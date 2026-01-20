Hindustan Hindi News
50MP कैमरा, वाटरप्रूफ बिल्ट, दमदार चिपसेट वाले Vivo X200T की लॉन्च डेट कन्फर्म, 5 साल फोन रहेगा नया जैसा

Vivo X200T भारत में 27 जनवरी 2026 को लॉन्च होगा। फोन में 50MP Zeiss ट्रिपल कैमरा, 6200mAh बैटरी और लॉन्ग-टर्म Android 16 सपोर्ट जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। जानें पूरी स्पेसिफिकेशन और संभावित कीमत।

Jan 20, 2026 03:06 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Vivo ने भारत में Vivo X200T स्मार्टफोन के लॉन्च की तारीख 27 जनवरी 2026 को कन्फर्म कर दी है, और यह फोन जल्द ही फ्लिपकार्ट, Vivo India स्टोर और ऑफलाइन स्टोर्स के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। सबसे खास बात इसकी 50-मेगापिक्सल Zeiss कैमरा यूनिट है, जो मुख्य, अल्ट्रा-वाइड और टेलीफोटो लेंस के साथ शानदार फोटोग्राफी अनुभव दे सकती है। लीक रिपोर्टों के मुताबिक, फोन में 6.67-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 6200mAh बैटरी के साथ 90W वायर्ड एवं 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, Android 16-बेस्ड OriginOS 6, IP68/69 रेटिंग और लॉन्ग-टर्म अपडेट सपोर्ट जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं।

Vivo X200T की संभावित कीमत और उपलब्धता

लीक्स के अनुसार Vivo X200T की शुरुआती कीमत 59,999 रुपए (12GB+256GB) के आसपास हो सकती है और अपग्रेडेड वेरिएंट 69,999 रुपए तक पहुंच सकता है। फोन Black और Purple रंगों में उपलब्ध हो सकता है।

Vivo X200T के पूरे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

Vivo X200T में 50MP Zeiss-ब्रांडेड ट्रिपल कैमरा सिस्टम मिलने की पुष्टि की गई है, जो कैमरा के शौकीनों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण होगा। इसमें एक Sony LYTIA LYT-702 मुख्य सेंसर के साथ OIS, एक Samsung JN1 अल्ट्रा-वाइड कैमरा और एक Sony LYT-600 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल होने की उम्मीद है। यह कॉम्बो फोटोग्राफी को ज्यादा डिटेल्ड और डायनेमिक बनाता है। फ्रंट में भी 32MP सेल्फी कैमरा होने के अनुमान हैं, जो वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए देगा।

फोन को MediaTek Dimensity 9400+ SoC के साथ पेश किया जा रहा है, जो कि 3nm प्रोसेस पर आधारित एक पावरफुल चिपसेट है। Vivo X200T में एक बड़ा 6.67-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलने की बात कही जा रही है, जिसका रेज़ॉल्यूशन 2800×1260 पिक्सल होगा। यह स्क्रीन HDR10+ सपोर्ट और 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगी, जिससे गेमिंग, स्क्रॉलिंग और वीडियो एक्सपीरियंस स्मूद रहेगा।

लीक रिपोर्टों के मुताबिक Vivo X200T में एक बड़ी 6200mAh बैटरी मिलने का अनुमान है, जो पूरे दिन का यूज आराम से संभाल सकेगी। साथ ही फोन 90W वायर्ड फास्ट-चार्जिंग और 40W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट को भी सपोर्ट करता दिख रहा है, जिससे बैटरी चार्ज करना ज्यादा आसान होगा। फोन Android 16-बेस्ड OriginOS 6 पर चलेगा, जो लेटेस्ट UI और कई स्मार्ट फीचर्स के साथ आता है। Vivo संभावित रूप से 5 साल के Android अपडेट और 7 साल सिक्योरिटी पैच देने का वादा कर रहा है।

