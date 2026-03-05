Hindustan Hindi News
वीवो ला रहा सबसे तेजतर्रार स्मार्टफोन, 23 हजार से कम होगी कीमत; सामने आई डिटेल

Mar 05, 2026 04:24 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
Vivo T5x 5G India Launch Officially Confirmed: वीवो इंडिया ने आने वाले Vivo T5x 5G को टीज किया और इसके बेंचमार्क परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। टीजर से पता चला कि फोन के 8+256GB मॉडल ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 1 मिलियन+ (यानी 10 लाख से ज्यादा) का स्कोर हासिल किया है।

वीवो ला रहा सबसे तेजतर्रार स्मार्टफोन, 23 हजार से कम होगी कीमत; सामने आई डिटेल

Vivo T5x 5G India Launch Officially Confirmed: वीवो भारतीय बाजार में तेजी से अपनी स्मार्टफोन लाइनअप का विस्तार कर रहा है। कंपनी अब T-सीरीज के अगल फोन के तौर पर Vivo T5x 5G को भारत में जल्द लॉन्च करेगी। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ फ्लिपकार्ट पर इस फोन को टीज किया है। उम्मीद है कि यह T4x 5G का सक्सेसर होगा, जिसे मार्च 2025 में पेश किया गया था। इसके लॉन्च कन्फर्मेशन के साथ, ब्रांड ने इसके बेंचमार्क स्कोर को भी टीज किया है, जिससे पता चलता है कि यह मिड-रेंज सेगमेंट में परफॉर्मेंस पर फोकस करेगा। हालांकि, इसके स्पेसिफिकेशन्स अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन लीक्स से पता चला है कि आने वाला वीवो T5x 5G मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट से लैस होगा। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

23,000 रुपये से कम होगी Vivo T5x 5G की कीमत

एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में, वीवो इंडिया ने आने वाले वीवो T5x 5G को टीज किया और इसके बेंचमार्क परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। टीजर से पता चला कि फोन के 8+256GB मॉडल ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 1 मिलियन+ (यानी 10 लाख से ज्यादा) का स्कोर हासिल किया है। वीवो ने ऑफिशियली यह कंफर्म नहीं किया कि फोन में कौन सा चिपसेट होगा, लेकिन यह हिंट दिया कि यह अपनी कैटेगरी में दमदार परफॉर्मेंस देगा। कंपनी ने माइक्रोसाइट पर दावा किया है कि यह सेगमेंट का सबसे तेज स्मार्टफोन होगा।

Vivo T5x 5G India Launch Officially Confirmed

प्रमोशनल टीजर में एक फुटर भी है जिसमें बताया गया है कि यह है फोन “5 मार्च, 2026 तक 23,000 रुपये से कम कीमत वाला सबसे तेज फोन है।” हालांकि वीवो ने आधिकारिक तौर पर फोन की कीमत की घोषणा नहीं की है, लेकिन स्टेटमेंट से यह हिंट जरूर मिल गया है कि अपकमिंग फोन की कीमत भारत में 23,000 रुपये से कम हो सकती है।

ये भी पढ़ें:देसी ब्रांड लाया ‘Bose साउंड' वाले खूबसूरत ईयरबड्स, ₹999 में करें बुक; डिटेल
ये भी पढ़ें:सस्ता MacBook Neo या ₹50,000 महंगा Air M5? खरीदने से पहले जरूर जान लें फर्क
ये भी पढ़ें:10 लाख का Samsung फोन, इस पर 24K सोने से बना है शेर, घोड़े और बाज का डिजाइन

Vivo T5x 5G स्पेसिफिकेशन्स (संभावित)

इसके अलावा, टिप्स्टर योगेश बरार ने एक एक्स पोस्ट में Vivo T5x 5G के कथित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में डिटेल्स शेयर की हैं। लीक के मुताबिक, आने वाले फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7400 टर्बो चिपसेट हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह Android 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 पर चलेगा। Vivo T5x 5G में 7,200mAh की बैटरी होने की उम्मीद है जो 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। जैसे जैसे Vivo T5x 5G का लॉन्च करीब आएगा, कंपनी इसकी अन्य डिटेल्स भी शेयर कर सकती है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

