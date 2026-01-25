नए जैसा हो जाएगा वीवो का यह पुराना फोन, आ गया Android 16, तुरंत करें इंस्टॉल
जब वीवो ने OriginOS 6 के लिए अपना रोलआउट शेड्यूल अनाउंस किया था, तो उसने बताया था कि Vivo T4 5G को 2026 की पहली छमाही में Android 16 पर बेस्ड स्टेबल OriginOS 6 अपडेट मिलेगा। अब भारत में यूजर्स को यह मिलना शुरू हो गया है।
Vivo ने अपने यूजर्स को एक शानदार तोहफा दिया है। कंपनी ने अपने एक स्मार्टफोन के लिए लेटेस्ट अपडेट जारी करना शुरू कर दिया है। अगर आप भी वीवो फोन चला रहे हैं, तो आपके काम की खबर हो सकती है। दरअसल, जब वीवो ने OriginOS 6 के लिए अपना रोलआउट शेड्यूल अनाउंस किया था, तो उसने बताया था कि Vivo T4 5G को 2026 की पहली छमाही में Android 16 पर बेस्ड स्टेबल OriginOS 6 अपडेट मिलेगा। अब, एक्स पर शिनोबी नाम के एक यूजर द्वारा शेयर किए गए एक स्क्रीनशॉट की वजह से यह साफ हो गया है कि यह रोलआउट भारत में हो रहा है - हालांकि स्क्रीनशॉट में पूरा चेंजलॉग नहीं दिखाया गया है।
अपडेट में सिक्योरिटी पैच भी
यह अपडेट, वर्जन PD2456F_EX_A_16.1.11.2.W30, लगभग 726MB का है और इसमें जनवरी 2026 का सिक्योरिटी पैच शामिल है। एक खास बात यह है कि आप स्क्रीन के गोल कोनों को कैसे दिखाना है, इसे एडजस्ट कर सकते हैं, साथ ही ऐप आइकन को भी मैच कर सकते हैं। आप इसे सेटिंग्स में जाकर, होम स्क्रीन पर टैप करके, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर पर जाकर, सिस्टम स्टाइल में देख सकते हैं।
नए अपडेट में यह खासियत
यह अपडेट सिस्टम की स्टेबिलिटी को भी बेहतर बनाता है, बैटरी लाइफ को ऑप्टिमाइज करता है, और नेविगेशन बार के बग को ठीक करता है। डार्क मोड में एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट किया गया है - अब आप ज्यादा कंफर्टेबल व्यूईंग एक्सपीरियंस के लिए आइकन्स को डिम कर सकते हैं। यह ऑप्शन सेटिंग्स -> डिस्प्ले, ब्राइटनेस और आई प्रोटेक्शन -> डार्क मोड सेटिंग्स में मिलेगा।
हालांकि यह स्क्रीनशॉट रोलआउट की पुष्टि करता है, लेकिन इसमें पूरा चेंजलॉग नहीं दिखाया गया है। क्योंकि अपडेट अलग-अलग बैचों में जारी किए जाते हैं, अगर आपको अभी तक यह नहीं मिला है, तो अपने सिस्टम अपडेट सेटिंग्स में मैन्युअल रूप से चेक कर सकते हैं।
