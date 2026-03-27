बस इतनी होगी 9020mAh बैटरी वाले 5G की कीमत, भारत में मचाएगा धूम, देखें बजट में है क्या
Vivo T5 Pro Price in India: वीवो भारत में अपनी नई T-सीरीज का एक नया स्मार्टफोन Vivo T5 Pro को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अब फोन की संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन सामने आई है। देखें खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट
Vivo T5 Pro Price in India: वीवो भारत में अपनी नई T-सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हाल ही में लीक हुई जानकारियों से Vivo T5 Pro के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। इन लीक्स से इसके लॉन्च की संभावित टाइमलाइन और इसकी अनुमानित कीमत का अंदाजा मिलता है, साथ ही यह भी पता चलता है कि इसमें कुछ खास जगहों पर अपग्रेड किए गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि इस फोन में बड़ी बैटरी, ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और कुल मिलाकर बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। उम्मीद है कि यह Vivo T4 Pro की जगह लेगा, जिसे पिछले साल देश में लॉन्च किया गया था। अपकमिंग Vivo T5 Pro फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...
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Vivo T5 Pro में बड़ी बैटरी और अपग्रेडेड डिस्प्ले
स्मार्टप्रिक्स की एक नई रिपोर्ट, जिसमें टिप्स्टर योगेश बरार का हवाला दिया गया है, बताती है कि वीवो T5 प्रो भारत में अप्रैल के मध्य तक लॉन्च हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह समय इस फोन को आने वाले स्प्रिंग अपग्रेड साइकिल के लिए सही स्थिति में रखता है, जिसमें आमतौर पर ब्रांड्स नए मिड-रेंज डिवाइस पेश करते हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में वीवो T5 प्रो की कीमत 30,000 रुपये से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और संभवतः यह 35,000 रुपये से कम ही रहेगी। इस कीमत के साथ, यह इसी सेगमेंट के Nothing Phone 4a जैसे मॉडल्स के साथ सीधी टक्कर में आ जाएगा।
इस फोन ग्लेशियर ब्लू और कॉस्मिक ब्लैक कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है। वीवो T5 प्रो में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। इसमें संभवतः स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगा होगा। यह भी बताया जा रहा है कि यह आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 पर चलेगा।
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फोटोग्राफी के लिए, वीवो T5 प्रो में सोनी IMX882 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा हो सकता है। उम्मीद है कि यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करेगा। कहा जा रहा है कि इस फोन में 9,020mAh की बैटरी होगी, जिसके साथ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। खबरों के मुताबिक, यह IP68 और IP69+ रेटिंग्स को पूरा करेगा, जो इसे धूल, पानी और तेज दबाव वाले स्प्रे से बचाएगा।
पुराने मॉडल Vivo T4 Pro की कीमत और खासियत
खास बात यह है कि Vivo T4 Pro, जिसे अगस्त 2025 में भारत में लॉन्च किया गया था, की कीमत 27,999 रुपये से 32,000 रुपये के बीच थी। इसमें 6.77-इंच का 120 हर्ट्ज फुल एचडी प्लस क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट, 50-मेगापिक्सेल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बैटरी है। इस फोन में गर्मी को बाहर निकालने के लिए 16,470 sqmm का 10-लेयर वीसी कूलिंग सिस्टम भी लगा है। दावा किया गया है कि यह IP68 + IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग को पूरा करता है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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