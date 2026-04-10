इतनी होगी 9020mAh बैटरी वाले Vivo T5 Pro 5G की कीमत, इसमें सबसे बड़ा कूलिंग सिस्टम भी

Apr 10, 2026 03:28 pm IST

Vivo T5 Pro 5G भारत में 9020mAh बैटरी वाला सबसे पतला स्मार्टफोन होगा। दावा है कि इसमें सेगमेंट का सबसे बड़े कूलिंग सिस्टम भी होगा। लॉन्च के पहले फोन की कीमत लीक हो गई है। देखें आपके बजट में है या नहीं...

Vivo T5 Pro 5G india Price Range: वीवो भारत में अपने नए फोन के तौर पर Vivo T5 Pro 5G को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि यह भारत में 15 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। दावा है कि यह 9,020mAh बैटरी वाला सबसे पतला फोन होगा। इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। यह हैंडसेट देश में Flipkart के जरिए Cosmic Black और Glacier Blue कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। ऑक्टा-कोर Snapdragon 7s सीरीज का चिपसेट इस फोन को पावर देगा। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत में लॉन्च होने से पहले इसकी प्राइस रेंज सामने आ गई है। देखें आपके बजट में है या नहीं...

भारत में इतनी होगी अलग-अलग वेरिएंट की कीमत वीवो का दावा है कि यह फोन भारत में 37,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में "सबसे बड़े VC कूलिंग सिस्टम" के साथ आएगा, जिससे इस बात का भी अंदाजा मिलता है कि देश में इस हैंडसेट की कीमत कितनी हो सकती है।

यह हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक है, जिसमें बताया गया था कि Vivo T5 Pro 5G की कीमत भारत में 37,000 रुपये से कम होगी, और इसके टॉप-एंड 12GB+256GB वेरिएंट की कीमत 36,999 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। वहीं, बेस मॉडल की कीमत कथित तौर पर लगभग 30,000 रुपये होगी। हालांकि, सटीक कमत जानने के लिए हमें इसके लॉन्च होने का इंतजार करना होगा।

Vivo T5 Pro 5G में स्पेसिफिकेशन्स (कंफर्म) फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने इसके कई खास फीचर्स का खुलासा कर दिया है। माइक्रोसाइट से कंफर्म हो गया है कि इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 7s जेन 4 चिपसेट होगा, जिसके साथ UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलेगी। कंपनी का दावा है कि इस फोन ने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 11,80,000 से ज्यादा पॉइंट हासिल किए हैं। वीवो का यह नया फोन Honor of Kings जैसे मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना गेम्स में 120fps तक की गेमिंग भी सपोर्ट करेगा।

वीवो का यह भी दावा है कि उसका जल्द ही लॉन्च होने वाला स्मार्टफोन कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया पर 90fps गेमिंग को सपोर्ट करेगा। अपकमिंग Vivo T5 Pro 5G में वीवो का 'गेम लोड ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम' होगा, जो गेमिंग के दौरान अपने आप कॉल ब्लॉक कर देगा, नोटिफिकेशन छिपा देगा और ऑटोप्ले चालू कर देगा। इसमें '4D गेम वाइब्रेशन' भी होगा, जिसमें ' इंटेलिजेंट सीन रिकॉग्निशन' का सपोर्ट मिलेगा।