6500mAh बैटरी, तीन 50MP प्रीमियम कैमरा, अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले के साथ आया Vivo का सुपर फोन

Zeiss ट्रिपल कैमरा, 6500mAh बैटरी, 5000 निट्स की अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले के साथ भारत में लॉन्च हुआ वीवो का प्रीमियम फोन Vivo V60 5G। जानें कीमत और सभी फीचर्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 01:33 PM
6500mAh बैटरी, तीन 50MP प्रीमियम कैमरा, अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले के साथ आया Vivo का सुपर फोन

Vivo ने भारत में अपनी V-सीरीज़ का नया मॉडल Vivo V60 5G लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 36,999 रुपये रखी गई है। यह फोन Vivo V50 का अपेक्षित अपग्रेड है और इसे स्प्लिट-सेग्रेशन ग्रेड फीचर्स के साथ पेश किया गया है जो प्रीमियम सेगमेंट सेगमेंट के करीब बनाते हैं। Vivo ने Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट का उपयोग किया है, जो पिछले मॉडल से परफ़ॉर्मेंस में 27% बेहतर है। Vivo V60 5G की खासियत इसमें मिलने वाली 6,500mAh की बड़ी बैटरी, Zeiss-कॉप ट्वीट कैमरा सेटअप है। साथ ही यह IP68 और IP69 रेटिंग के साथ धूल और पानी से सुरक्षा भी प्रदान करता है।

Vivo V60 की कीमत, सेल डेट और कलर वैरिएंट

भारत में Vivo V60 के चार वेरिएंट पेश किए गए हैं:

8GB + 128GB: 36,999 रुपये

8GB + 256GB: 38,999 रुपये

12GB + 256GB: 40,999 रुपये

16GB + 512GB: 45,999 रुपये

यह फोन 19 अगस्त से Vivo India e-store, Flipkart, Amazon और चयनित ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर उपलब्ध रहेगा। इस फोन को Auspicious Gold, Mist Grey और Moonlit Blue कलर वेरिएंट में पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें:Samsung लवर्स के लिए गुड न्यूज: 50MP कैमरा, 6 साल के OS अपडेट के साथ आ रहा फोन

Vivo V60 5G के फीचर्स और स्पेक्स

1. डिस्प्ले और डिज़ाइन: Vivo V60 में 6.77 इंच की 1.5K QC AMOLED स्क्रीन है जो 120Hz रिफ्रेश रेट, HDR10+ सपोर्ट, 1500 nits (HBM) और 5000 nits तक की पीक ब्राइटनेस के साथ आती है। इसका मतलब है कि विज़ुअल्स दिन की रोशनी में भी शानदार दिखाई देंगे। स्क्रीन को सुरक्षित रखने के लिए इस पर Diamond Shield Glass का इस्तेमाल है। डिज़ाइन में यह फोन पतला (7.53–7.69mm) और हल्का (192–201g) रखा गया है।

2. प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर: यह फोन Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर आधारित है, जो दसवीं इंटरडेक्स लेवल का परफॉर्मेंस दे सकता है। स्टोरेज वाजिब UFS 2.2 है। फोन Android 15 आधारित FunTouch OS 15 के साथ आता है। Vivo ने चार Major OS के साथ छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट का वादा किया है यह इस सेगमेंट में सबसे लंबा सपोर्ट पैक है।

3. कैमरा सिस्टम: फोन के मुख्य कैमरा सेटअप में 50MP Sony IMX766 (OIS के साथ), 8MP Ultra-Wide, और 50MP Sony IMX882 टेलीफोटो (3x ऑप्टिकल ज़ूम + OIS) शामिल हैं। ये कैमरे Zeiss ऑप्टिक्स के सहयोग से तैयार किए गए हैं, जो तस्वीरों में शार्पनेस और कलर एक्यूरेसी बढ़ाना सुनिश्चित करते हैं। फ्रंट कैमरा भी दमदार 50MP का सेल्फी कैमरा भी OIS सपोर्ट के साथ आता है।

4. बैटरी और चार्जिंग: Vivo V60 में लंबी बैटरी लाइफ के लिए 6,500mAh की बैटरी दी गई है। फास्ट चार्जिंग के लिए इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, जो एक पूरे चार्ज को सिर्फ 30 मिनट में 50–70% तक ले जा सकता है।

5. अतिरिक्त फीचर्स: IP68 और IP69 रेटिंग मिली हुई है जो फोन को धूल और पानी (पानी में डुबना या हाई प्रेशर वॉटर जेट) दोनों के लिए सुरक्षित है। NFC से UPI पेमेंट्स और फास्ट पेमेंट की सुविधा। IR Blaster से यह फोन टीवी और अन्य घरेलू उपकरणों को रिमोट से ऑपरेट कर सकता है।

ये भी पढ़ें:Jio बेस्ट प्लान: ₹50 खर्च कर 14 दिन Extra चलेगा फोन, 98 दिन तक रोज पाएं 2GB डेटा
