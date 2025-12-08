15 दिसंबर को आ रहे Vivo के ये नए फोन, मिलेगी 16GB तक की रैम, कलर ऑप्शन भी लीक

संक्षेप: वीवो S50 और S50 प्रो मिनी 15 दिसंबर को लॉन्च होने वाले हैं। लॉन्च से पहले इन फोन के रैम, स्टोरेज और कलर ऑप्शन की जानकारी सामने आ गई है। ये फोन 16जीबी तक की रैम और 512जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आएंगे।

Dec 08, 2025 01:13 pm IST

Vivo 15 दिसंबर को अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाला है। इन फोन का नाम - Vivo S50 और Vivo S50 Pro Mini है। ये फोन चीन में लॉन्च होने वाले हैं। इन डिवाइसेज को चीन के कई बड़े रिटेल प्लैटफॉर्म्स पर प्री-ऑर्डर्स के लिए देखा जा चुका है। इसी बीच चीन के ही कुछ टेक ब्लॉगर्स ने इन अपकमिंग फोन के कॉन्फिगरेशन, कलर और हार्डवेयर डीटेल को शेयर करके यूजर्स की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

रैम, स्टोरेज और कलर वेरिएंट



रिपोर्ट के अनुसार वीवो S50 चार वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी, 16जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आएगा। फोन को कंपनी तीन कलर ऑप्शन- स्पेस ब्लैक, कन्फेशन वाइट, सिरीन ब्लू और इंस्पिरेश्ननल पर्पल में आएगा। S50 प्रो मिनी की जहां तक बात है, तो फोन तीन वेरिएंट- 12जीबी + 256जीबी, 12जीबी + 512जीबी और 16जीबी + 512जीबी में आएगा। यह स्पेस ब्लैक, कन्फेशन वाइट और इंस्पिरेशनल पर्पल कलर वेरिएंट में मार्केट में एंट्री करेगा।

इन फीचर्स के साथ आ सकते हैं फोन लीक के अनुसार वीवो S50 में कंपनी 1.5K रेजॉलूशन के साथ 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले दे सकती है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8s जेन 3 देखने को मिल सकता है। फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग के साथ आ सकती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया जा सकता है।

वीवो S50 प्रो मिनी की बात करें, तो लीक के अनुसार यह फोन 6.31 इंच के 1.5K डिस्प्ले से लैस होगा। यह स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 प्रोसेसर के साथ आ सकता है। फोन की बैटरी 6500mAh की हो सकती है, जो 90 वॉट की वायर्ड और 40 वॉट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। फोटोग्राफी के लिए आपको इस फोन में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल सकता है।