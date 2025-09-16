मौका! ₹20 हजार से कम में क्वॉड कर्व्ड डिस्प्ले वाला वाटरप्रूफ फोन, 32MP सेल्फी कैमरा भी

ग्राहकों को Big Bilion Days Sale से पहले अर्ली ऐक्सेस डील्स के साथ Vivo T4R 5G पर खास डिस्काउंट का फायदा दिया जा रहा है। इस फोन को 20 हजार रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर करने का विकल्प मिल रहा है।

Tue, 16 Sep 2025 02:56 PM

कम कीमत पर वाटरप्रूफ स्मार्टफोन खरीदने का मौका ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर खास डिस्काउंट के साथ दिया जा रहा है। भारत के सबसे पतले क्वॉड कर्व्ड स्मार्टफोन्स में से एक Vivo T4R 5G को बजट सेगमेंट में खास ऑफर्स के साथ खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस को 750K+ का AnTuTu बेंचमार्क स्कोर मिला है।

खास बात यह है कि Vivo T4R 5G में इंडस्ट्री लीडिंग डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस का फायदा दिया गया है। यह फोन IP68 और IP69 रेटिंग के साथ आता है। इसमें फ्रंट और रियर कैमरा दोनों के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट दिया जा रहा है। यह फोन बीते दिनों लॉन्च हुआ है और शुरुआती डिस्काउंटेड प्राइस के अलावा अन्य ऑफर्स का फायदा भी दिया जा रहा है।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo फोन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart पर Vivo T4R 5G को 19,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है और यह डिवाइस के 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत है। इसके लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में ग्राहकों को 1000 रुपये की सीधी छूट ऑफर की जा रही है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में 17,500 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है। इसे दो कलर ऑप्शंस- आर्कटिक वाइट और ट्वाइलाइट ब्लू में पेश किया गया है।