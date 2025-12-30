200MP कैमरा वाले Vivo फोन पर 7600 रुपये की छूट, फिर नहीं मिलेगा ऐसा मौका

संक्षेप: वीवो का कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन Vivo X300 5G, 200MP ZEISS कैमरा और पावरफुल Dimensity 9500 प्रोसेसर के साथ बेहतरीन कैमरा और परफॉर्मेंस देता है। इसपर बंपर 7600 रुपये की छूट मिल रही है।

Dec 30, 2025 01:55 pm IST

सबसे पावरफुल कैमरा वाले स्मार्टफोन्स की बात होती है तो Vivo का नाम जरूर आता है। कंपनी के कुछ प्रीमियम फोन्स वाकई DSLR कैमरा लेवल जैसा फोटोग्राफी अनुभव देते हैं और इनमें से एक पर जबरदस्त छूट मिल रही है। Vivo X300 5G ग्राहकों को तगड़े डिस्काउंट पर ऑफर किया जा रहा है और प्रीमियम सेगमेंट में यह धाकड़ डील बन गया है। इस फोन पर 7600 रुपये की बड़ी छूट का फायदा चुनिंदा बैंक कार्ड्स के साथ दिया गया है।

Vivo X300 5G के मुख्य फीचर्स की बात करें तो इसके बैक पैनल पर ZEISS की ब्रैंडिंग वाला 200MP प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके अलावा इस फोन के साथ Vivo ZEISS 2.35x टेलीफोटो एक्सटेंडर दिया गया है। इस फोन में 6040mAh क्षमता वाली बैटरी दी गई है और इसे 90W फ्लैशचार्ज का सपोर्ट भी मिल रहा है। यह फोन डुअल चिपसेट के साथ बेहतरीन डे-टू-डे और गेमिंग परफॉर्मेंस ऑफर करता है।

इन ऑफर्स के साथ सस्ता हुआ Vivo फोन ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर Vivo X300 5G को 75,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। इसमें 12GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज दिया गया है। ग्राहकों को HDFC बैंक, Axis बैंक या फिर HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान की स्थिति में 7600 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन समिट रेड, एलीट ब्लैक और मिस्ट ब्लू कलर ऑप्शंस में उपलब्ध है।

पुराना फोन एक्सचेंज करने की स्थिति में ग्राहकों को 51,900 रुपये तक की अधिकतम छूट मिल सकती है। इसकी वैल्यू पुराने डिवाइस के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगी।

ऐसे हैं Vivo X300 5G के स्पेसिफिकेशंस वीवो फोन में 200MP का ZEISS Super Main Camera दिया गया है, जो बड़े 1/1.4-इंच सेंसर, OIS, 16-in-1 पिक्सल बिनिंग और ZEISS T कोटिंग के साथ लो-लाइट में भी शानदार डिटेल और एज-टू-एज शार्पनेस देता है, जबकि 50MP अल्ट्रा-वाइड और 50MP ZEISS पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा 20× टेलीफोटो मैक्रो और बेहतर कलर एक्युरेसी ऑफर करते हैं। 6.31-इंच का फ्लैट AMOLED LTPO डिस्प्ले 4500nits की लोकल पीक ब्राइटनेस, अल्ट्रा-थिन बेजल और आंखों को आराम देने वाली डिमिंग टेक्नोलॉजी के साथ प्रीमियम व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है।