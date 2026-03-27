बस इतनी होगी 9020mAh बैटरी वाले 5G की कीमत, भारत में मचाएगा धूम, देखें बजट में है क्या

Mar 27, 2026 06:02 pm IST

Vivo T5 Pro Price in India: वीवो भारत में अपनी नई T-सीरीज का एक नया स्मार्टफोन Vivo T5 Pro को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अब फोन की संभावित कीमत और लॉन्च टाइमलाइन सामने आई है। देखें खरीदने के लिए कितना रखना होगा बजट

Vivo T5 Pro Price in India: वीवो भारत में अपनी नई T-सीरीज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि हाल ही में लीक हुई जानकारियों से Vivo T5 Pro के बारे में कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। इन लीक्स से इसके लॉन्च की संभावित टाइमलाइन और इसकी अनुमानित कीमत का अंदाजा मिलता है, साथ ही यह भी पता चलता है कि इसमें कुछ खास जगहों पर अपग्रेड किए गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि इस फोन में बड़ी बैटरी, ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और कुल मिलाकर बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। उम्मीद है कि यह Vivo T4 Pro की जगह लेगा, जिसे पिछले साल देश में लॉन्च किया गया था। अपकमिंग Vivo T5 Pro फोन में क्या-क्या खास मिलेगा, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

Vivo T5 Pro में बड़ी बैटरी और अपग्रेडेड डिस्प्ले स्मार्टप्रिक्स की एक नई रिपोर्ट, जिसमें टिप्स्टर योगेश बरार का हवाला दिया गया है, बताती है कि वीवो T5 प्रो भारत में अप्रैल के मध्य तक लॉन्च हो सकता है। कहा जा रहा है कि यह समय इस फोन को आने वाले स्प्रिंग अपग्रेड साइकिल के लिए सही स्थिति में रखता है, जिसमें आमतौर पर ब्रांड्स नए मिड-रेंज डिवाइस पेश करते हैं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत में वीवो T5 प्रो की कीमत 30,000 रुपये से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और संभवतः यह 35,000 रुपये से कम ही रहेगी। इस कीमत के साथ, यह इसी सेगमेंट के Nothing Phone 4a जैसे मॉडल्स के साथ सीधी टक्कर में आ जाएगा।

इस फोन ग्लेशियर ब्लू और कॉस्मिक ब्लैक कलर ऑप्शन में आने की उम्मीद है। वीवो T5 प्रो में 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 6.8-इंच का 1.5K एमोलेड डिस्प्ले हो सकता है। इसमें संभवतः स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट लगा होगा। यह भी बताया जा रहा है कि यह आउट-ऑफ-द-बॉक्स एंड्रॉयड 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 पर चलेगा।

फोटोग्राफी के लिए, वीवो T5 प्रो में सोनी IMX882 सेंसर वाला 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर कैमरा हो सकता है। उम्मीद है कि यह 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करेगा। कहा जा रहा है कि इस फोन में 9,020mAh की बैटरी होगी, जिसके साथ 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। खबरों के मुताबिक, यह IP68 और IP69+ रेटिंग्स को पूरा करेगा, जो इसे धूल, पानी और तेज दबाव वाले स्प्रे से बचाएगा।