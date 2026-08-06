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आ गया वॉटरप्रूफ बॉडी वाला Vivo S2, इसमें 16GB रैम के साथ 7050mAh बैटरी; 5 साल रहेगा नया

By Arpit Soni
लाइव हिन्दुस्तान
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Vivo S2 स्मार्टफोन रैम और स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट में आते हैं। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये है। डिटेल में जानिए फोन में क्या-क्या खास है।

Vivo S2
यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है।

वीवो की S-सीरीज ने लगभग सात साल बाद भारत में कमबैक कर दिया है। वीवो ने भारतीय बाजार में अपने नए एस-सीरीज फोन के तौर पर Vivo S2 को लॉन्च कर दिया है। यह फोन दिखने में तो खूबसूरत है ही, साथ में कई दमदार स्पेसिफिकेशन्स भी पैक करता है। फोन में कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ वॉटरप्रूफ बॉडी के साथ बड़ी बैटरी और दमदार कैमरा सेटअप भी है। अगर आप स्टाइलिश लुक और हैवी फीचर्स वाला फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यह एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। फोन की कीमत 40 हजार रुपये से कम है। चलिए डिटेल में बताते हैं नए Vivo S2 की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ....

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इतनी है Vivo S2 के अलग-अलग वेरिएंट की कीमत

फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, यह फोन रैम और स्टोरेज के हिसाब से दो वेरिएंट में आते हैं। इसके 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये और 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 44,999 रुपये है। फोन तीन कलर्स - सैफायर ब्लू, रीगल ब्रॉन्ज और सिल्क व्हाइट में उपलब्ध होगा और इसे वीवो इंडिया ई-स्टोर, फ्लिपकार्ट, अमेजन समेत देशभर के चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकता है।

ग्राहक एक्सिस बैंक, एसबीआई या एचडीएफसी बैंक कार्ड से खरीदी कर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ ले सकेंगे। इसे 2667 रुपये प्रति माह की ईएमआई पर भी खरीदा जा सकेगा। फोन प्री-बुकिंग के लिए उपलब्ध है।

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चलिए अब एक नजर डालते हैं Vivo S2 की खासियत पर

Vivo S2

पांच साल तक मिलेंगे अपडेट

यह फोन डुअल सिम (नैनो + नैनो) सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर बेस्ड OriginOS 6 पर चलता है। कंपनी का कहना है कि यह फोन 3 साल तक ओएस अपग्रेड और 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट के लिए एजिलिबल है। इसमें 6.83-इंच की 1.5K (1260x2800 पिक्सेल) 3D कर्व्ड एमोलेड स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसकी लोकल पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स तक है और इसमें P3 वाइड कलर गैमट, 449 पीपीआई पिक्सेल डेंसिटी और VM9 लाइट-एमिटिंग मटेरियल दिया गया है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए डिस्प्ले में इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है।

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हैवी रैम और प्रोसेसर भी तगड़ा

इस नए वीवो फोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7360 टर्बो चिपसेट लगा है, साथ ही इसमें 8GB LPDDR4X रैम और 256GB तक UFS 3.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज दी गई है। यह 8GB तक एक्सटेंडेड रैम को भी सपोर्ट करता है, जिससे रैम बढ़कर 16GB हो जाती है। दावा है कि चिपसेट ने AnTuTu बेंचमार्क टेस्ट में 970K स्कोर हासिल किया है। फोन में ढेर सारे AI फीचर्स का सपोर्ट मिलता है, जिसमें AI क्रिएशन, AI ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, AI कैप्शन और स्मार्ट कॉल असिस्टेंट शामिल हैं। फोन में मीडिया फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए शेक एंड शेयर फीचर दिया गया है।

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Vivo S2

रियर और सेल्फी कैमरा भी दमदार

फोटोग्राफी के लिए, फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा और f/2.4 अपर्चर वाला 2-मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा शामिल है। इसके फ्रंट में f/2.0 अपर्चर वाला 32-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। फ्रंट और रियर, दोनों कैमरे 4K रिजॉल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। दमदार स्टीरियो साउंड के लिए इसमें डुअल स्पीकर सेटअप दिया गया है।

फोन में मिलने वाले कनेक्टिविटी ऑप्शन्स में डुअल 5G, 4G एलटीई, वाई-फाई 5, ब्लूटूथ 5.4, जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, QZSS, BeiDou, OTG और एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट शामिल हैं। Sapphire Blue और Regal Bronze कलर वाले मॉडल का साइज 164.42x75.25x7.99 एमएम है, जबकि Silk White मॉडल की मोटाई 8.10 एमएम है। Sapphire Blue और Regal Bronze मॉडल का वजन 197 ग्राम है और Silk White मॉडल का वजन 199 ग्राम है। यह फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP68 + IP69 रेटिंग के साथ आता है। दावा है कि यह फोन गिरने पर आसानी से टूटेगा भी नहीं, क्योंकि यह फाइव मिलिट्री-ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

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लंबी बैटरी लाइफ, फास्ट चार्जिंग भी

Vivo S2 में 44W फ्लैशचार्ज सपोर्ट के साथ 7050mAh की बैटरी दी गई है। फोन में बाइपास चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। दावा है कि यह फुल चार्ज में 75 घंटे गाने सुना सकता है, 7.3 घंटे कैमरा शूटिंग कर सकता। इसकी बैटरी हेल्थ 6 साल तक मेंटेन रहेगी।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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