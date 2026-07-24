7 साल बाद वापस आ आ रहा Vivo का धांसू फोन, मचाएगा तहलका; देखें लॉन्च और सेल डेट
Vivo की S-सीरीज करीब सात साल बाद भारत में Vivo S2 फोन के साथ वापसी कर रही है। फोन की लॉन्च डेट और सेल डेट सामने आ गई है। टिप्स्टर ने इसका एके प्रमोशनल पोस्टर भी शेयर किया है। इसकी पहले फोन की कीमत सामने आई थी।
Vivo भारतीय बाजार में S-सीरीज स्मार्टफोन को करीब 7 साल बाद दोबारा वापस ला रही है। इस सीरीज के तहत आखिरी मॉडल में 2019 में Vivo S1 नाम से लॉन्च किया गया था। एक नई लीक के अनुसार, वीवो अगस्त की शुरुआत में भारत में Vivo S2 लॉन्च कर सकता है। अब इस स्मार्टफोन की लॉन्च की तारीख और पहली सेल के संभावित शेड्यूल का पता चल गया है। ऑनलाइन एक प्रमोशनल पोस्टर भी सामने आया है, जिससे हिंट मिलता है कि इसकी घोषणा जल्द ही हो सकती है। पिछली रिपोर्ट में इस फोन की संभावित कीमत, स्टोरेज कॉन्फिगरेशन और कुछ खास स्पेसिफिकेशन के बारे में जानकारी दी गई थी। हालांकि, वीवो ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस स्मार्टफोन की घोषणा नहीं की है और न ही भारत में इसके लॉन्च टाइमलाइन की पुष्टि की है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
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भारत में Vivo S2 की लॉन्चिंग 6 अगस्त को हो सकती है
टिप्स्टर अभिषेक यादव के एक्स पोस्ट के अनुसार, Vivo S2 को भारत में 6 अगस्त को लॉन्च किया जाना है और इसकी पहली सेल 11 अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। टिप्स्टर ने एक कथित प्रमोशनल पोस्टर भी शेयर किया है जिसमें "Vivo S2: Flows Into Your Hands Soon" टैगलाइन के साथ लॉन्च और सेल की यही तारीखें दी गई हैं।
यह ताजा लीक उन पिछली रिपोर्ट्स के बाद सामने आया है जिनमें कहा गया था कि 2019 में Vivo S1 के लॉन्च होने के बाद, Vivo S2 के साथ कंपनी की S-सीरीज भारत में वापसी कर सकती है।
दो कॉन्फिगरेशन में आ सकता है फोन
कहा जा रहा है कि Vivo S2 को 8GB+128GB और 8GB+256GB रैम और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में पेश किया जा सकता है। साथ ही, इस फोन के Sapphire Blue, Regal Bronze और Silk White कलर ऑप्शन में आने की भी उम्मीद है।
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भारत में इतनी हो सकती है कीमत (लीक के अनुसार)
पहले लीक हुई रिटेल लिस्टिंग में Vivo S2 डेमो यूनिट की कीमत 38,000 रुपये और 42,000 रुपये बताई गई थी, जबकि एक दूसरी लिस्टिंग से पता चला कि 8GB+128GB वाले वेरिएंट की कीमत 43,000 रुपये हो सकती है। कहा जा रहा है कि ये लीक हुई कीमतें इंटरनल रिटेल सिस्टम के लिए थीं और हो सकता है कि ये फोन की असल रिटेल कीमत न हों।
Vivo S2 के बेसिक स्पेसिफिकेशन्स (लीक के अनुसार)
पहले की रिपोर्ट्स के अनुसार, Vivo S2 में 120Hz रिफ्रेश रेट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ 6.59-इंच का 1.5K OLED डिस्प्ले हो सकता है। ऐसी भी चर्चा है कि यह फोन क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 5 चिपसेट पर चलेगा। हालांकि, 91मोबाइल्स की एक अलग रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि इस स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 चिपसेट का इस्तेमाल हो सकता है, जो पहले की लीक जानकारी से अलग है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह फोन फ्रंट और रियर, दोनों कैमरों से 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट कर सकता है।
इसमें 7000mAh की बैटरी होने की उम्मीद है, जो 80W वायर्ड फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। Vivo S2 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप हो सकता है, जिसमें 50-मेगापिक्सेल का मेन रियर सेंसर, 50-मेगापिक्सेल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 8-मेगापिक्सेल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल होगा। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा होने की चर्चा है। वीवो ने अभी तक Vivo S2 के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही इसकी लॉन्च की तारीख, कीमत या स्पेसिफिकेशन की पुष्टि की है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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