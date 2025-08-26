Vivo लाया 6500mAh की बैटरी वाला वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा vivo t4 pro featuring ip68 and ip69 waterproofing 6500mah battery and 32mp selfie camera launched, Gadgets Hindi News - Hindustan
Vivo लाया 6500mAh की बैटरी वाला वॉटरप्रूफ फोन, मिलेगा 32MP का सेल्फी कैमरा

वीवो T4 प्रो भारत में लॉन्च हो गया है। यह फोन इंडस्ट्री लीडिंग IP68 और IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। इसमें कंपनी 6500mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दे रही है। फोन की सेल 29 अगस्त को शुरू होगी।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 12:54 PM
वीवो ने इंडियन मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन- Vivo T4 Pro को लॉन्च किया है। वीवो का यह फोन इंडस्ट्री लीडिंग IP68 और IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। इसमें कंपनी 6500mAh की बैटरी और 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दे रही है। फोन तीन वेरिएंट- 8जीबी + 128जीबीस 8जीबी + 256जीबी और 12जीबी + 256जीबी में आता है। इसके बेस वेरिएंट की कीमत 27999 रुपये और मिड-वेरिएंट की कीमत 29999 रुपये है।

वहीं, इसके टॉप-एंड वेरिएंट की कीमत 31999 रुपये है। फोन की सेल 29 अगस्त से शुरू होगी। इसे आप कंपनी के ऑफिशियल स्टोर, ऑफलाइन स्टोर और फ्लिपकार्ट से खरीद सकेंगे। फोन दो कलर ऑप्शन- नाइट्रो ब्लू और ब्लेज गोल्ड में लॉन्च हुआ है। लॉन्च ऑफर में आपको फोन खरीदने पर 3 हजार रुपये का फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा।

फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.77 इंच का फुल एचडी+ क्वॉड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 5000 निट्स का है। फोन 12जीबी तक की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

ये भी पढ़ें:6500 रुपये से कम में खरीदें 12GB तक रैम वाले धांसू फोन, कैमरा 50MP तक का

इसमें 50 मेगापिक्सल के OIS मेन कैमरा के साथ एक 50 मेगापिक्सल का 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो OIS कैमरा और एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल कैमरा लगा है। फोन में दी गई बैटरी 6500mAh की है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कंपनी का यह फोन IP68 + IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग के साथ आता है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा।

ये भी पढ़ें:जियो से ₹70 सस्ता प्लान, नेटफ्लिक्स फ्री, ₹17 हजार का खास सब्सक्रिप्शन भी

ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है। फोन को कंपनी चार ऐंड्रॉयड अपडेट और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी। यह फोन सर्कल टू सर्च, लाइव कॉल ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट और इरेज 2.0 जैसे शानदार एआई फीचर्स भी ऑफर करता है।

