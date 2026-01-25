Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़vivo t4 5g starts receiving stable originos 6 update in india check whats new
नए जैसा हो जाएगा वीवो का यह पुराना फोन, आ गया Android 16, तुरंत करें इंस्टॉल

नए जैसा हो जाएगा वीवो का यह पुराना फोन, आ गया Android 16, तुरंत करें इंस्टॉल

संक्षेप:

जब वीवो ने OriginOS 6 के लिए अपना रोलआउट शेड्यूल अनाउंस किया था, तो उसने बताया था कि Vivo T4 5G को 2026 की पहली छमाही में Android 16 पर बेस्ड स्टेबल OriginOS 6 अपडेट मिलेगा। अब भारत में यूजर्स को यह मिलना शुरू हो गया है।

Jan 25, 2026 10:48 am ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹22990

₹25999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16890

₹18999

खरीदिये

discount

28% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹22200

₹30999

खरीदिये

Vivo ने अपने यूजर्स को एक शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने एक स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी वीवो फोन चला रहे हैं, तो आपके काम की खबर हो सकती है। दरअसल, जब वीवो ने OriginOS 6 के लिए अपना रोलआउट शेड्यूल अनाउंस किया था, तो उसने बताया था कि Vivo T4 5G को 2026 की पहली छमाही में Android 16 पर बेस्ड स्टेबल OriginOS 6 अपडेट मिलेगा। अब, एक्स पर शिनोबी नाम के एक यूजर द्वारा शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट की वजह से यह साफ हो गया है कि यह रोलआउट भारत में हो रहा है - हालांकि स्क्रीनशॉट में पूरा चेंजलॉग नहीं दिखाया गया है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

12% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹22990

₹25999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15x 5G

Realme 15x 5G

  • check6GB/8GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
amazon-logo

₹16890

₹18999

खरीदिये

discount

28% OFF

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F56

  • checkGreen
  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
amazon-logo

₹22200

₹30999

खरीदिये

अपडेट में सिक्योरिटी पैच भी

यह अपडेट, वर्जन PD2456F_EX_A_16.1.11.2.W30, लगभग 726MB का है और इसमें जनवरी 2026 का सिक्योरिटी पैच शामिल है। एक खास बात यह है कि आप स्क्रीन के गोल कोनों को कैसे दिखाना है, इसे एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही ऐप आइकन को भी मैच कर सकते हैं। आप इसे सेटिंग्स में जाकर, होम स्क्रीन पर टैप करके, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर जाकर, सिस्टम स्टाइल में देख सकते हैं।

vivo
ये भी पढ़ें:दो डिस्प्ले वाला 5G फोन मात्र ₹15,999 में, अमेजन पर धूम मचा रही यह डील, डिटेल

नए अपडेट में यह खासियत

यह अपडेट सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी बेहतर बनाता है, बैटरी लाइफ को ऑप्टिमाइज करता है, और नेविगेशन बार के बग को ठीक करता है। डार्क मोड में एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है - अब आप ज्यादा कंफर्टेबल व्यूईंग एक्सपीरियंस के लिए आइकन्स को डिम कर सकते हैं। यह ऑप्शन सेटिंग्स -> डिस्प्ले, ब्राइटनेस और आई प्रोटेक्शन -> डार्क मोड सेटिंग्स में मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

13% OFF

Realme P4 Pro 5G

Realme P4 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.8-inch Display Size
flipkart-logo

₹24999

₹28999

खरीदिये

discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

Vivo T4

Vivo T4

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹21999

और जाने

discount

11% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹20975

₹23499

खरीदिये

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

हालांकि यह स्क्रीनशॉट रोलआउट की पुष्टि करता है, लेकिन इसमें पूरा चेंजलॉग नहीं दिखाया गया है। क्योंकि अपडेट अलग-अलग बैचों में जारी किए जाते हैं, अगर आपको अभी तक यह नहीं मिला है, तो अपने सिस्टम अपडेट सेटिंग्स में मैन्युअल रूप से चेक कर सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News Vivo

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।