7 साल बाद भारत लौट रही Vivo S Series, लॉन्च से पहले कीमत और स्टोरेज डिटेल लीक; 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा से लैस

Vivo S2 Series भारत में 7 साल बाद वापसी करने जा रही है। लॉन्च से पहले फोन की RAM, स्टोरेज, कलर ऑप्शन और संभावित कीमत लीक हो गई है।

Vivo अपनी पॉपुलर S Series को भारत में एक बार फिर लॉन्च करने की तैयारी में है। खास बात यह है कि यह सीरीज करीब 7 साल बाद भारतीय बाजार में वापसी करने जा रही है। आखिरी बार कंपनी ने Vivo S1 को 2019 में भारत में लॉन्च किया था। Vivo S2 Series को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट, तीन आकर्षक कलर ऑप्शन और प्रीमियम सेगमेंट की कीमत के साथ पेश किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के इंटरनल रिटेल लिस्टिंग में डेमो यूनिट्स की कीमत और संभावित रिटेल प्राइस भी सामने आई है। हालांकि, यह लॉन्च कीमत नहीं मानी जा रही है। Vivo की S Series हमेशा अपने स्टाइलिश डिजाइन, कैमरा और प्रीमियम लुक के लिए जानी जाती रही है।

दो स्टोरेज वेरिएंट में आ सकती है Vivo S2 Series टिपस्टर अभिषेक यादव ने X पर पोस्ट कर बताया है कि Vivo S2 Series को भारत में दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया जा सकता है।

- 8GB RAM + 128GB स्टोरेज

- 8GB RAM + 256GB स्टोरेज

ज्यादा स्टोरेज वाले वेरिएंट में बड़ी फाइलें, 4K वीडियो और ऐप्स को आसानी से स्टोर किया जा सकेगा।

तीन प्रीमियम कलर ऑप्शन में होगी एंट्री Vivo S2 Series को तीन नए और प्रीमियम रंगों में लॉन्च किए जाने की जानकारी सामने आई है। फोन Sapphire Blue कलर में आएगा। यह गहरे नीले रंग का प्रीमियम शेड होगा। Regal Bronze एक ब्रॉन्ज फिनिश वाला कलर होगा। Silk White हल्के सफेद और सिल्की फिनिश के साथ आ सकता है।

Vivo S2 Series की संभावित कीमत टिपस्टर अभिषेक यादव ने हाल ही में आने वाले Vivo S2 स्मार्टफोन की संभावित रिटेल कीमत शेयर की है।

8GB + 128GB: 43,000 रुपए

8GB + 256GB: 42,000 रुपए

लिस्टिंग में डेमो यूनिट्स की कीमतें भी बताई गई हैं, जो इस प्रकार हैं:

8GB + 128GB डेमो: 38,000 रुपए

8GB + 256GB डेमो: 42,000 रुपए

हालांकि, यह फाइनल लॉन्च प्राइस नहीं है। लॉन्च के समय कंपनी अलग कीमत का ऐलान कर सकती है। आमतौर पर इंटरनल रिटेल लिस्टिंग और बाजार में लॉन्च कीमत में अंतर देखने को मिलता है।