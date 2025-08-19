Vivo V60 लॉन्च के बाद पहली बार सेल पर, जानिए कैसे मिलेगी हजारों रुपये की बचत

Vivo V60 अपने प्रीमियम डिजाइन, दमदार परफॉर्मेंस और शानदार कैमरा फीचर्स की वजह से एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर लॉन्च हुआ है। ऑफर्स और डिस्काउंट्स के साथ इस फोन की सेल आज शुरू हो गई है।

Tue, 19 Aug 2025 04:01 PM

Vivo ने अपना नया प्रीमियम स्मार्टफोन Vivo V60 भारतीय मार्केट में पेश कर दिया है। आज दोपहर 12 बजे से इसकी पहली सेल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर शुरू हो चुकी है। लॉन्च ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट्स के साथ यह स्मार्टफोन 40,000 रुपये से कम कीमत में खरीदा जा सकता है। आइए आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं।

Vivo V60 को कंपनी ने तीन अलग-अलग स्टोरेज वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। इसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये रखी गई है। वहीं, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 38,999 रुपये है। हाई-एंड वेरिएंट 16GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 45,999 रुपये रखी गई है।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo फोन फ्लिपकार्ट पर हो रही इस सेल में ग्राहकों को कई दमदार ऑफर्स मिल रहे हैं। HDFC और Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर के तहत भी 10 प्रतिशत की एक्सट्रा छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत कैशबैक और BHIM ऐप से भुगतान करने पर 30 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक भी दिया जा रहा है।

ऐसे हैं Vivo V60 के स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Vivo V60 में 6.77 इंच का क्वॉड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। यह फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें 16GB तक RAM और 512GB तक स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। Vivo V60 FuntouchOS 15 पर चलता है, जो Android 15 पर बेस्ड है। कंपनी का कहना है कि इसमें 4 साल तक OS अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे।