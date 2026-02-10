Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Vivo T4 5G Gets Massive Valentine Week Price Cut 7300mAh Battery 50MP Camera at Just 22999 rupees
डील! 7300mAh बैटरी वाले Vivo फोन पर बड़ी छूट, ₹20 हजार के करीब रह गई कीमत

डील! 7300mAh बैटरी वाले Vivo फोन पर बड़ी छूट, ₹20 हजार के करीब रह गई कीमत

संक्षेप:

वैलेंटाइन वीक में Vivo T4 5G पर बड़ा प्राइस कट देखने को मिल रहा है। 7300mAh बैटरी, Snapdragon प्रोसेसर और 50MP कैमरे वाला यह फोन Flipkart पर शानदार ऑफर्स के साथ मिल रहा है।

Feb 10, 2026 02:41 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹21999

खरीदिये

पावरफुल बैटरी वाला कैमरा फोन कम कीमत पर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपको Flipkart का रुख करना चाहिए। यहां Valentines Week 2026 में स्मार्टफोन मेकर वीवो ने Vivo T4 5G पर बड़ी छूट देने का ऐलान किया है। इस फोन पर फ्लैट डिस्काउंट के अलावा बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं और यह डिवाइस बेहतपीन वैल्यू ऑफर कर रहा है। हाइलाइट यह है कि इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 7300mAh बैटरी मिलती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo T4 5G

Vivo T4 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
flipkart-logo

₹22999

₹25999

खरीदिये

discount

21% OFF

Realme P4 Power 5G

Realme P4 Power 5G

  • checkTransSilver
  • check8Gb RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
flipkart-logo

₹25999

₹32999

खरीदिये

discount

15% OFF

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 5G

  • checkBlack
  • check6GB/8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

discount

15% OFF

Xiaomi Redmi Note 15

Xiaomi Redmi Note 15

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹22999

₹26999

खरीदिये

Realme P4 5G

Realme P4 5G

  • checkPink
  • check8GB RAM
  • check128GB Storage
flipkart-logo

₹21999

खरीदिये

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Vivo फोन

Vivo डिवाइस का ओरिजनल प्राइस 25,999 रुपये रखा गया है लेकिन Valentine Week ऑफर के साथ Flipkart इस फोन पर सीधे 11 प्रतिशत की छूट दे रहा है। इस डिस्काउंट के बाद फोन की कीमत घटकर 22,999 रुपये रह गई है। यही नहीं, चुनिंदा बैंक क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1,000 रुपये तक का एक्सट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। वहीं Flipkart Axis Bank और Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को फ्लैट 5 प्रतिशत कैशबैक का फायदा दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:पहली ही सेल में ₹10 हजार की बंपर छूट! Vivo कैमरा फोन खरीदने का धाकड़ मौका

साथ ही, एक्सचेंज ऑफर के तहत आप अपना पुराना स्मार्टफोन देकर 19,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी पा सकते हैं, जिससे यह डील और भी बेहतरीन हो जाती है। ध्यान रहे, एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

सम्बंधित सुझाव

और मोबाइल देखेंarrow
discount

11% OFF

Vivo Y400 5G

Vivo Y400 5G

  • checkOlive Green
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹24999

₹27999

खरीदिये

discount

10% OFF

Vivo T4R 5G

Vivo T4R 5G

  • check8GB / 12GB RAM
  • check128GB / 256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
flipkart-logo

₹20999

₹23499

खरीदिये

Vivo T4

Vivo T4

  • check8 GB / 12 GB RAM
  • check128 GB / 256 GB Storage
  • check6.77 inches Display Size

₹21999

और जाने

discount

8% OFF

Oppo Reno 15 5G

Oppo Reno 15 5G

  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB/512GB Storage
  • check6.59-inch Display Size
amazon-logo

₹45999

₹49999

खरीदिये

discount

9% OFF

Oppo Reno 15 Pro 5G

Oppo Reno 15 Pro 5G

  • check12GB RAM
  • check256GB / 512GB Storage
  • check6.78-inch Display Size
amazon-logo

₹67999

₹74999

खरीदिये

ऐसे हैं Vivo T4 5G के स्पेसिफिकेशंस

Vivo T4 5G उन यूजर्स के लिए खास है जो बैटरी, परफॉर्मेंस और डिस्प्ले, तीनों में कोई समझौता नहीं करना चाहते। इस फोन में 7300mAh की दमदार बैटरी दी गई है, जो लंबा बैकअप देती है। इसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है, जिससे फोन कुछ ही मिनट्स में चार्ज हो जाता है। इसमें 6.77 इंच का 120Hz कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 5000nits तक जाती है। धांसू परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर, 8GB/12GB RAM और लेटेस्ट Android 15 का सपोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:नया खरीदने से पहले रुको! Samsung से Vivo तक, फरवरी में आ रहे हैं ये फोन

कैमरा सेक्शन की बात करें तो Vivo T4 5G में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। इसके अलावा फोन में IP65 रेटिंग भी मिलती है, जिससे यह पानी और धूल से काफी हद तक सेफ भी रहता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

और पढ़ें
Vivo Vivo Phone Vivo Mobile अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।