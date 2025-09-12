देखते ही हो जाओगे फैन, नए कलर में आ रहा 6500mAh बैटरी वाला यह धांसू 5G फोन, कीमत बजट में

Vivo T4x 5G New Color Variant: वीवो का एक धांसू स्मार्टफोन Vivo T4x 5G अब नए कलर में लॉन्च होने के लिए तैयार है। कंपनी ने इसे मार्च 2025 में दो कलर -मरीन ब्लू और प्रोन्टो पर्पल में लॉन्च किया था और अब कंपनी एक तीसरा कलर जोड़ने की तैयारी में है।

18 सितंबर को आएगा नया कलर Flipkart पर इस फोन को नए कलर वेरिएंट के साथ टीज किया गया है। टीजर इमेज में नए कलर की झलक देखने को मिलती है, हालांकि इसक कलर को कंपनी क्या नाम देगी फिलहाल यह जानकारी सामने नहीं आई है। कंपनी ने यह भी बताया कि इसे 18 सितंबर शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। उम्मीद है कि इसकी कीमत में कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा।

बता दें कि, लॉन्च के समय, भारत में वीवो T4x 5G की कीमत 6GB+128GB वेरिएंट के लिए 13,999 रुपये, 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपये थी। फ्लिपकार्ट पर यह फोन अभी भी इसी कीमत के साथ लिस्टेड है। वर्तमान में फोन दो कलर ऑप्शन मरीन ब्लू और प्रोन्टो पर्पल में लिस्टेड है।

Vivo T4x 5G के बेसिक स्पेसिफिकेशन वीवो T4x 5G में 6.72 इंच का फुल-एचडी प्लस (1080x2408 पिक्सेल) एलसीडी स्क्रीन है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 1050 निट्स हाई ब्राइटनेस लेवल और TÜV रीनलैंड आई प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन के साथ आती है। यह मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट से लैस है। फोन में 8GB तक LPDDR4X और 256GB तक यूएफएस 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है। फोन एंड्रॉयड 15 पर बेस्ड फनटचओएस 15 पर चलता है और यह दो ओएस अपग्रेड और तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट के लिए एलिजिबल है। फोन में 8GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलता है।

फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का प्राइमरी रियर सेंसर और 2-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा और साथ में LED फ्लैश और स्क्वरकल डायनामिक लाइट यूनिट भी है। सेल्फी के लिए, फोन में 8-मेगापिक्सेल का सेल्फी कैमरा है। दमदार साउंड के लिए फोन डुअल स्टीरियो स्पीकर से लैस है। फोन MIL-STD-810H मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी सर्टिफिकेशन और डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंट के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि फोन बेहद मजबूत है और इसे अत्यधिक ठंडे और गर्म वातावरण में भी यूज किया जा सकता है।