और इसे पांच साल तक का स्मूद एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें फुल बॉडी ड्रॉप प्रोटेक्शन मिलेगा।

