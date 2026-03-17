एक झटके में ₹2000 महंगे हुए iQOO और Vivo ये दो सस्ते 5G फोन्स, नई कीमतें हुईं लागू; जानिए इनकी खासियत

Mar 17, 2026 01:09 pm IST

मार्केट की दो बड़ी कंपनियों, iQOO और Vivo ने अपने बजट 5G स्मार्टफोन्स के दाम चुपके से बढ़ा दिए हैं। इनमें Vivo T4 Lite 5G और iQOO Z10 Lite 5G शामिल हैं। इन कंपनियों ने अपने दोनों फोन्स के हर वैरिएंट को महंगा कर दिया है।

अगले कुछ दिनों में सस्ता 5G फोन खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए झटका देने वाली खबर है। मार्केट की दो बड़ी कंपनियों, iQOO और Vivo ने अपने बजट 5G स्मार्टफोन्स के दाम चुपके से बढ़ा दिए हैं। इनमें Vivo T4 Lite 5G और iQOO Z10 Lite 5G शामिल हैं। इन कंपनियों ने अपने दोनों फोन्स के हर वैरिएंट को महंगा कर दिया है। नई कीमतें सोमवार यानी 16 मार्च, 2026 से लागू भी हो चुकी हैं। बता दें कि अब आपको इन फोन्स के लिए पहले के मुकाबले करीब 2,000 रुपये तक ज्यादा देने होंगे। हालांकि, कीमतें बढ़ने की वजह नहीं बताई गई है। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

जानिए वैरिएंट वाइज बढ़ोतरी बता दें कि Vivo T4 Lite 5G के 4GB + 64GB वैरियंट की कीमत पहले 10,999 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 12,999 रुपये कर दिया गया है। वहीं, 4GB + 128GB मॉडल की पुरानी कीमत 11,999 रुपये थी जो अब 13,999 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा, फोन के 6GB + 128GB वैरियंट की कीमत 12,999 रुपये से बढ़ाकर 14,999 रुपये कर दी गई है। जबकि टॉप वैरियंट 8GB + 256GB की कीमत भी 14,999 रुपये से बढ़ाकर 16,999 रुपये की गई है।

सभी वैरिएंट्स में 2000 की बढ़ोतरी दूसरी ओर iQOO Z10 Lite 5G के 4GB + 64GB वैरियंट की कीमत बढ़ाकर 12,999 रुपये कर दी गई है। यह पहले 10,999 रुपये थी। वहीं, 4GB + 128GB मॉडल की पुरानी कीमत 11,999 रुपये थी। जिसे अब 13,999 रुपये कर दिया गया है। फोन के 6GB + 128GB वैरियंट की कीमत 12,999 रुपये से बढ़ाकर 14,999 रुपये कर दी गई है। जबकि टॉप वैरियंट 8GB + 256GB की कीमत पहले 14,999 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 16,999 रुपये कर दिया गया है। इस तरह फोन के सभी वैरिएंट्स की कीमत में लगभग 2,000 तक की बढ़ोतरी हुई है।

फीचर्स में नहीं है कोई अंतर फीचर्स की बात करें तो iQOO और Vivo के इन दोनों फोन्स में 6.74 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलती है। इनमें 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। परफॉरमेंस के लिए इनमें MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगा है, जो नॉर्मल इस्तेमाल और 5G चलाने के लिए ठीक-ठाक है। वहीं, फोटो खींचने के लिए पीछे की तरफ 50MP का कैमरा और सेल्फी के लिए 5MP का छोटा सा कैमरा मिलता है। दोनों फोन्स में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। बता दें कि फोन में 15W की चार्जिंग दी गई है।