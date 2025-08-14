दमदार कैमरे के साथ आ रहा Vivo T4 Pro, लॉन्च से पहले कलर ऑप्शन और डिजाइन लीक, यह होगा खास vivo t4 pro to launch in india soon colour options and design tipped, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo t4 pro to launch in india soon colour options and design tipped

दमदार कैमरे के साथ आ रहा Vivo T4 Pro, लॉन्च से पहले कलर ऑप्शन और डिजाइन लीक, यह होगा खास

Vivo T4 Pro India launch Soon: वीवो भारतीय बाजार में तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। अब कंपनी नए फोन के तौर पर Vivo T4 Pro को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अब अपकमिंग फोन का पहला ऑफिशियल टीजर जारी किया है। देखें अपकमिंग फोन में क्या खास होगा

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 03:21 PM
share Share
Follow Us on

Vivo T4 Pro India launch Soon: वीवो भारतीय बाजार में तेजी से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। अब कंपनी नए फोन के तौर पर Vivo T4 Pro को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अब अपकमिंग फोन का पहला ऑफिशियल टीजर जारी किया है। इस टीजर से Vivo T4 Pro के रियर डिजाइन और उपलब्धता की जानकारी का पता चलता है। टीजर से कंफर्म हो गया है कि भारत में इसे फ्लिपकार्ट के जरिए बेचा जाएगा। यह पिछले साल लॉन्च हुए Vivo T3 Pro का अपग्रेड होगा। Vivo T4 Pro में स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट और 50 मेगापिक्सेल का रियर कैमरा होने की उम्मीद है।

दमदार कैमरे के साथ आ रहा Vivo T4 Pro, लॉन्च से पहले कलर ऑप्शन और डिजाइन लीक, यह होगा खास

भारत में जल्द आ रहा Vivo T4 Pro

वीवो ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल के जरिए भारत में वीवो T4 प्रो के अपकमिंग लॉन्च की जानकारी दी है। हालांकि कंपनी ने अभी तक लॉन्च की सटीक तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन टीजर वीडियो से फोन के पिछले हिस्से के डिजाइन की एक झलक देखने को मिलती है। फोन को गोल्डन फिनिश में दिखाया गया है और इसमें 3x पेरिस्कोप जूम का सपोर्ट मिलने की भी पुष्टि हुई है। टीजर में वीवो T4 प्रो में एक पिल शेप का कैमरा आइलैंड और एक टेली लेंस लेबल दिखाया गया है। इसके अलावा, वीवो ने फोन में AI पावर्ड एन्हांसमेंट शामिल होने की पुष्टि की है।

फ्लिपकार्ट ने भी अपनी वेबसाइट पर वीवो T4 प्रो के आने की जानकारी देने के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट बनाई है। जहां इसे 'coming soon' टैग के साथ लिस्ट किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह नया फोन भारत में मौजूदा Vivo T4 5G लाइनअप का हिस्सा बन गया है, जिसमें पहले से ही Vivo T4 5G, Vivo T4 Lite 5G, Vivo T4R 5G और Vivo T4x 5G मॉडल शामिल हैं। वीवो T4 प्रो में 1.5K रिजॉल्यूशन वाली 6.78-इंच की डिस्प्ले होने का अनुमान है। यह स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 चिपसेट पर चलेगा और इसमें 50-मेगापिक्सेल का सोनी IMX882 सेंसर होने की भी अफवाह है।

ये भी पढ़ें:पहली सेल में मचेगी धूम, इतना सस्ता मिलेगा OPPO का यह 5G फोन, इसमें 7000mAh बैटरी

आप भी देखें फोन का पहला ऑफिशियल टीजर

पुराने Vivo T3 Pro की कीमत और खासियत

अपकमिंग वीवो T4 प्रो पिछले साल लॉन्च हुए वीवो T3 प्रो की तुलना में उल्लेखनीय अपग्रेड लेकर आ सकता है। इसे अगस्त 2024 में 8GB+128GB वेरिएंट के लिए 24,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। भारत में इस अपकमिंग मॉडल की कीमत 30,000 रुपये से कम होने की संभावना है। वीवो T3 प्रो के प्रमुख स्पेसिफिकेशन में 6.77-इंच की फुल-एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 3 चिपसेट शामिल हैं। इसमें IP64 रेटेड बिल्ड और 50-मेगापिक्सेल के सोनी IMX882 प्राइमरी सेंसर वाला डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 16-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा और 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5500mAh की बैटरी है।

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

फोन के कलर ऑप्शन भी लीक

स्मार्टप्रिक्स की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अपकमिंग वीवो T4 प्रो इस महीने के अंत में लॉन्च हो सकता है, जिसके प्रमोशनल पोस्टर पर "फ्लैगशिप-लेवल जूम" टैगलाइन दी गई है, जो टेलीफोटो कैमरा की मौजूदगी का हिंट देती है। पब्लिकेशन द्वारा शेयर किए गए पोस्टर से पता चलता है कि वीवो T4 प्रो "जल्द आ रहा है", और यह इस महीने के अंत में लॉन्च हो सकता है।

vivo t4 pro design

लीक के अनुसार, वीवो T4 प्रो नाइट्रो ब्लू और ब्लेज गोल्ड कलर ऑप्शन्स में उपलब्ध होगा। इसका डिजाइन Vivo V60 और Vivo X200 FE जैसा बताया जा रहा है और इसकी मोटाई 7.53 एमएम होगी। इसमें एक बड़ी बैटरी होने की बात कही जा रही है, लेकिन इसकी सटीक कैपेसिटी अभी तक सामने नहीं आई है।

स्मार्टप्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, फोन को पावर देने के लिए स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है, वही प्रोसेसर जिसका इस्तेमाल Realme 15 Pro, Vivo V60 और Realme P4 Pro जैसे फोन में किया गया है। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत 30,000 रुपये के अंदर होने की उम्मीद है।

Gadgets Hindi News Vivo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।