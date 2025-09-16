मौका! ₹20 हजार से कम में क्वॉड कर्व्ड डिस्प्ले वाला वाटरप्रूफ फोन, 32MP सेल्फी कैमरा भी Vivo T4R 5G quad curved display waterproof phone with 32MP selfie camera under 20000 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo T4R 5G quad curved display waterproof phone with 32MP selfie camera under 20000 rupees

मौका! ₹20 हजार से कम में क्वॉड कर्व्ड डिस्प्ले वाला वाटरप्रूफ फोन, 32MP सेल्फी कैमरा भी

ग्राहकों को Big Bilion Days Sale से पहले अर्ली ऐक्सेस डील्स के साथ Vivo T4R 5G पर खास डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है। इस फोन को 20 हजार रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर करने का विकल्प मिल रहा है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 02:56 PM
share Share
Follow Us on
मौका! ₹20 हजार से कम में क्वॉड कर्व्ड डिस्प्ले वाला वाटरप्रूफ फोन, 32MP सेल्फी कैमरा भी

कम कीमत पर वाटरप्रूफ स्मार्टफोन खरीदने का मौका ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर खास डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। भारत के सबसे पतले क्वॉड कर्व्ड स्मार्टफोन्स में से एक Vivo T4R 5G को बजट सेगमेंट में खास ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस को 750K+ का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मिला है।

खास बात यह है कि Vivo T4R 5G में इंडस्ट्री लीडिंग डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस का फायदा दिया गया है। यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसमें फ्रंट और रियर कैमरा दोनों के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया जा रहा है। यह फोन बीते दिनों लॉन्च हुआ है और शुरुआती डिस्काउंटेड प्राइस के अलावा अन्य ऑफर्स का फायदा भी दिया जा रहा है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size

₹19499

और जाने

OPPO F31

OPPO F31

  • checkMidnight Blue
  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage

₹22999

और जाने

discount

14% OFF

Samsung Galaxy A17 5G

Samsung Galaxy A17 5G

  • checkBlack
  • check6GB / 8GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
amazon-logo

₹18999

₹21999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage

₹17499

और जाने

Realme Narzo 80 Pro

Realme Narzo 80 Pro

  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
  • check6.72 inches Display Size

₹19999

और जाने

Xiaomi Redmi Note 14

Xiaomi Redmi Note 14

  • checkTitan Black
  • check6 GB / 8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB / 512 GB Storage

₹18999

और जाने

discount

22% OFF

Vivo Y300

Vivo Y300

  • checkTitanium Silver
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹20999

₹26999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:केवल 9,899 रुपये में 108MP कैमरा वाला 5G फोन, 256GB स्टोरेज और 16GB रैम

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo फोन

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Vivo T4R 5G को 19,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और यह डिवाइस के 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत है। इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में ग्राहकों को 1000 रुपये की सीधी छूट ऑफर की जा रही है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 17,500 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। इसे दो कलर ऑप्शंस- आर्कटिक वाइट और ट्वाइलाइट ब्लू में पेश किया गया है।

ये भी पढ़ें:Samsung Galaxy S25 FE भारत में लॉन्च, अपग्रेड ऑफर में 17000 रुपये का फायदा

ऐसे हैं Vivo T4R 5G के स्पेसिफिकेशंस

वीवो स्मार्टफोन में 6.77 इंच का कर्व्ड डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ दिया गया है। इसमें पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए MediaTek Dimensity 7400 5G प्रोसेसर मिलता है और 12GB तक रैम के साथ 256GB तक स्टोरेज दिया गया है। इस डिवाइस में बैक पैनल पर OIS सपोर्ट वाला 50MP प्राइमरी कैमरा और दूसरा 2MP सेकेंडरी डेप्थ सेंसर मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP कैमरा इसका हिस्सा है। इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5700mAh बैटरी दी गई है।

Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.