अगले हफ्ते आ रहा है कर्व्ड डिस्प्ले वाला Vivo फोन, कीमत होगी ₹30 हजार से कम Vivo T4 Pro 5G Launching on August 26 Snapdragon 7 Gen 4 50MP Triple Camera and 6500mAh Battery Under 30000 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo T4 Pro 5G Launching on August 26 Snapdragon 7 Gen 4 50MP Triple Camera and 6500mAh Battery Under 30000 rupees

अगले हफ्ते आ रहा है कर्व्ड डिस्प्ले वाला Vivo फोन, कीमत होगी ₹30 हजार से कम

Vivo अपना नया स्मार्टफोन Vivo T4 Pro 5G भारत में 26 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। यह फोन 30 हजार रुपये से कम कीमत में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर, 50MP टेलीफोटो कैमरा और 6500mAh की बैटरी जैसे पावरफुल फीचर्स के साथ आएगा।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:36 PM
share Share
Follow Us on
अगले हफ्ते आ रहा है कर्व्ड डिस्प्ले वाला Vivo फोन, कीमत होगी ₹30 हजार से कम

स्मार्टफोन इंडस्ट्री में धूम मचाने के लिए Vivo T4 Pro 5G भारत में 26 अगस्त, 2025 को लॉन्च होने जा रहा है। कंपनी इसे खास तौर पर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन वाले यूजर्स के लिए ला रही है। इस फोन को 25,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच वाले प्राइस सेगमेंट में पेश किया जाएगा और इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलेंगे, जो आमतौर पर ग्राहकों को फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स में देखने को मिलते हैं।

डिवाइस का बड़ा हाइलाइट इसका डिस्प्ले है और Vivo T4 Pro में 7.53mm अल्ट्रा-स्लिम क्वॉड कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ना केवल देखने में प्रीमियम लगेगा बल्कि यूजर्स का हैंड्स-ऑन एक्सपीरियंस भी शानदार बनाएगा। कैमरा सेटअप में भी कंपनी ने बड़ा अपग्रेड दिया है। फोन में 50MP Sony IMX882 3X टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जिसकी मदद से यूजर्स डिस्टेंस शॉट्स को बेहतरीन क्वॉलिटी में जूम के साथ कैप्चर कर पाएंगे।

ये भी पढ़ें:₹15 हजार से कम में Samsung, Motorola और Realme सब; ये रहीं टॉप डील्स

मिडरेंज में मिलेगी पावरफुल परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर दिया जाएगा, जो इसके पिछले मॉडल के मुकाबले काफी फास्ट और पावरफुल है। साथ ही इसमें 6500mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी, जिससे लंबे समय तक बिना चार्ज किए फोन यूज किया जा सकेगा। साथ ही इसे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलना भी तय है।

बता दें, Vivo इस फोन को अपने #GetSetTurbo और #TurboLife कैंपेन के साथ लॉन्च कर रहा है, यानी यह डिवाइस उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिन्हें स्पीड, स्टाइल और परफॉर्मेंस सभी का कॉम्बिनेशन अफॉर्डेबल प्राइस पर चाहिए। ऐसे में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो 26 अगस्त की दोपहर 12 बजे होने वाले इस लॉन्च इवेंट को मिस नहीं करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

संभावित स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें 6.78 इंच का QLED/AMOLED डिस्प्ले मिल सकता है और 1.5K रेजॉल्यूशन के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट का फायदा दिया जाएगा। इसके अलावा कैमरा सेटअप की बात करें तो 50MP मेन कैमरा (OIS सपोर्ट के साथ), 8MP अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP पेरिस्कोपिक 3x जूम मॉड्यूल (OIS) के साथ आएगा। इसपर खास लॉन्च ऑफर्स भी मिलने की उम्मीद है।

Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.