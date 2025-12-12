16GB रैम और 50MP के तीन कैमरों से लैस होगा यह वीवो का छोटू फोन, मिलेगा कॉम्पैक्ट डिस्प्ले

संक्षेप: Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कहा जा रहा है कि अब ब्रांड Vivo X300 FE को बाजार में लाने की तैयारी में है। अफवाहें बताती हैं कि Vivo X300 FE, जिसे जल्द ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, S50 Pro Mini का ही रीब्रांडेड वर्जन होगा।

Dec 12, 2025 04:33 pm IST

Vivo तेजी से अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार कर रहा है। कहा जा रहा है कि अब ब्रांड Vivo X300 FE को बाजार में लाने की तैयारी में है। हाल ही में Vivo S50 के अलावा, Vivo S50 Pro Mini मॉडल नंबर V2527A के साथ चाइना टेलीकॉम के डेटाबेस में दिखाई दिया, जिससे इसके खास स्पेसिफिकेशन्स का पता चला था। अब अफवाहें बताती हैं कि Vivo X300 FE, जिसे जल्द ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है, S50 Pro Mini का ही रीब्रांडेड वर्जन होगा। यानी दोनों में सिर्फ नाम का अंतर होगा और स्पेसिफिकेशन एक समान होंगे। चलिए जानते हैं अपकमिंग Vivo X300 FE से क्या उम्मीद की जा सकती है...

Vivo S50 Pro Mini के स्पेसिफिकेशन्स लाइटवेट डिजाइन, कॉम्पैक्ट डिस्प्ले चाइना टेलीकॉम लिस्टिंग से पता चला है कि वीवो S50 प्रो मिनी एक कॉम्पैक्ट फोन होगा जिसमें 6.31 इंच की OLED स्क्रीन होगी जिसका रिजॉल्यूशन 2640x1216 पिक्सेल होगा और इसमें इन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। फोन का साइज 150.83x71.76x8.10 एमएम और वजन 192 ग्राम होगा।

50 मेगापिक्सेल के तीन कैमरे पीछे की तरफ, फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन कैमरा, 50-मेगापिक्सेल का सेकेंडरी कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का लेंस है। सेल्फी के लिए, फोन में 50-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।

दमदार प्रोसेसर, 16GB तक रैम S50 प्रो मिनी में बिल्कुल नया स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 (SM8845) प्रोसेसर है, जिसकी पीक क्लॉक स्पीड 3.8 गीगाहर्ट्ज है। लिस्टिंग से यह भी पता चला है कि फोन 12GB+256GB, 12GB+512GB और 16GB+512GB कॉन्फिगरेशन में आएगा, जिसमें LPDDR5x रैम और UFS 4.1 स्टोरेज मिलेगा।

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी बैटरी S50 प्रो मिनी में 6500mAh की बैटरी है, जो बड़े वीवो S50 जितनी ही कैपेसिटी की है, जिसमें 6.59-इंच की बड़ी स्क्रीन है। वीवो ने पहले ही बता दिया है कि यह 90W वायर्ड और 40W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। S50 प्रो मिनी फोन Android 16 पर चलता है, जिसके ऊपर ओरिजनओएस 6 होने की उम्मीद है।