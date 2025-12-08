Hindustan Hindi News
vivo s50 and s50 pro mini ram storage and color option leaked ahead of 15th december launch
15 दिसंबर को आ रहे Vivo के ये नए फोन, मिलेगी 16GB तक की रैम, कलर ऑप्शन भी लीक

15 दिसंबर को आ रहे Vivo के ये नए फोन, मिलेगी 16GB तक की रैम, कलर ऑप्शन भी लीक

संक्षेप:

वीवो S50 और S50 प्रो मिनी 15 दिसंबर को लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले इन फोन के रैम, स्टोरेज और कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आ गई है। ये फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएंगे।

Dec 08, 2025 01:13 pm IST Kumar Prashant Singh
Vivo S50

Vivo S50

  • check12GB RAM
  • check256GB Storage
  • check6.59-inch Display Size

₹33990

और जाने

discount

14% OFF

Vivo V60e

Vivo V60e

  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB Storage
  • check6.77-inch Display Size
amazon-logo

₹29999

₹34999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro

Oppo F31 Pro

  • checkGemstone Blue
  • check8GB or 12GB RAM
  • check128GB or 256GB Storage
amazon-logo

₹27999

₹31999

खरीदिये

discount

13% OFF

Oppo F31 Pro Plus 5G

Oppo F31 Pro Plus 5G

  • checkBlue
  • check8GB/12GB RAM
  • check256GB Storage
amazon-logo

₹32999

₹37999

खरीदिये

discount

11% OFF

Realme 15 Pro 5G

Realme 15 Pro 5G

  • checkFlowing Silver
  • check8GB/12GB RAM
  • check128GB/256GB/512GB Storage
amazon-logo

₹33999

₹37999

खरीदिये

Vivo 15 दिसंबर को अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है। इन फोन का नाम - Vivo S50 और Vivo S50 Pro Mini है। ये फोन चीन में लॉन्च होने वाले हैं। इन डिवाइसेज को चीन के कई बड़े रिटेल प्लैटफॉर्म्स पर प्री-ऑर्डर्स के लिए देखा जा चुका है। इसी बीच चीन के ही कुछ टेक ब्लॉगर्स ने इन अपकमिंग फोन के कॉन्फिगरेशन, कलर और हार्डवेयर डीटेल को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

रैम, स्टोरेज और कलर वेरिएंट

रिपोर्ट के अनुसार वीवो S50 चार वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी, 16जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आएगा। फोन को कंपनी तीन कलर ऑप्शन- स्पेस ब्लैक, कन्फेशन वाइट, सिरीन ब्लू और इंस्पिरेश्ननल पर्पल में आएगा। S50 प्रो मिनी की जहां तक बात है, तो फोन तीन वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आएगा। यह स्पेस ब्लैक, कन्फेशन वाइट और इंस्पिरेशनल पर्पल कलर वेरिएंट में मार्केट में एंट्री करेगा।

इन फीचर्स के साथ आ सकते हैं फोन

लीक के अनुसार वीवो S50 में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले दे सकती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 देखने को मिल सकता है। फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है।

वीवो S50 प्रो मिनी की बात करें, तो लीक के अनुसार यह फोन 6.31 इंच के 1.5K डिस्प्ले से लैस होगा। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जो 90 वॉट की वायर्ड और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल सकता है।

ये भी पढ़ें:50% तक सस्ते हो गए स्मार्ट टीवी, सैमसंग की कीमत मात्र 12990 रुपये, मची लूट

वीवो के ये दोनो फोन LPDDR5X रैम और UFS 4.1 स्टोरेज से लैस हो सकते हैं। इनका सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का हो सकता है। फोन के रियर में कंपनी 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा भी ऑफर कर सकती है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 16 पर बेस्ड Origin OS 6 पर काम करेगा। कंपनी इस फोन को ऐरोस्पेस-ग्रेड मेटल फ्रेम में लॉन्च कर सकती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए इसमें IP68/69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग दी जा सकती है।

Kumar Prashant Singh

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
