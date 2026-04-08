Vivo T5 Pro 5G: पावर, परफॉर्मेंस और बैटरी का नया तूफान, 15 अप्रैल को होगा लॉन्च
Vivo T5 Pro 5G दमदार Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर और बड़ी 9020mAh बैटरी के साथ मिड-रेंज सेगमेंट में आने वाला है। यह स्मार्टफोन 15 अप्रैल, 2026 को लॉन्च होगा और गेमिंग और हैवी यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।
चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी Vivo ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि यह स्मार्टफोन 15 अप्रैल, 2026 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। टीजर से साफ है कि इस बार Vivo ने अपने T-सीरीज डिवाइस को खासतौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया है, जिन्हें हाई परफॉर्मेंस, स्मूद गेमिंग और लंबी बैटरी लाइफ चाहिए।
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स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत इसका प्रोसेसर बताया जा रहा है। इसमें Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट दिया जा सकता है, जो मिड-रेंज सेगमेंट में काफी पावरफुल माना जाता है। यह प्रोसेसर ना सिर्फ रोजमर्रा के कामों को फास्ट बनाता है, बल्कि हैवी गेमिंग और मल्टीटास्किंग के दौरान भी स्मूद परफॉर्मेंस दे सकता है। ऐसे में BGMI, Call of Duty जैसे गेम खेलने वालों के लिए यह फोन खासा अट्रैक्टिव बन सकता है।
बैटरी बनेगी इस फोन का बड़ा हाइलाइट
फोन का दूसरा सबसे बड़ा हाइलाइट इसकी बैटरी है। Vivo ने इसमें 9020mAh की बड़ी बैटरी देने का दावा किया है, जो इसे अपने सेगमेंट में अलग कर सकती है। आमतौर पर इस रेंज के स्मार्टफोन्स में 5000mAh के आसपास बैटरी मिलती है, लेकिन इतना बड़ा बैटरी पैक यूजर्स को एक से डेढ़ दिन का बैकअप आसानी से दे सकता है। खासकर उन लोगों के लिए यह फायदेमंद रहेगा जो दिनभर फोन का हैवी इस्तेमाल करते हैं या बार-बार चार्जिंग से परेशान रहते हैं।
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ऐसे होंगे Vivo T5 Pro 5G के स्पेसिफिकेशंस
डिस्प्ले की बात करें तो Vivo T5 Pro 5G में 1.5K AMOLED स्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जो ना सिर्फ शार्प विजुअल्स देगी बल्कि कलर क्वॉलिटी भी काफी बेहतर होगी। इससे वीडियो देखना, गेम खेलना और सोशल मीडिया ब्राउज करना ज्यादा इमर्सिव अनुभव देगा। इसके साथ ही फोन में लेटेस्ट OriginOS 6 दिया जाएगा, जो स्मूद इंटरफेस, बेहतर ऐप मैनेजमेंट और फास्ट एनिमेशन के लिए जाना जाता है।
परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होगा नया स्मार्टफोन
Vivo ने इस फोन को ‘Turbo Life’ और ‘GetSetTurbo’ जैसे टैगलाइन के साथ प्रमोट किया है, जिससे साफ है कि कंपनी इसे एक परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड डिवाइस के तौर पर पेश कर रही है। इसमें गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन, बेहतर कूलिंग सिस्टम और स्टेबल फ्रेम रेट जैसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। बता दें, डिवाइस की कीमत और बाकी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा लॉन्च इवेंट में होगा। यह डिवाइस मिडरेंज सेगमेंट में नए बेंचमार्क सेट कर सकता है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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