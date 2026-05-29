आ गया Vivo T5, पानी के अंदर करेगा फोटोग्राफी, इसमें 7200mAh बैटरी, फास्ट चार्जिंग भी

Vivo T5 की कीमत 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए MXN 5,799 (लगभग 32,000 रुपये) है। यह स्मार्टफोन फिलहाल वीवो मेक्सिको ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। Vivo T5 को ब्लैक और गोल्डन जैसे कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है।

Vivo T5 Launched With 7200mAh Battery: वीवो तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो को अपडेट कर रहा है। अब कंपनी ने अपने नए फोन के तौर पर Vivo T5 को कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया है। यह कंपनी की मिड-रेंज T5 लाइनअप का तीसरा मॉडल है, जो Vivo T5 Pro 5G और Vivo T5x 5G के साथ शामिल हुआ है। यह 4G फोन अभी दो कलर ऑप्शन और एक ही रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में बिक्री के लिए उपलब्ध है। इस नए वीवो फोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 6 सीरीज का चिपसेट लगा है। इसमें 7,200mAh की बैटरी भी है, जो 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन में डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 50-मेगापिक्सेल का है। इसमें 8GB LPDDR4x रैम भी दी गई है। फोन फुल वॉटरप्रूफ है और पानी के अंदर भी फोटोग्राफी कर सकता है। कितनी है वीवो के नए 4G फोन की कीमत और इसमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए डिटेल में बताते हैं सबकुछ...

इतनी है Vivo T5 की कीमत Vivo T5 की कीमत 8GB रैम और 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए MXN 5,799 (लगभग 32,000 रुपये) है। यह स्मार्टफोन फिलहाल वीवो मेक्सिको ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। Vivo T5 को ब्लैक और गोल्डन जैसे कलर ऑप्शन्स में पेश किया गया है।

चलिए अब एक नजर डालते हैं Vivo T5 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स पर:

तेजतर्रार रैम और प्रोसेसर, डिस्प्ले भी बड़ा नया Vivo T5 एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो Android 16 पर बेस्ड ओरिजनओएस 6 पर चलता है। इस फोन में 6.75-इंच का एचडी प्लस (720×1570 पिक्सेल) एलसीडी टचस्क्रीन लगा है, जो 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट, 83 प्रतिशत NTSC कवरेज और 1250 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देता है। कंपनी का दावा है कि यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68+IP69 रेटिंग के साथ आता है। नए फोन में क्वालकॉम के 6nm ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 6s जेन 2 चिपसेट है, इस चिपसेट में 1.9 गीगाहर्ट्ज पर क्लॉक किए गए चार एफिशिएंसी कोर और चार परफॉर्मेंस कोर हैं, जो 2.9 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देते हैं। इस स्मार्टफोन में 8GB LPDDR4x रैम और 256GB UFS 2.2 इंटरनल स्टोरेज भी है।