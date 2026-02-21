IMEI डेटाबेस में दिखा Vivo का एक और नया स्मार्टफोन, बहुत जल्द हो सकता है लॉन्च

Feb 21, 2026 10:12 am IST

वीवो अपने नए फोन को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी के इस अपकमिंग फोन का नाम Vivo T5 Pro है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे ग्लोबल IMEI डेटाबेस में देखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है।

वीवो एक के बाद अपने नए फोन लॉन्च कर रहा है। इसी हफ्ते कंपनी ने भारत में अपनी V70 सीरीज के डिवाइसेज को लॉन्च किया है और अब कंपनी के एक नए फोन की चर्चा शुरू हो गई है। वीवो के इस अपकमिंग फोन का नाम- Vivo T5 Pro है। फोन की लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे ग्लोबल IMEI डेटाबेस में देखा गया है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि फोन जल्द मार्केट में एंट्री कर सकता है। लिस्टिंग के अनुसार वीवो के इस फोन का मॉडल नंबर V2568 है। IMEI डेटाबेस में फोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि यह फोन मार्केट में अगस्त 2025 में लॉन्च हुए वीवो T4 प्रो के सक्सेसर के तौर पर एंट्री कर सकता है। फिलहाल आइए जानते हैं वीवो T4 प्रो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स के बारे में।

वीवो T4 प्रो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स कंपनी इस फोन में 2392 × 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.77 इंच का फुल एचडी+ क्वॉड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दे रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 5000 निट्स का है। फोन का डिस्प्ले डायमंड शील्ड ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। फोन 12जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में ऑफर किया जा रहा है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी अड्रीनो 722 जीपीयू के साथ स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट दे रही है। यह में आपको एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे देखने को मिलेंगे। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलिफोटो सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। फोन का मेन और पेरिस्कोप कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन सपोर्ट करता है।

सेल्फी के लिए फोन में कंपनी 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। यह सेल्फी कैमरा 4K रिकॉर्डिंग ऑफर करता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6500mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।