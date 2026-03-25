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90W चार्जिंग स्पीड, 9020mAh की बाहुबली बैटरी, भारत में धूम मचाने आ रहा यह ताकतवर फोन

Mar 25, 2026 05:32 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo T4 Pro को पिछले साल भारत में 6,500mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। अब, ऐसा लग रहा है कि वीवो, Vivo T5 Pro स्मार्टफोन को इसके अगले मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अपकमिंग मॉडल में क्या होगा खास, आप भी जानिए…

90W चार्जिंग स्पीड, 9020mAh की बाहुबली बैटरी, भारत में धूम मचाने आ रहा यह ताकतवर फोन

Vivo T4 Pro को पिछले साल भारत में 6,500mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया था। अब, ऐसा लग रहा है कि वीवो, Vivo T5 Pro स्मार्टफोन को इसके अगले मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले, एक टिप्स्टर ने आने वाले वीवो T-सीरीज के स्मार्टफोन के संभावित मुख्य स्पेसिफिकेशन्स शेयर किए हैं। कहा जा रहा है कि Vivo T5 Pro अपने पिछले मॉडल के मुकाबले काफी बेहतर अपग्रेड्स देगा, खासकर बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले के मामले में। इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन वाला डिस्प्ले होने की संभावना है और यह 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है।

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पुराने मॉडल की तुलना में कई अपग्रेड

एक्स पर टिप्स्टर योगेश बरार ने दावा किया है कि Vivo T5 Pro जल्द ही भारत में लॉन्च होगा। हालांकि, इसकी रिलीज की सटीक तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन लीक के मुताबिक, इसमें 1.5K रिजॉल्यूशन और 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले होगा। यह Vivo T4 Pro के फुल एचडी प्लस AMOLED डिस्प्ले (जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज था) के मुकाबले एक अपग्रेड होगा।

Vivo T5 Pro Tipped to Launch in India Soon
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Vivo T5 Pro के ओरिजनओएस 6 के साथ आने की उम्मीद है, और इसमें 90W फास्ट चार्जिंग वाली 9,020mAh की बैटरी होगी। यह Vivo T4 Pro की 6,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है। अपकमिंग फोन से जुड़ी कोई और जानकारी सामने नहीं आई है।

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बड़ी बैटरी वाले फोन्स का ट्रेंड

हाल के महीनों में, 9,000mAh या 10,000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफोन आम होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, Poco X8 Pro Max 5G हाल ही में भारत में 9,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है। इसी तरह, Honor ने अपनी Honor Win सीरीज 10,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च की है। Realme P4 Power 5G में भी 10,001mAh की बैटरी दी गई है।

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पुराने Vivo T4 Pro की कीमत और खासियत

Vivo T4 Pro को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था, जिसके 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये थी। इसमें 6.77-इंच का डिस्प्ले है और यह Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट पर चलता है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट पर इसका बेस 8GB+128GB वेरिएंट 26,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। अमेजन पर यहीं वेरिएंट (Blaze Gold कलर में) 27,199 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है।

Vivo T4 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 2-मेगापिक्सेल का बोकेह कैमरा शामिल है। सेल्फी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा दिया गया है। इसे IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग मिली हुई है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

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