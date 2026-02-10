डील! 7300mAh बैटरी वाले Vivo फोन पर बड़ी छूट, ₹20 हजार के करीब रह गई कीमत
वैलेंटाइन वीक में Vivo T4 5G पर बड़ा प्राइस कट देखने को मिल रहा है। 7300mAh बैटरी, Snapdragon प्रोसेसर और 50MP कैमरे वाला यह फोन Flipkart पर शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहा है।
पावरफुल बैटरी वाला कैमरा फोन कम कीमत पर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको Flipkart का रुख करना चाहिए। यहां Valentines Week 2026 में स्मार्टफोन मेकर वीवो ने Vivo T4 5G पर बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। इस फोन पर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं और यह डिवाइस बेहतपीन वैल्यू ऑफर कर रहा है। हाइलाइट यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7300mAh बैटरी मिलती है।
इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo फोन
Vivo डिवाइस का ओरिजनल प्राइस 25,999 रुपये रखा गया है लेकिन Valentine Week ऑफर के साथ Flipkart इस फोन पर सीधे 11 प्रतिशत की छूट दे रहा है। इस डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत घटकर 22,999 रुपये रह गई है। यही नहीं, चुनिंदा बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये तक का एक्सट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। वहीं Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फ्लैट 5 प्रतिशत कैशबैक का फायदा दिया जा रहा है।
साथ ही, एक्सचेंज ऑफर के तहत आप अपना पुराना स्मार्टफोन देकर 19,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं, जिससे यह डील और भी बेहतरीन हो जाती है। ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।
ऐसे हैं Vivo T4 5G के स्पेसिफिकेशंस
Vivo T4 5G उन यूजर्स के लिए खास है जो बैटरी, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले, तीनों में कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस फोन में 7300mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो लंबा बैकअप देती है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन कुछ ही मिनट्स में चार्ज हो जाता है। इसमें 6.77 इंच का 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 5000nits तक जाती है। धांसू परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 8GB/12GB RAM और लेटेस्ट Android 15 का सपोर्ट मिलता है।
कैमरा सेक्शन की बात करें तो Vivo T4 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में IP65 रेटिंग भी मिलती है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सेफ भी रहता है।
