Vivo V60 लॉन्च के बाद पहली बार सेल पर, जानिए कैसे मिलेगी हजारों रुपये की बचत Vivo V60 Goes on Sale in India Check Price Launch Offers and How to Buy Online, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo V60 Goes on Sale in India Check Price Launch Offers and How to Buy Online

Vivo V60 लॉन्च के बाद पहली बार सेल पर, जानिए कैसे मिलेगी हजारों रुपये की बचत

Vivo V60 अपने प्रीमियम डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा फीचर्स की वजह से एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर लॉन्च हुआ है। ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ इस फोन की सेल आज शुरू हो गई है।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 04:01 PM
share Share
Follow Us on
Vivo V60 लॉन्च के बाद पहली बार सेल पर, जानिए कैसे मिलेगी हजारों रुपये की बचत

Vivo ने अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo V60 भारतीय मार्केट में पेश कर दिया है। आज दोपहर 12 बजे से इसकी पहली सेल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू हो चुकी है। लॉन्च ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट्स के साथ यह स्मार्टफोन 40,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Vivo V60 को कंपनी ने तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। हाई-एंड वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 45,999 रुपये रखी गई है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo V60 5G

Vivo V60 5G

  • checkMist Grey
  • check8GB / 12GB / 16GB RAM
  • check128GB / 256GB / 512GB Storage
amazon-logo

₹38999

₹43999

खरीदिये

OPPO K13 Turbo Pro

OPPO K13 Turbo Pro

  • checkSilver Knight
  • check8GB/12GB/16GB RAM
  • check256GB/512GB Storage

₹39999

और जाने

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33997

₹37999

खरीदिये

discount

9% OFF

OnePlus Nord 5

OnePlus Nord 5

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹31999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Realme GT7

Realme GT7

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check256 GB /512 GB Storage
  • check6.78 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

₹45999

खरीदिये

Vivo V50 Elite Edition

Vivo V50 Elite Edition

  • check12 Gb RAM
  • check512 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size
amazon-logo

₹39999

खरीदिये

discount

12% OFF

Oppo Reno 14 5G

Oppo Reno 14 5G

  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
  • check6.59 inches Display Size
amazon-logo

₹37998

₹42999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo फोन

फ्लिपकार्ट पर हो रही इस सेल में ग्राहकों को कई दमदार ऑफर्स मिल रहे हैं। HDFC और Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत भी 10 प्रतिशत की एक्सट्रा छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक और BHIM ऐप से भुगतान करने पर 30 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा है।

ऐसे हैं Vivo V60 के स्पेसिफिकेशंस

स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Vivo V60 में 6.77 इंच का क्वॉड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। Vivo V60 FuntouchOS 15 पर चलता है, जो Android 15 पर बेस्ड है। कंपनी का कहना है कि इसमें 4 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:Realme का बजट फोन देगा Xiaomi, Vivo को टक्कर, P4 Pro 5G के फीचर्स का खुलासा

कैमरा के लिहाज से Vivo V60 फोटोग्राफी लवर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 10x जूम ऑफर करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है। इस स्मार्टफोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है, जिसे 90W फास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है। साथ ही यह फोन IP68 और IP69 सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।